TTXVN giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TTXVN giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống

H.Dương

Sáng 14-9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN

Bà Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN - nhấn mạnh trong 8 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, TTXVN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân. Những lời căn dặn của Bác là ngọn đuốc soi đường, thôi thúc người làm báo thông tấn vượt qua mưa bom bão đạn, duy trì mạch thông tin không ngừng chảy. Bước vào thời bình, thông tin của TTXVN hòa chung với nhịp sống thời đại, phản ánh sinh động sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ của đất nước...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lớp lớp nhà báo thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN, Tổng Bí thư chỉ rõ TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, sự phát triển của đất nước. TTXVN cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng. "Thông tin của TTXVN phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân" - Tổng Bí thư lưu ý.

TTXVN giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho TTXVN Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh người làm báo TTXVN cần khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và truyền cảm hứng. TTXVN phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Trong tác nghiệp, đội ngũ TTXVN phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng.

Tổng Bí thư lưu ý TTXVN làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu; chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực... "Tôi tin tưởng TTXVN sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN.

Dịp này, Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn, với 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo