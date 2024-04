Có thể làm tốt nhiều sự kiện mang tầm quốc tế

UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức cuộc họp tổng kết các hoạt động Tuần lễ Thể thao - Văn hóa - Du lịch Bình Định 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024) với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao bằng khen và hoa cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tổ chức Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, Amazing Binh Dinh Fest 2024 diễn ra từ ngày 22 đến 31-3 ở tỉnh này đã thành công tốt đẹp với rất nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu kết nối văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đa dạng. Qua đó, thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến xem và cổ vũ.

Điểm nhấn của Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, bao gồm Giải vô địch thế giới mô tô nước ABP Aquabike và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O. Đây là các giải đua thể thao dưới nước hàng đầu thế giới, lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Định và cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đội đua thuyền máy F1 H20 mang tên Bình Định tham dự.

Thông qua việc truyền hình trực tiếp giải đua với hơn 150 kênh truyền hình của các quốc gia và vùng lãnh thổ và trên hàng vạn lượt người theo dõi ở các nền tảng, hình ảnh của Bình Định đã vươn ra khỏi biên giới quốc gia, đến với bạn bè toàn thế giới. Sự thành công của giải đua đã mang lại hiệu ứng tích cực, không chỉ đối với lĩnh vực thể thao mà còn lan tỏa đến các lĩnh vực khác, như văn hóa, du lịch, đặc biệt là đã mời gọi được nhiều nhà đầu tư lớn đến với Bình Định để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác...

Các tay đua tranh tài tại Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O vừa diễn ra vào cuối tháng 3 ở TP Quy Nhơn

Trong 10 ngày diễn ra sự kiện, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Định dự, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm mua sắm… đạt hơn 710.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt: 5.000 lượt, khách nội địa: 705.000 lượt.

Dù lần đầu tiên tổ chức sự kiện quy mô tầm cỡ quốc tế nhưng công tác tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối; an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cũng đảm bảo; công tác đón và phục vụ đại biểu và du khách về dự sự kiện đều diễn ra suôn sẻ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 đã thành công ngoài mong đợi, đạt được 4 mục tiêu quan trọng đề ra, gồm: Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bình Định ra thế giới; thu hút khách du lịch đến Bình Định; thu hút các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Bình Định và để người dân Bình Định được hưởng thụ nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao mới mẻ, mang tầm quốc tế.

Eo Gió – nơi được xem là có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng sau thành công của Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024, tỉnh Bình Định có thể đăng cai và làm tốt nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trong thời gian đến. Trước mắt, Bình Định tiếp tục tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động du lịch hè 2024, mở đầu bằng Giải Teqball Quốc tế 2024 và các sự kiện đi kèm…

Kỳ vọng một mùa du lịch bùng nổ

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày gần đây, dù Amazing Binh Dinh Fest 2024 đã khép lại nhưng nhiều điểm du lịch tại Bình Định vẫn tiếp tục sôi động, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Quy Nhơn ngày càng đông khách hơn.

Tại khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) – hòn đảo nên thơ được mệnh danh là "Maldives Quy Nhơn", mỗi ngày đón hàng ngàn lượt người đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cách đó không xa, điểm tham quan Eo Gió – nơi được xem là có hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, lúc nào cũng đông nghịt du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm.

Tại các địa phương hoặc điểm du lịch nổi tiếng khác ở Bình Định, như: Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn; Trung Lương – Cát Tiến, huyện Phù Cát; Nhơn Hải, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn… lúc nào cũng tấp nập du khách đến tham quan. Ngoài người dân địa phương, du khách đến Bình Định trong những ngày qua chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Bắc; TP HCM và các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú tại TP Quy Nhơn cũng hoạt động nhộn nhịp. Nhiều homestay trong các con hẻm nhỏ nhưng vẫn đông khách; hệ thống khách sạn, nhất là các khách sạn từ 3 – 5 sao bắt đầu "cháy" phòng. Tại các điểm hoạt động dịch vụ ăn uống ở Bình Định, lượng thực khách cũng bắt đầu tăng cao.

Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn là một trong những điểm hút khách ở Bình Định

Theo ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày sắp tới là thời điểm và cơ hội thu hút lượng lớn du khách đến địa phương. Sở đã chuẩn bị kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Cụ thể, Sở Du lịch Bình Định đã hướng dẫn, yêu cầu Hiệp hội du lịch Bình Định cùng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn rà soát, củng cố cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ; bố trí đủ nguồn nhân lực để bảo đảm đón khách chu đáo, thân thiện, an toàn. Các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch khi sử dụng dịch vụ tại các đơn vị cũng được triển khai... Ngoài ra, để thu hút khách du lịch, sở cũng xây dựng, giới thiệu các combo, tour du lịch độc đáo, hấp dẫn. Đi kèm với đó là chính sách giảm giá, kích cầu trong dịp lễ, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, khó quên.

Bình Định tiếp tục kỳ vọng một mùa du lịch bùng nổ, nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày sắp tới

"Hiện các ngành chức năng, địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón khách. Hiệp hội Du lịch cùng các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu chấp hành tốt pháp luật trong kinh doanh, bình ổn giá, và có chính sách kích cầu giảm giá hấp dẫn. Thanh tra Sở Du lịch và Đội kiểm tra liên ngành du lịch đã được chỉ đạo phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Bình Định cam kết không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá ảo, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ được xử lý nghiêm" - ông Nhất nhấn mạnh.