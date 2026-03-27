Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi buôn bán, tàng trữ pháo hoa trái phép

Ngày 27-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn bán hàng cấm", đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Bá Lệ (58 tuổi, trú xã Tân Gianh), Nguyễn Thị Thắng (48 tuổi, trú xã Nam Ba Đồn) và Bùi Anh Hiếu (22 tuổi, trú xã Nam Ba Đồn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2025, Trần Bá Lệ mua 10 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất từ các tài xế xe tải đường dài với mục đích bán lại kiếm lời, sau đó cất giấu tại nhà.

Đầu tháng 1-2026, Lệ bán 9 hộp pháo cho Bùi Anh Hiếu với tổng số tiền 9,9 triệu đồng, gồm 8 hộp loại 36 ống và 1 hộp loại 49 ống; còn lại 1 hộp Lệ giữ lại.

Sau khi mua, Hiếu giữ lại 1 hộp pháo loại 49 ống để sử dụng, số còn lại tiếp tục bán kiếm lời. Trong các ngày 25 và 26-1-2026, Hiếu bán 8 hộp pháo loại 36 ống cho Nguyễn Thị Thắng, tiền được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Tiếp đó, Thắng bán lại số pháo này cho nhiều người khác để hưởng chênh lệch. Cụ thể, Thắng bán cho một người đàn ông 2 hộp pháo; người này tiếp tục bán lại 1 hộp cho người khác. Ngoài ra, Thắng còn bán thêm 2 hộp pháo cho một người khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ tổng cộng 9 hộp pháo hoa nổ các loại, với khối lượng 12,8 kg.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết pháo hoa nổ là mặt hàng bị cấm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.