Pháp luật

Từ clip người dân đăng tải, Công an Tây Ninh xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Từ clip người dân đăng tải lan truyền trên mạng, lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh vào cuộc xác minh và xử phạt tài xế 19 triệu đồng

Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản xử phạt 1 tài xế ô tô tải vì điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên tuyến đường có gắn biển "Cấm đi ngược chiều", gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về việc tiếp nhận, xác minh thông tin người dân phản ánh vi phạm giao thông qua Zalo Cục trưởng, Facebook Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm CSGT Trảng Bàng khẩn trương vào cuộc xác minh.

Clip ghi lại vụ việc

Theo nội dung phản ánh, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 14-3, trên Quốc lộ 22 đoạn qua phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), 1 ô tô tải mang biển số 70C-167... bất ngờ chạy ngược chiều ngay trên đoạn đường có gắn biển cấm. Hành vi này khiến nhiều phương tiện đang lưu thông đúng chiều phải giảm tốc, né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh phương tiện và người điều khiển. Đến ngày 16-3, Trạm CSGT Trảng Bàng đã mời tài xế Kiều Văn Tr. (SN 1968, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đến làm việc.

Từ clip người dân đăng tải, Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt tài xế chạy ngược chiều - Ảnh 1.

Tài xế làm việc tại trụ sở công an

Tại cơ quan công an, tài xế Tr. thừa nhận hành vi điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đoạn đường có đặt biển "Cấm đi ngược chiều", đúng như nội dung người dân phản ánh, đồng thời cam kết chấp hành việc xử lý theo quy định.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tr. về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm.

Theo điểm d khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024, với hành vi này, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho hay việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

Phạt gần 20 triệu đồng tài xế xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1

(NLĐO) - Tài xế xe khách Thành Đạt chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX vì chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1.

Trường hợp ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc: Người dân đề xuất khởi tố

(NLĐO) - Theo luật sư, nên nghiên cứu phương án tăng mức phạt để đảm bảo đủ sự răn đe, tạo nên thói quen văn minh khi lưu thông trên cao tốc

Trích camera, xử phạt tài xế xe chở rác chạy ngược chiều tốc độ cao ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Với hành vi liều lĩnh cho xe chạy ngược chiều với tốc độ cao, nam tài xế đối diện mức phạt tước GPLX 2 tháng, phạt tiền 5 triệu đồng.

