TỰ HÀO CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (*): Lực lượng 363 quả cảm

Hơn 20 giờ ngày 11-3-2023, dưới ánh đèn le lói, tiếng xe máy rú ga inh ỏi xen lẫn tiếng chửi thề tục tĩu của hơn chục thanh thiếu niên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh trên nhiều tuyến đường quanh Trường THCS-THPT Lạc Hồng, phường Thới An, quận 12, TP HCM. Hai nhóm thanh niên do Nguyễn Phan Anh Quốc (17 tuổi) và Phan Trung Hiếu (18 tuổi) cầm đầu, tay lăm lăm dao và ba chĩa tự chế dài ngoằng, sáng loáng như những lưỡi hái tử thần...



Vì bình yên của nhân dân

Một trận "huyết chiến" kinh hoàng tưởng chừng là điều không thể tránh khỏi. Song, bất ngờ tiếng còi hú của xe cảnh sát xé toạc không gian căng thẳng. Tổ công tác 363 Công an quận 12 xuất hiện. Ánh đèn xe công vụ quét qua những gương mặt non choẹt, tái mét. Các đối tượng nhanh chóng rú ga, lao nhanh vào những con hẻm, bất chấp nguy hiểm, cố gắng thoát khỏi vòng vây của công an. Tiếng la hét vang vọng khiến cả khu dân cư như nghẹt thở, người đi đường đứng chôn chân vì sợ hãi.

Lúc này, một mô tô đặc chủng của Tổ 363 bám theo xe máy của Huỳnh Quốc Dương (23 tuổi) và Lê Công Hậu (17 tuổi). Đến khu vực chợ Hiệp Thành, quận 12, xe của Dương và Hậu bất ngờ bị ngã. Dương lập tức bỏ chạy bộ, còn Hậu cầm dao tự chế hung hãn chém và đe dọa lực lượng tuần tra hòng tẩu thoát. Trong lúc hỗn loạn, 2 trinh sát hình sự bị ngã xe. Mặc dù vậy, bằng sự kiên quyết và phối hợp chặt chẽ, Tổ 363 đã bắt giữ được Dương và Hậu. 11 đối tượng còn lại cũng bị bắt ngay trong đêm. Cuộc truy đuổi đầy cam go kết thúc thành công nhờ sự dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ.

Đây chỉ là một trong những chiến công của lực lượng 363 Công an TP HCM. Kể từ thời điểm được thành lập vào năm 2018, lực lượng 363 đã trở thành mũi nhọn trong bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, đầu năm 2023, Công an TP HCM triển khai Kế hoạch số 31 và Quyết định số 06, thành lập 67 tổ công tác 363 phủ khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức, đóng vai trò như những chiến sĩ "tuyến đầu" trong bảo vệ bình yên cho thành phố.

Lực lượng 363 với các chiến sĩ Cảnh sát cơ động tuần tra đêm trên các tuyến đường của TP HCM

Thành phần tham gia các tổ được chọn lọc là những cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ từ các lực lượng nghiệp vụ sẵn có, gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động hoặc lực lượng khác. Công tác tuần tra của lực lượng 363 được Trung tâm thông tin chỉ huy giám sát thông qua hệ thống bản đồ số. Giữa các tổ 363 có cơ chế phối hợp chặt chẽ, thông tin liên lạc thông suốt, hoạt động với tính chất linh hoạt, cơ động 24/24. Ngoài hoạt động độc lập, lực lượng 363 còn kết hợp với các lực lượng chuyên trách, cả công khai và trinh sát hóa trang để bảo đảm phủ kín địa bàn, nâng cao hiệu quả ngăn ngừa và trấn áp tội phạm.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần theo chân các Tổ 363, ghi nhận sự quả cảm, không ngại hiểm nguy, thầm lặng cống hiến của các chiến sĩ nhằm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Điển hình là vụ việc xảy ra vào khuya 10-4-2023 tại quận 4, một thành viên Tổ 363 trong lúc ngăn chặn đối tượng phạm tội đã bị bọn chúng tông xe, gây thương tích. Không lâu sau, một thành viên thuộc Tổ 363 số 8 Công an TP HCM cũng bị tấn công và gãy cánh tay trong khi truy bắt đối tượng nghiện ma túy.

Luôn được tin yêu

Đến nay, sau hơn 1 năm nâng cao hiệu quả hoạt động, lực lượng 363 khẳng định vai trò then chốt trong đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm đường phố. Bên cạnh đó, lực lượng 363 cũng lập những thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và xử lý các vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí.

Công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn TP HCM đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động, hiệu quả của mỗi cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt tại những địa bàn vùng ven, rộng và đông dân nhập cư. Ông Trần Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Bến xe An Sương, đánh giá lực lượng 363 đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại Bến xe An Sương và chợ đầu mối nông sản - thực phẩm Hóc Môn. Trước đây, những khu vực này là những "điểm nóng" về trộm cắp, móc túi, đánh nhau tranh giành địa bàn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Bà Điểm và lực lượng 363, tình hình đã được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao ý thức của người dân, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh.

Theo Công an TP HCM, lực lượng 363 lập được những chiến công. Cụ thể, trong năm 2023, lực lượng 363 đã phát hiện, xử lý 26.825 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật. Qua đó, khởi tố 714 bị can về các tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cho vay lãi nặng; xử lý hành chính 23.477 trường hợp, đưa đi cai nghiện bắt buộc 1.738 đối tượng...

Theo anh Nguyễn Thanh Phương Vinh (23 tuổi; ngụ phường 5, quận Gò Vấp), sự hiện diện của lực lượng 363 trên những nẻo đường của thành phố như một lời khẳng định rằng những lo lắng về tệ nạn xã hội, trộm cắp hay các vấn đề an ninh khác đang được giải quyết nghiêm túc và hiệu quả. "Tôi cảm thấy tự hào về thành phố mình đang sống, nơi mà công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao" - anh Vinh bộc bạch.

Là người đã sống qua nhiều thời kỳ của thành phố, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi; ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) nhận xét sự hiện diện và nỗ lực của các chiến sĩ 363 không chỉ giúp ngăn ngừa tội phạm còn mang lại cảm giác yên tâm cho người dân. Bà Hoa bày tỏ: "Cảm giác an toàn khi đi lại trên đường chính là điều quý giá nhất mà lực lượng 363 mang lại cho tôi và cộng đồng. Điều đó khiến tôi biết ơn những con người đang âm thầm cống hiến ngày đêm để bảo vệ sự bình yên cho thành phố".

Góp phần kéo giảm tội phạm Trong 7 tháng đầu năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn TP HCM được kéo giảm mạnh, trong khi tỉ lệ phá án được nâng cao (án cướp tài sản đạt 95,83%; án cướp giật tài sản đạt 93,42%). Toàn lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh 939 vụ/1.021 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 600 vụ/313 cá nhân, 398 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; khám phá 1.924 vụ/4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy... Trong kết quả chung của ngành, lãnh đạo Công an TP HCM đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 363, đã góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội của thành phố.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 15-8