HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng

PHẠM DŨNG - HUỲNH NHƯ

Công an TP HCM phối hợp chính quyền địa phương truy nguồn gốc quảng cáo trái phép để xử lý nghiêm khắc

Tại TP HCM, tình trạng treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép xuất hiện phổ biến ở các tuyến đường lớn, khu dân cư đông đúc. Nhiều nội dung liên quan cho vay tài chính, tuyển dụng với thông tin mơ hồ… tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Trả lại vẻ đẹp đô thị

Trước tình hình trên, Công an TP HCM phối hợp cùng các địa phương vào cuộc với phương châm "quyết liệt - đồng bộ - triệt để - không để tái diễn". Trong đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; vận động cộng đồng cùng tham gia bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo trái phép. Các nội dung, số điện thoại có dấu hiệu liên quan "tín dụng đen", lừa đảo được rà soát, thu thập để xử lý.

Tại xã Bình Hưng, chỉ trong ngày đầu ra quân, 2-5, Công an xã phối hợp Đoàn Thanh niên bóc gỡ hơn 400 tờ rơi, sticker và quảng cáo dán sai quy định trên trụ điện, tường rào, công trình công cộng. Ở xã Tân Nhựt, những tuyến đường chính, khu dân cư được tập trung kiểm tra, qua đó, hơn 300 quảng cáo vi phạm được bóc gỡ.

Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng - Ảnh 1.

Công an xã Bình Hưng (TP HCM) phối hợp đoàn thanh niên bóc gỡ “quảng cáo bẩn”. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Tương tự, trên phường Đông Hưng Thuận, lực lượng chức năng phối hợp tháo gỡ quảng cáo bẩn. Ghi nhận trên đường Tân Thới Nhất 17 cho thấy nhiều mảng tường, cột điện, bảng hiệu được làm sạch, mỹ quan tuyến đường được trả lại.

Hoạt động ra quân nhận được sự đồng tình của người dân. Bà Nguyễn Ngọc Thu (68 tuổi, phường Đông Hưng Thuận) cho hay nhiều hộ dân trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng làm sạch tuyến đường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà mong muốn các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm khắc.

Triển khai nhiều giải pháp mạnh

Công an TP HCM cho biết không ít đối tượng lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu hoạt động vi phạm pháp luật như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, lừa đảo hoặc môi giới việc làm không minh bạch.

Từ thực tế đó, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tiếp tay cho quảng cáo trái phép dưới mọi hình thức; không thuê, sử dụng dịch vụ quảng cáo rao vặt dán nơi công cộng; đồng thời nâng cao ý thức phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Người dân cũng được khuyến khích chủ động bóc gỡ quảng cáo "rác", "bẩn" để góp phần giữ gìn môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

Truy xét "quảng cáo bẩn" đến cùng - Ảnh 2.

Thời gian qua, Công an TP HCM mời làm việc nhiều người dán “quảng cáo bẩn”. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Ban Giám đốc Công an TP HCM khẳng định triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm xử lý tận gốc vấn nạn quảng cáo bẩn. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông đúc, bến xe, chợ. Khi phát hiện trường hợp trực tiếp dán quảng cáo "rác", "bẩn", việc lập biên bản, buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung vi phạm và xử phạt nghiêm sẽ được tiến hành ngay.

Đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc có dấu hiệu tổ chức hoạt động phạm pháp như "tín dụng đen", cưỡng đoạt tài sản, cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Quan điểm của Công an TP HCM là không chỉ xử phạt hành chính mà phải truy xét đến cùng các đường dây, tổ chức đứng sau hoạt động quảng cáo trái phép.

Duy trì các phong trào tốt

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM), một trong những giải pháp trọng tâm hiện nay là truy tìm chủ nhân các số điện thoại xuất hiện trên tờ rơi, sticker quảng cáo. Từ dữ liệu sim điện thoại, lực lượng chức năng sẽ phối hợp nhà mạng xác minh người sử dụng, địa chỉ đăng ký và các tài khoản liên quan để có biện pháp phù hợp.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi đề xuất siết chặt quản lý sim rác, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao nhằm hạn chế việc sử dụng số điện thoại ảo để quảng cáo trái phép. Các tiệm photocopy, cơ sở in ấn, đơn vị thiết kế quảng cáo cũng cần được kiểm tra để ngăn chặn từ khâu sản xuất tờ rơi, sticker vi phạm.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM, cho rằng cần lắp đặt thêm camera giám sát tại các tuyến đường thường xảy ra vi phạm, sử dụng hệ thống camera AI nhận diện đối tượng dán quảng cáo trái phép vào ban đêm để phục vụ truy xét. Những hình ảnh ghi nhận được sẽ là căn cứ xử phạt nguội và điều tra các hành vi liên quan.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục duy trì phong trào "Ngày chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện", vận động đoàn viên thanh niên, tổ dân phố và người dân tham gia bóc xóa quảng cáo rác. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng được xác định là yếu tố then chốt nhằm tạo chuyển biến bền vững trong giữ gìn mỹ quan đô thị. 

Ngày 6-5, Công an phường Nhiêu Lộc, TP HCM phát hiện 2 bảng quảng cáo thu mua rượu ngoại được gắn trái phép lên cây xanh trên đường Nguyễn Thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên Lê Tùy thực hiện hành vi trên. Làm việc với công an, ông Tùy thừa nhận đã tự ý gắn biển quảng cáo để quảng bá dịch vụ. Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt hành chính người này 1,5 triệu đồng theo Nghị định 38/2021, đồng thời buộc tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo vi phạm và khắc phục hậu quả.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo