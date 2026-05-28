HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển

PV

Trong Báo cáo logistics Việt Nam 2025, Bộ Công Thương đã nhắc tới Vietnam SuperPort™ như một mô hình tiêu biểu của xu hướng logistics thông minh.

Phía sau "siêu cảng" tích hợp AI, robot và dữ liệu thời gian thực ấy có thể còn là một câu chuyện lớn hơn về cách Bầu Hiển và T&T Group theo đuổi tư duy "lấy công nghệ làm nền tảng" suốt nhiều năm qua.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 1.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 2.Bản đồ hạ tầng chiến lược đặc biệt của T&T Group và Bầu Hiển

Từ Bắc vào Nam và vươn sang Lào, chuỗi dự án của T&T Group cho thấy tham vọng hiện diện trên các hành lang hạ tầng chiến lược của khu vực.

Siêu cảng của Bầu Hiển giữa làn sóng logistics thông minh

Trong Báo cáo Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics thông minh", Bộ Công Thương cho rằng ngành logistics Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh mới, nơi dữ liệu, AI và tự động hóa dần quan trọng không kém hạ tầng vật lý.

Báo cáo nhận định: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu bước ra khỏi mô hình vận hành truyền thống để đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các hệ thống quản trị vận hành số vào chuỗi cung ứng.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 3.

Ngành logistics Việt Nam đang hướng tới mô hình phát triển tích hợp

Đặc biệt, xu hướng logistics thông minh hiện đang tiến tới việc hình thành các hệ sinh thái logistics tích hợp, nơi vận tải, kho bãi, thông quan, hàng không, cảng biển và quản trị dữ liệu được kết nối trên cùng một nền tảng vận hành.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng đánh giá mức độ chuyển đổi số của ngành logistics Việt Nam hiện vẫn chưa đồng đều. Phần lớn doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu ứng dụng công nghệ, chủ yếu phục vụ các nhu cầu cơ bản như quản lý kho bãi, vận tải hay theo dõi đơn hàng. Thực trạng này cũng tạo ra sự phân hóa mới trong ngành, khi nhóm doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa bắt đầu tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn so với mô hình truyền thống.

Đáng chú ý, khi dẫn chứng về các mô hình logistics thông minh tiêu biểu đã đưa vào vận hành trong năm 2025 tại Việt Nam, Bộ Công Thương nhắc trực tiếp tới Vietnam SuperPort™ – liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore).

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 4.

Cụ thể, Vietnam SuperPort™ đã ứng dụng AI trong xác thực chứng từ hàng hóa, xe dẫn đường tự động AGV, robot chất xếp RL, robot tự hành AMR cùng mô hình Kho hàng không kéo dài (Off-Airport Cargo Terminal – OACT). Việc tích hợp các công nghệ này giúp năng suất vận hành tăng khoảng 35%, đồng thời giảm tỷ lệ sai sót tới 50%.

Mô hình OACT mà Vietnam SuperPort™ đang triển khai được xem là một hướng đi mới của logistics hàng không tại Việt Nam. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng xử lý hàng hóa bên trong sân bay, OACT vận hành như một "nhà ga hàng hóa ngoài sân bay", có thể thực hiện nhiều khâu như hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD và vận chuyển hàng hóa ra sân bay.

Theo đại diện Vietnam SuperPort™, hàng hóa tại OACT được xử lý theo quy trình kiểm soát an ninh tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khắt khe như Mỹ và châu Âu. Với vị trí nằm trên hành lang logistics phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp và kéo dài tới Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa mới giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN.

Thực tế, xu hướng tích hợp công nghệ vào chuỗi cung ứng đã được Vietnam SuperPort™ của Bầu Hiển kiên định theo đuổi khi từng bước tích hợp các công nghệ AI đã triển khai tại Mô hình thành phố chuỗi cung ứng (Supply Chain City) tại Singapore vào hệ sinh thái logistics tại Việt Nam.

Việc Vietnam SuperPort™ được Bộ Công Thương nhắc tên giữa làn sóng logistics thông minh cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này đang bước sang một giai đoạn khác: nơi năng lực xử lý dữ liệu, tự động hóa và tối ưu dòng chảy hàng hóa theo thời gian thực bắt đầu quan trọng không kém hạ tầng vật lý.

Từ nhà khoa học tới tham vọng logistics thông minh của T&T Group

Thế nhưng Vietnam SuperPortTM chỉ là phần dễ nhận thấy của một tảng băng chìm. Ít người để ý rằng, phía sau định hướng đầu tư mạnh vào logistics số, AI hay tự động hóa gần đây của T&T Group là dấu ấn tư duy công nghệ của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Xuất thân từ lĩnh vực khoa học – công nghệ, ông từng là cựu sinh viên khoa Vật lý vô tuyến, Đại học Tổng hợp Hà Nội và từng công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia trước khi thành lập doanh nghiệp riêng.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 5.

Ông Đỗ Quang Hiển từng là nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

Với Bầu Hiển, công nghệ không đơn thuần là công cụ hỗ trợ vận hành, mà là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Ông từng nhiều lần nhấn mạnh: "Muốn đi nhanh và phát triển thì phải là công nghệ cao. Tất cả các lĩnh vực tôi đều quan tâm công nghệ và tập trung cho công nghệ cao". Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ đi theo mô hình đầu tư truyền thống, mà phải từng bước làm chủ công nghệ, dữ liệu và năng lực vận hành.

Đây cũng là lý do nhiều năm trước khi AI hay chuyển đổi số trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, Nhà sáng lập T&T Group đã nhiều lần nhắc tới mục tiêu góp phần hiện thực hóa Cách mạng Công nghiệp 4.0 thông qua hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực và phát triển các nền tảng công nghệ lõi.

Tại lễ phát động phong trào "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì đầu năm 2026, Chủ tịch Điều hành T&T Group tiếp tục kiến nghị cần xem đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "mệnh lệnh hành động" để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Ở đó, chuyển đổi số không nên chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ đơn lẻ, mà cần được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ hệ sinh thái vận hành của doanh nghiệp.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 6.

Thiết kế siêu cảng Vietnam SuperPortTM của T&T Group và YCH tại Phú Thọ

"DNA công nghệ" cũng ảnh hưởng khá rõ tới cách Bầu Hiển lựa chọn chiến lược hợp tác quốc tế. Theo ông, các đối tác nước ngoài không chỉ cần bảo đảm hiệu quả kinh doanh, mà còn phải tham gia chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đóng góp cho năng lực phát triển dài hạn của phía Việt Nam.

"Không thể vào đầu tư kiếm lợi nhuận rồi rút đi, bởi như thế cuối cùng công nghệ không tiếp cận được, con người không được đào tạo thì Việt Nam không phát triển được", ông nhấn mạnh.

Kết quả, hiện T&T Group đã "bắt tay" với nhiều đối tác hàng đầu thế giới như Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation; erex, Marubeni, Sojitz, JPower; Cospower, Gedi, Goldwind, BP… Riêng trong lĩnh vực logistics, đây cũng là hướng đi đang được triển khai tại Vietnam SuperPort™ thông qua hợp tác với YCH, Google, Kyndryl hay A*STAR nhằm đưa các mô hình logistics công nghệ cao từ Singapore và quốc tế vào Việt Nam.

Tư duy "lấy công nghệ làm nền tảng" cũng phần nào lý giải cách T&T Group mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng trong nhiều năm qua. Nếu trước đây doanh nghiệp của Bầu Hiển được biết đến nhiều hơn với tài chính hay bất động sản, thì hiện nay Tập đoàn đang từng bước hiện diện trong những cấu phần có giá trị gia tăng cao hơn của nền kinh tế: cảng biển, logistics đa phương thức, hàng không, hạ tầng kết nối và các nền tảng vận hành ứng dụng AI.

Theo giới quan sát, điểm khác biệt trong cách tiếp cận hạ tầng của T&T nằm ở việc doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào "phần cứng" như đường sá, cảng hay kho bãi, mà ngày càng đi sâu vào các lớp vận hành có hàm lượng công nghệ và dữ liệu cao hơn.

Có lẽ cũng vì thế, khi nhìn vào Vietnam SuperPort™, người ta không chỉ thấy một dự án logistics. Phía sau những dòng chảy hàng hóa và robot vận hành theo thời gian thực là dấu vết của một "DNA công nghệ" đã theo T&T Group từ những ngày đầu thành lập.

Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển - Ảnh 7.Bản đồ hạ tầng chiến lược đặc biệt của T&T Group và Bầu Hiển

Từ Bắc vào Nam và vươn sang Lào, chuỗi dự án của T&T Group cho thấy tham vọng hiện diện trên các hành lang hạ tầng chiến lược của khu vực.


logistics T&T Group doanh nhân Đỗ Quang Hiển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo