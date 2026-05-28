Từ “DNA công nghệ” tới Siêu cảng logistics của Bầu Hiển

Phía sau "siêu cảng" tích hợp AI, robot và dữ liệu thời gian thực ấy có thể còn là một câu chuyện lớn hơn về cách Bầu Hiển và T&T Group theo đuổi tư duy "lấy công nghệ làm nền tảng" suốt nhiều năm qua.

Bản đồ hạ tầng chiến lược đặc biệt của T&T Group và Bầu Hiển Từ Bắc vào Nam và vươn sang Lào, chuỗi dự án của T&T Group cho thấy tham vọng hiện diện trên các hành lang hạ tầng chiến lược của khu vực.

Siêu cảng của Bầu Hiển giữa làn sóng logistics thông minh

Trong Báo cáo Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics thông minh", Bộ Công Thương cho rằng ngành logistics Việt Nam đang bước vào cuộc cạnh tranh mới, nơi dữ liệu, AI và tự động hóa dần quan trọng không kém hạ tầng vật lý.

Báo cáo nhận định: Nhiều doanh nghiệp logistics Việt Nam đã bắt đầu bước ra khỏi mô hình vận hành truyền thống để đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các hệ thống quản trị vận hành số vào chuỗi cung ứng.

Ngành logistics Việt Nam đang hướng tới mô hình phát triển tích hợp

Đặc biệt, xu hướng logistics thông minh hiện đang tiến tới việc hình thành các hệ sinh thái logistics tích hợp, nơi vận tải, kho bãi, thông quan, hàng không, cảng biển và quản trị dữ liệu được kết nối trên cùng một nền tảng vận hành.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng đánh giá mức độ chuyển đổi số của ngành logistics Việt Nam hiện vẫn chưa đồng đều. Phần lớn doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu ứng dụng công nghệ, chủ yếu phục vụ các nhu cầu cơ bản như quản lý kho bãi, vận tải hay theo dõi đơn hàng. Thực trạng này cũng tạo ra sự phân hóa mới trong ngành, khi nhóm doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa bắt đầu tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn so với mô hình truyền thống.

Đáng chú ý, khi dẫn chứng về các mô hình logistics thông minh tiêu biểu đã đưa vào vận hành trong năm 2025 tại Việt Nam, Bộ Công Thương nhắc trực tiếp tới Vietnam SuperPort™ – liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore).

Cụ thể, Vietnam SuperPort™ đã ứng dụng AI trong xác thực chứng từ hàng hóa, xe dẫn đường tự động AGV, robot chất xếp RL, robot tự hành AMR cùng mô hình Kho hàng không kéo dài (Off-Airport Cargo Terminal – OACT). Việc tích hợp các công nghệ này giúp năng suất vận hành tăng khoảng 35%, đồng thời giảm tỷ lệ sai sót tới 50%.

Mô hình OACT mà Vietnam SuperPort™ đang triển khai được xem là một hướng đi mới của logistics hàng không tại Việt Nam. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng xử lý hàng hóa bên trong sân bay, OACT vận hành như một "nhà ga hàng hóa ngoài sân bay", có thể thực hiện nhiều khâu như hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD và vận chuyển hàng hóa ra sân bay.

Theo đại diện Vietnam SuperPort™, hàng hóa tại OACT được xử lý theo quy trình kiểm soát an ninh tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khắt khe như Mỹ và châu Âu. Với vị trí nằm trên hành lang logistics phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp và kéo dài tới Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa mới giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN.

Thực tế, xu hướng tích hợp công nghệ vào chuỗi cung ứng đã được Vietnam SuperPort™ của Bầu Hiển kiên định theo đuổi khi từng bước tích hợp các công nghệ AI đã triển khai tại Mô hình thành phố chuỗi cung ứng (Supply Chain City) tại Singapore vào hệ sinh thái logistics tại Việt Nam.

Việc Vietnam SuperPort™ được Bộ Công Thương nhắc tên giữa làn sóng logistics thông minh cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này đang bước sang một giai đoạn khác: nơi năng lực xử lý dữ liệu, tự động hóa và tối ưu dòng chảy hàng hóa theo thời gian thực bắt đầu quan trọng không kém hạ tầng vật lý.

Từ nhà khoa học tới tham vọng logistics thông minh của T&T Group

Thế nhưng Vietnam SuperPortTM chỉ là phần dễ nhận thấy của một tảng băng chìm. Ít người để ý rằng, phía sau định hướng đầu tư mạnh vào logistics số, AI hay tự động hóa gần đây của T&T Group là dấu ấn tư duy công nghệ của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Xuất thân từ lĩnh vực khoa học – công nghệ, ông từng là cựu sinh viên khoa Vật lý vô tuyến, Đại học Tổng hợp Hà Nội và từng công tác tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia trước khi thành lập doanh nghiệp riêng.

Ông Đỗ Quang Hiển từng là nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

Với Bầu Hiển, công nghệ không đơn thuần là công cụ hỗ trợ vận hành, mà là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Ông từng nhiều lần nhấn mạnh: "Muốn đi nhanh và phát triển thì phải là công nghệ cao. Tất cả các lĩnh vực tôi đều quan tâm công nghệ và tập trung cho công nghệ cao". Theo ông, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ đi theo mô hình đầu tư truyền thống, mà phải từng bước làm chủ công nghệ, dữ liệu và năng lực vận hành.

Đây cũng là lý do nhiều năm trước khi AI hay chuyển đổi số trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, Nhà sáng lập T&T Group đã nhiều lần nhắc tới mục tiêu góp phần hiện thực hóa Cách mạng Công nghiệp 4.0 thông qua hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực và phát triển các nền tảng công nghệ lõi.

Tại lễ phát động phong trào "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì đầu năm 2026, Chủ tịch Điều hành T&T Group tiếp tục kiến nghị cần xem đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "mệnh lệnh hành động" để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

Ở đó, chuyển đổi số không nên chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ đơn lẻ, mà cần được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ hệ sinh thái vận hành của doanh nghiệp.

Thiết kế siêu cảng Vietnam SuperPortTM của T&T Group và YCH tại Phú Thọ

"DNA công nghệ" cũng ảnh hưởng khá rõ tới cách Bầu Hiển lựa chọn chiến lược hợp tác quốc tế. Theo ông, các đối tác nước ngoài không chỉ cần bảo đảm hiệu quả kinh doanh, mà còn phải tham gia chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đóng góp cho năng lực phát triển dài hạn của phía Việt Nam.

"Không thể vào đầu tư kiếm lợi nhuận rồi rút đi, bởi như thế cuối cùng công nghệ không tiếp cận được, con người không được đào tạo thì Việt Nam không phát triển được", ông nhấn mạnh.

Kết quả, hiện T&T Group đã "bắt tay" với nhiều đối tác hàng đầu thế giới như Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation; erex, Marubeni, Sojitz, JPower; Cospower, Gedi, Goldwind, BP… Riêng trong lĩnh vực logistics, đây cũng là hướng đi đang được triển khai tại Vietnam SuperPort™ thông qua hợp tác với YCH, Google, Kyndryl hay A*STAR nhằm đưa các mô hình logistics công nghệ cao từ Singapore và quốc tế vào Việt Nam.

Tư duy "lấy công nghệ làm nền tảng" cũng phần nào lý giải cách T&T Group mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng trong nhiều năm qua. Nếu trước đây doanh nghiệp của Bầu Hiển được biết đến nhiều hơn với tài chính hay bất động sản, thì hiện nay Tập đoàn đang từng bước hiện diện trong những cấu phần có giá trị gia tăng cao hơn của nền kinh tế: cảng biển, logistics đa phương thức, hàng không, hạ tầng kết nối và các nền tảng vận hành ứng dụng AI.

Theo giới quan sát, điểm khác biệt trong cách tiếp cận hạ tầng của T&T nằm ở việc doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào "phần cứng" như đường sá, cảng hay kho bãi, mà ngày càng đi sâu vào các lớp vận hành có hàm lượng công nghệ và dữ liệu cao hơn.

Có lẽ cũng vì thế, khi nhìn vào Vietnam SuperPort™, người ta không chỉ thấy một dự án logistics. Phía sau những dòng chảy hàng hóa và robot vận hành theo thời gian thực là dấu vết của một "DNA công nghệ" đã theo T&T Group từ những ngày đầu thành lập.

