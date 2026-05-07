Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng

Tại TP HCM, tình trạng treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép xuất hiện phổ biến ở các tuyến đường lớn, khu dân cư đông đúc. Nhiều nội dung liên quan cho vay tài chính, tuyển dụng với thông tin mơ hồ… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Trả lại vẻ đẹp đô thị

Trước tình hình trên, Công an TP HCM phối hợp cùng các địa phương vào cuộc với phương châm "quyết liệt - đồng bộ - triệt để - không để tái diễn". Trong đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; vận động cộng đồng cùng tham gia bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo trái phép. Các nội dung, số điện thoại có dấu hiệu liên quan "tín dụng đen", lừa đảo được rà soát, thu thập để xử lý.

Tại xã Bình Hưng, chỉ trong ngày đầu ra quân, 2-5, Công an xã phối hợp Đoàn Thanh niên bóc gỡ hơn 400 tờ rơi, sticker và quảng cáo dán sai quy định trên trụ điện, tường rào, công trình công cộng. Ở xã Tân Nhựt, những tuyến đường chính, khu dân cư được tập trung kiểm tra, qua đó, hơn 300 quảng cáo vi phạm được bóc gỡ.

Công an xã Bình Hưng (TP HCM) phối hợp đoàn thanh niên bóc gỡ “quảng cáo bẩn”. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Tương tự, trên phường Đông Hưng Thuận, lực lượng chức năng phối hợp tháo gỡ quảng cáo bẩn. Ghi nhận trên đường Tân Thới Nhất 17 cho thấy nhiều mảng tường, cột điện, bảng hiệu được làm sạch, mỹ quan tuyến đường được trả lại.

Hoạt động ra quân nhận được sự đồng tình của người dân. Bà Nguyễn Ngọc Thu (68 tuổi, phường Đông Hưng Thuận) cho hay nhiều hộ dân trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng làm sạch tuyến đường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà mong muốn các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm khắc.

Triển khai nhiều giải pháp mạnh

Công an TP HCM cho biết không ít đối tượng lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu hoạt động vi phạm pháp luật như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, lừa đảo hoặc môi giới việc làm không minh bạch.

Từ thực tế đó, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tiếp tay cho quảng cáo trái phép dưới mọi hình thức; không thuê, sử dụng dịch vụ quảng cáo rao vặt dán nơi công cộng; đồng thời nâng cao ý thức phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Người dân cũng được khuyến khích chủ động bóc gỡ quảng cáo "rác", "bẩn" để góp phần giữ gìn môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

Thời gian qua, Công an TP HCM mời làm việc nhiều người dán “quảng cáo bẩn”. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Ban Giám đốc Công an TP HCM khẳng định triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm xử lý tận gốc vấn nạn quảng cáo bẩn. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông đúc, bến xe, chợ. Khi phát hiện trường hợp trực tiếp dán quảng cáo "rác", "bẩn", việc lập biên bản, buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung vi phạm và xử phạt nghiêm sẽ được tiến hành ngay.

Đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc có dấu hiệu tổ chức hoạt động phạm pháp như "tín dụng đen", cưỡng đoạt tài sản, cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Quan điểm của Công an TP HCM là không chỉ xử phạt hành chính mà phải truy xét đến cùng các đường dây, tổ chức đứng sau hoạt động quảng cáo trái phép.

Duy trì các phong trào tốt

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM), một trong những giải pháp trọng tâm hiện nay là truy tìm chủ nhân các số điện thoại xuất hiện trên tờ rơi, sticker quảng cáo. Từ dữ liệu sim điện thoại, lực lượng chức năng sẽ phối hợp nhà mạng xác minh người sử dụng, địa chỉ đăng ký và các tài khoản liên quan để có biện pháp phù hợp.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi đề xuất siết chặt quản lý sim rác, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao nhằm hạn chế việc sử dụng số điện thoại ảo để quảng cáo trái phép. Các tiệm photocopy, cơ sở in ấn, đơn vị thiết kế quảng cáo cũng cần được kiểm tra để ngăn chặn từ khâu sản xuất tờ rơi, sticker vi phạm.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM, cho rằng cần lắp đặt thêm camera giám sát tại các tuyến đường thường xảy ra vi phạm, sử dụng hệ thống camera AI nhận diện đối tượng dán quảng cáo trái phép vào ban đêm để phục vụ truy xét. Những hình ảnh ghi nhận được sẽ là căn cứ xử phạt nguội và điều tra các hành vi liên quan.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục duy trì phong trào "Ngày chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện", vận động đoàn viên thanh niên, tổ dân phố và người dân tham gia bóc xóa quảng cáo rác. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng được xác định là yếu tố then chốt nhằm tạo chuyển biến bền vững trong giữ gìn mỹ quan đô thị.

Ngày 6-5, Công an phường Nhiêu Lộc, TP HCM phát hiện 2 bảng quảng cáo thu mua rượu ngoại được gắn trái phép lên cây xanh trên đường Nguyễn Thông. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên Lê Tùy thực hiện hành vi trên. Làm việc với công an, ông Tùy thừa nhận đã tự ý gắn biển quảng cáo để quảng bá dịch vụ. Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt hành chính người này 1,5 triệu đồng theo Nghị định 38/2021, đồng thời buộc tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo vi phạm và khắc phục hậu quả.



