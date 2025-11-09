TS. Subhankar Das của ĐH Duy Tân là thành viên Ban Biên tập Tạp chí Learning & Instruction, Elsevier

Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu của TS. Subhankar Das, cũng đồng thời ghi nhận hiệu quả và uy tín ngày càng tăng của ĐH Duy Tân trong hoạt động học thuật và nghiên cứu quốc tế, khi ông là đại diện đầu tiên của Việt Nam trong Ban Biên tập tạp chí này.

TS. Subhankar Das chia sẻ: "Việc được bổ nhiệm vào Ban Biên tập của tạp chí Learning and Instruction là một vinh dự lớn, là niềm tự hào bởi đây là một tạp chí tập trung công bố các nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục, đặc biệt là về quá trình học tập, giảng dạy và phát triển nhận thức. Learning and Instruction được xem là một trong những tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong việc định hình các xu hướng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận mới trong giáo dục, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục hiện đại trên nền tảng nghiên cứu thực chứng và đổi mới sáng tạo"

TS. Subhankar Das tại ĐH Duy Tân

Learning and Instruction là một tạp chí quốc tế uy tín do Elsevier B.V xuất bản từ năm 1991, với điểm Impact Factor 6.2 - thuộc nhóm cao nhất về nghiên cứu giáo dục và hạng Q1, nằm trong top 25% các tạp chí giáo dục hàng đầu thế giới.

Điều làm nên sự đặc biệt của tạp chí này chính là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn khoa học nghiêm ngặt và phạm vi nghiên cứu rộng lớn, bao gồm cả yếu tố quốc tế và liên ngành. Learning and Instruction bao quát nhiều bối cảnh văn hóa, góc nhìn lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đa dạng - từ các nghiên cứu định lượng đến phân tích định tính. Tạp chí nghiên cứu quá trình học tập trong suốt vòng đời con người, từ giai đoạn sơ sinh đến tuổi trưởng thành, mang lại một góc nhìn toàn diện, hiếm thấy ở các ấn phẩm khác.

Các công trình nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Learning and Instruction không chỉ giúp mở rộng diễn đàn học thuật mà còn có tác động trực tiếp đến các chính sách giáo dục, phát triển chương trình và phương pháp giảng dạy trên toàn thế giới. Với chỉ số H-index 153 và hơn ba thập kỷ ảnh hưởng, Learning and Instruction đã vươn lên trở thành một nền tảng học thuật uy tín, nơi kết nối giữa các nghiên cứu tiên phong và đổi mới giáo dục trong thực tiễn. Tạp chí này góp phần quan trọng vào việc định hình nhận thức và nâng cao hiệu quả học tập trên phạm vi toàn cầu.

Hiện đang là giảng viên và nghiên cứu viên tại Khoa Quản lý Nam Khuê (SMi), ĐH Duy Tân, TS. Subhankar Das có năng lực học thuật sâu rộng và kinh nghiệm làm việc phong phú trải dài từ Ấn Độ đến Việt Nam. Nhiều năm triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực: Đổi mới Kỹ thuật Số, Metaverse, AI Tạo sinh, Phát triển Bền vững, Quản lý Thông tin,…

Tạp chí Learning and Instruction - một trong những tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục của NXB Elsevier

TS. Subhankar Das đã được ghi nhận với: 3.392 trích dẫn trên Google Scholar và 1.290 trích dẫn theo Scopus. TS. Subhankar Das đã công bố 17 bài báo trên Web of Science (SSCI, SCI, SCIE, ESCI), 59 bài báo trên Scopus, 6 bài báo trong các tạp chí ABDC (2 A*, 2 A, 1 B, 1 C), 4 bài báo trong các tạp chí ABS (2,3), đồng thời xuất bản 7 cuốn sách với nhiều tác giả khác và 1 cuốn một tác giả trong chỉ mục Scopus do các nhà xuất bản Springer, Taylor and Francis, IGI xuất bản.

"Cùng với các kết quả nghiên cứu chất lượng, năng lực lãnh đạo biên tập là điểm nổi bật để giúp tôi được bổ nhiệm vào Ban Biên tập tạp chí Learning and Instruction của NXB Elsevier. Tôi đã từng là biên tập viên cho nhiều cuốn sách thuộc Web of Science và Scopus với các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới, bao gồm: Springer, Palgrave và CRC Press. Ngoài ra, tôi còn đóng góp rộng rãi với tư cách là người đánh giá cho các tạp chí có ảnh hưởng lớn về Tâm lý Giáo dục, Tương tác giữa Người - Máy tính và Quản trị học.

Tôi cho rằng, Tạp chí Learning and Instruction khi lựa chọn tôi đã đánh giá trên nhiều phương diện như: sự xuất sắc trong nghiên cứu, kinh nghiệm biên tập đáng kể với các nhà xuất bản học thuật hàng đầu, tinh thần kết nối mạng lưới hợp tác quốc tế mạnh mẽ trên khắp châu Âu và châu Á, và quan trọng hơn cả là khả năng đưa quan điểm Đông Nam Á vào diễn ngôn giáo dục toàn cầu.

Việc bổ nhiệm này cho phép tôi thu hẹp khoảng cách giữa học thuật giáo dục phương Đông và phương Tây, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu về những thách thức học tập đương đại thông qua quá trình tìm hiểu sâu sắc và xuyên văn hóa. Giống như một 'người gác cổng tri thức' - vị trí này giúp tôi chuyển mình từ một người đóng góp tri thức trở thành người gìn giữ và lan tỏa tri thức giáo dục toàn cầu. Vinh dự này của tôi gắn liền với trách nhiệm thực sự to lớn.", TS. Subhankar Das chia sẻ.

Là thành viên Ban Biên tập, TS. Subhankar Das có nhiệm vụ duy trì các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt của tạp chí, đồng thời đánh giá những công trình nghiên cứu có khả năng định hình thực tiễn và chính sách giáo dục toàn cầu.

Bên cạnh việc phản biện các bài báo, ông còn đảm nhận vai trò nhận diện các xu hướng mới trong lĩnh vực khoa học học tập, hướng dẫn các nhà nghiên cứu trẻ và đảm bảo rằng những phương pháp tiếp cận cũng như góc nhìn văn hóa đa dạng được phản ánh trong các ấn phẩm học thuật. Đang trực tiếp làm việc tại ĐH Duy Tân, TS. Subhankar Das sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa học thuật quốc tế và môi trường giáo dục Việt Nam, góp phần đưa các nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học học tập đến gần hơn với cộng đồng học giả, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên quốc gia.

TS. Subhankar Das bày tỏ sự trân trọng đối với môi trường làm việc và chính sách hỗ trợ nghiên cứu từ ĐH Duy Tân: "ĐH Duy Tân đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp tôi đạt được cột mốc quan trọng này thông qua chính sách hỗ trợ toàn diện, khuyến khích hợp tác nghiên cứu quốc tế, cung cấp nguồn lực linh hoạt để tôi có thể làm việc với các học giả trên toàn cầu.

Quan trọng hơn cả, tầm nhìn của ĐH Duy Tân hướng đến trở thành một đại học nghiên cứu, hoàn toàn phù hợp với khát vọng học thuật cá nhân của tôi, tạo nên sự cộng hưởng giữa mục tiêu của tổ chức và hoài bão của cá nhân. Chính hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ ở DTU đã biến những tiềm năng thành những thành tựu thực tế, để mỗi nhà khoa học được hiện thực hóa những đam mê về học thuật ở hiện tại và tương lai.", TS. Subhankar Das chia sẻ.