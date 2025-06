Từ 1-7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực hoạt động ra sao?

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, NHNN đã tiến hành tái cấu trúc hệ thống chi nhánh tại địa phương theo mô hình khu vực.

Theo đó, 63 NHNN chi nhánh cấp tỉnh, thành phố đã được tổ chức lại thành 15 NHNN chi nhánh khu vực. Các đơn vị này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3.

Đến ngày 12-4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, thống nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, NHNN đã ban hành 14 quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 14 NHNN khu vực (trừ NHNN khu vực 1). Các NHNN khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, đồng bộ với hệ thống chính quyền địa phương mới.

Các NHNN khu vực hiện tại (trừ khu vực 1 và 2) được thành lập dựa trên cơ sở hợp nhất các chi nhánh NHNN cấp tỉnh trước đây. Mỗi NHNN khu vực sẽ phụ trách quản lý Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn 3-6 tỉnh, thành phố.

Việc tổ chức theo hướng tinh gọn này không làm tăng thêm đầu mối tổ chức, không phát sinh tổ chức mới, đồng thời hạn chế tác động đến cán bộ, nhân sự, đảm bảo an toàn tài sản và an ninh tiền tệ.

Việc sắp xếp được triển khai theo nguyên tắc kế thừa mô hình cũ, đảm bảo phù hợp với điều kiện địa lý, giao thông, không tăng thêm số lượng phòng ban so với hiện tại. Song song đó, NHNN cũng sẽ phối hợp với các địa phương để thành lập tổ chức Đảng trong các NHNN khu vực.

Cơ cấu 15 NHNN khu vực như sau:

1. NHNN Khu vực 1: Địa bàn TP Hà Nội.

2. NHNN Khu vực 2: Gồm 2 tỉnh/thành phố: TP HCM (TP HCM+Bà Rịa-Vũng Tàu+ Bình Dương), Đồng Nai (Đồng Nai+Bình Phước). Trụ sở tại TP HCM.

3. NHNN Khu vực 3: Gồm 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trụ sở tại tỉnh Sơn La.

4. NHNN Khu vực 4: Gồm 3 tỉnh: Phú Thọ (Phú Thọ+Hòa Bình+Vĩnh Phúc), Tuyên Quang (Tuyên Quang+Hà Giang), Lào Cai (Lào Cai+Yên Bái). Trụ sở tại tỉnh Phú Thọ.

5. NHNN Khu vực 5: Gồm 3 tỉnh: Thái Nguyên (Thái Nguyên+Bắc Kạn), Cao Bằng, Lạng Sơn. Trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên

6. NHNN Khu vực 6: Gồm 2 tỉnh/thành phố: TP Hải Phòng (Hải Phòng+Hải Dương), Quảng Ninh. Trụ sở tại TP Hải Phòng.

7. NHNN Khu vực 7: Gồm 2 tỉnh Ninh Bình (Ninh Bình+Nam Định+Hà Nam), Thanh Hóa. Trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa.

8. NHNN Khu vực 8: Gồm 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị (Quảng Trị+Quảng Bình). Trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh

9. NHNN Khu vực 9: Gồm 3 tỉnh/thành phố: TP Đà Nẵng (Đà Nẵng+Quảng Nam), Quảng Ngãi (Quảng Ngãi+Kon Tum), TP Huế. Trụ sở tại TP Đà Nẵng.

10. NHNN Khu vực 10: Gồm 2 tỉnh: Khánh Hòa (Khánh Hòa+Ninh Thuận), Lâm Đồng (Lâm Đồng+Bình Thuận+Đắk Nông). Trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

11. NHNN Khu vực 11: Gồm 2 tỉnh: Đắk Lắk (Đắk Lắk+Phú Yên), Gia Lai (Gia Lai+Bình Định). Trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk.

12. NHNN Khu vực 12: Gồm 2 tỉnh: Hưng Yên (Hưng Yên+Thái Bình), Bắc Ninh (Bắc Ninh+Bắc Giang). Trụ sở tại tỉnh Hưng Yên.

13. NHNN Khu vực 13: Gồm 2 tỉnh: Đồng Tháp (Đồng Tháp,+Tiền Giang), Tây Ninh (Tây Ninh, Long An). Trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp.

14. NHNN Khu vực 14: gồm 2 tỉnh/thành phố: TP Cần Thơ (Cần Thơ+Hậu Giang+ Sóc Trăng), Vĩnh Long (Vĩnh Long+Bến Tre+Trà Vinh). Trụ sở tại TP Cần Thơ

15. NHNN Khu vực 15: gồm 2 tỉnh: An Giang (An Giang+Kiên Giang), Cà Mau (Cà Mau+Bạc Liêu). Trụ sở tại tỉnh An Giang.