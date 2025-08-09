Truy tố, sắp đưa ra xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Ngày 9-8, ông Lê Văn Thanh (ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) - là bố của nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008), học sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2 bị các bạn cùng trường "đánh hội đồng" gãy đốt sống - cho biết gia đình ông đã nhận được thông tin Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa (gộp TAND 2 huyện Nông Cống và Quảng Xương cũ) về việc sắp đưa ra xét xử nhóm nữ sinh đánh con gái ông tổn thương cơ thể 23%.

Nữ sinh L.V.G.N. thời điểm nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức sau khi bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng dẫn tới gãy đốt sống cổ. Ảnh gia đình cung cấp

"Gia đình có nhận được thông tin, phiên xét xử sẽ dự kiến diễn ra ngày 13-8 tới đây"- ông Thanh thông tin.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa), khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5-10-2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa; thời điểm gây án những nữ sinh này đang trong độ tuổi từ 16-17) các bị can Nguyễn Thị Ngọc A., Nguyễn Thị G., Nguyễn Thị A., Hoàng Thị Huyền T., Vũ Lê T., Lê Phương D., đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2 (hiện đều ngụ tại xã Thắng Lợi và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành vì dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho em L.V.G.N. (lúc này mới 15 tuổi gần 11 tháng).

Sau sự việc, nữ sinh L.V.G.N. phải bảo lưu kết quả học tập 1 năm để điều trị vết thương, phục hồi sức khỏe. Ảnh gia đình cung cấp

Hậu quả, em L.V.G.N bị tổn thương cơ thể 23%.

Theo cáo trạng, hành vi của 6 nữ sinh trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác gây mất trật tự xã hội cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Với hành vi trên, 6 nữ sinh đã bị truy tố theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 2-6 năm.