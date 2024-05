Từ đầu năm đến nay Việt Nam có bao nhiêu sự cố hàng không?

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, theo số liệu báo cáo của các đơn vị, trong 5 tháng đầu năm (tính đến ngày 14-5-2024), tại Việt Nam có 150 sự cố, vụ việc thuộc lĩnh vực khai thác cảng hàng không.



Trong đó, tất cả đều thuộc mức D, E.

Theo quy định, phân loại tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay gồm 5 mức: Tai nạn (mức A), sự cố nghiêm trọng (mức B), sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C), sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn (mức D), vụ việc (mức E).

Mức E là các vụ việc không uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không nhưng có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Tính chung 5 tháng đầu năm có 134 vụ việc xảy ra.

Mức D là sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn: Sự cố phương tiện va chạm với phương tiện, trang thiết bị hoặc với người; sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; sự cố gây thương tích cho người trong quá trình khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không. Tính chung 5 tháng đầu năm xảy ra 16 sự cố mức D tại các sân bay Việt Nam.

Phân loại theo mức độ uy hiếp an toàn, phần lớn vụ việc liên quan chỉ số sự cố máy bay; còn lại là các sự cố xảy ra trên đường cất, hạ cánh; sự cố liên quan vật thể lạ, vật ngoại lai; sự cố trang thiết bị phục vụ bay; sự cố hành khách bị thương, nhân viên bị thương trong quá trình làm việc…

Về nguyên nhân sự cố, trong 5 tháng đầu năm có các nguyên nhân: Phát hiện vật thể lạ, vật ngoại lai, máy bay bị sự cố lốp, chim va chạm với máy bay, phát hiện có chim trên khu bay, phát hiện động vật xâm nhập khu bay, máy bay đỗ không đúng vạch dừng bánh mũi, phương tiện va chạm trên khu bay, va chạm máy bay với phương tiện, thiết bị mặt đất; trục trặc kỹ thuật phương tiện, thiết bị khi đang khai thác; hành khách bị thương, tai nạn lao động, máy bay bị chiếu đèn lazer, nhân viên vi phạm quy định an toàn khu bay, sự cố tràn dầu, sự cố vật thể bay, vi phạm khoảng cách an toàn với máy bay…

Trong năm 2023, không có tai nạn hàng không xảy ra tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam. Có 243 sự cố hàng không, vụ việc liên quan đến lĩnh vực khai thác cảng hàng không, trong đó có 209 vụ việc uy hiếp an toàn mức E, 33 sự cố mức D, 1 sự cố mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao).