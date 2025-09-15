TTXVN giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống

Bà Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN - nhấn mạnh trong 8 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, TTXVN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân. Những lời căn dặn của Bác là ngọn đuốc soi đường, thôi thúc người làm báo thông tấn vượt qua mưa bom bão đạn, duy trì mạch thông tin không ngừng chảy. Bước vào thời bình, thông tin của TTXVN hòa chung với nhịp sống thời đại, phản ánh sinh động sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ của đất nước...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lớp lớp nhà báo thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN, Tổng Bí thư chỉ rõ TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, sự phát triển của đất nước. TTXVN cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng. "Thông tin của TTXVN phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho TTXVN Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh người làm báo TTXVN cần khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận và truyền cảm hứng. TTXVN phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Trong tác nghiệp, đội ngũ TTXVN phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng.

Tổng Bí thư lưu ý TTXVN làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu; chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực... "Tôi tin tưởng TTXVN sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN.

Dịp này, Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn, với 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha.



