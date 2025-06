Truyền thông Iran: Vòm Sắt của Israel đã bị "hack"

Theo phân tích của IRNA, các báo cáo gần đây cho biết hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel là Iron Dome (Vòm Sắt) đã bị "hack". Một số cảnh quay bằng điện thoại từ bên trong lãnh thổ Israel đã chứng minh điều đó.

TP Tel Aviv - Israel, nơi được Vòm Sắt bảo vệ, trong một cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran - Ảnh: IRNA

Hãng tin Iran cho hay trong các đoạn clip, một số tên lửa của Israel đã bắn vào các địa điểm bên trong lãnh thổ của Israel "trong sự hỗn loạn và thiếu kiểm soát".

Vài cảnh quay khác cho thấy một số lượng lớn tên lửa Iran đã vượt Vòm Sắt mà không bị gián đoạn và nhờ đó đã bắn trúng các mục tiêu trên mặt đất.

Trước đó, ngày 16-6, Cục An ninh mạng Quốc gia Israel cho biết một tin nhắn ban hành hướng dẫn an toàn và yêu cầu vào hầm trú bom đã được gửi cho nhiều người dân một cách sai lệch. Sự việc này được cho là cũng do tấn công mạng.

Iran ồ ạt tấn công, phòng không Israel bị xuyên thủng

Iran đã tiếp tục không kích Israel vào sáng 17-6, ngày thứ 5 của cuộc đối đầu trực tiếp, theo Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở TP Haifa và các khu vực lân cận ở phía Bắc thành phố này, bao gồm thị trấn Caesarea, nơi có tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo IDF, hệ thống phòng không của họ đã hoạt động để đánh chặn tên lửa. IDF kêu gọi người dân vào nơi trú ẩn và ở yên đó cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau, IDF đã thông báo cho người dân rằng có thể rời nơi trú ẩn. Không có thương vong nào được báo cáo.

Cũng theo Times of Israel, Iran đã liên tục không kích vào nước này trong đêm 16-6 với nhiều loạt tên lửa. Tuy nhiên, mỗi loạt chỉ có vài tên lửa, không giống như các đợt gồm hàng chục tên lửa của các ngày trước.

Một số thương vong đã được ghi nhận tại các địa phương Petah Tikva, Haifa, Bnei Brak, Bat Yam và Tamra trong ngày 16-6.