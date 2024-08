TỰ HÀO CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (*): Triệt phá "tập đoàn" cho vay nặng lãi

Trong các chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an TP Đà Nẵng, phải kể đến vụ triệt phá "tập đoàn" cho vay nặng lãi do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.



Trùm tín dụng đen sa lưới

Từ năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần họ và người thân.

Ngày 20-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để bóc trần những kẻ trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của người lao động nghèo. Sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động trên toàn quốc, Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ phá án.

Sau gần 2 tháng theo dõi, đến sáng 11-1-2024, Bộ Công an đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 29 phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP HCM và Bình Dương hiệp đồng tác chiến, đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động của các đối tượng tại TP HCM và Bình Dương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và yếu tố bí mật, lực lượng công an đã bắt giữ Wang YunTao cùng gần 200 đồng phạm. Lúc này, sự thật về "tay trùm" Wang YunTao mới dần hé lộ.

Theo khai nhận, trước đó, Wang YunTao thuê một số người Việt lập hàng chục công ty làm bình phong để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Wang đăng tin tuyển dụng hàng loạt nhân sự, sau đó đào tạo và giao nhiệm vụ cụ thể. Các đối tượng hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, tạo thành hệ thống như "tập đoàn" cho vay chuyên nghiệp.

Wang YunTao quản lý toàn bộ hoạt động, từ việc khai thác khách hàng đến thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi. Số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng tiếp tục cho vay để sinh lãi và sử dụng vào nhiều mục đích.

Qua kiểm tra 28 tài khoản của nhóm công ty bình phong tại 12 ngân hàng, công an phát hiện hàng triệu giao dịch của các đối tượng. Công an TP Đà Nẵng xác định Wang YunTao cùng đồng phạm đã giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng.

Wang YunTao cùng các đồng phạm trong “tập đoàn” cho vay nặng lãi. (Ảnh do Công an TP Đà Nẵng cung cấp)

Trấn áp đến cùng

Nói về chuyên án đặc biệt này do Công an TP Đà Nẵng chủ trì, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, khẳng định: "Trấn áp tội phạm tín dụng đen luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, góp phần gìn giữ an ninh trật tự xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân".

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, dù số người tại Đà Nẵng vay tiền từ đường dây của Wang YunTao không đáng kể nhưng vì gìn giữ an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống an bình cho nhân dân cả nước, lực lượng công an thành phố đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất, trấn áp đến cùng.

Riêng tại Đà Nẵng, các đối tượng thuê tòa nhà cao tầng ở trung tâm để làm trụ sở. Toàn bộ hệ thống cửa ra vào tòa nhà được cài đặt thiết bị thông minh, sử dụng thẻ từ nên người lạ không thể vào. Trong quá trình điều tra, công an phải bảo đảm yếu tố bí mật, bởi chỉ cần lộ lọt sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu điện tử.

"Với quyết tâm triệt phá tận gốc đường dây tội phạm này, chúng tôi báo cáo, xin ý kiến cấp trên. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát Hình sự trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cùng đồng loạt đột kích. TP HCM có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia; các địa phương khác như Bình Dương, Đà Nẵng... cùng đồng loạt vào cuộc" - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhớ lại.

Sau khi phát lệnh, lực lượng công an ập vào, đến từng phòng bắt từng đối tượng. Đến lúc tra tay vào còng, Wang YunTao cùng hàng trăm "chân rết" mới biết mình đã bị lực lượng công an đưa vào tầm ngắm từ lâu.

Trước chiến công của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, UBND thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã liên tục khen thưởng, động viên ban chuyên án. Ngày 23-1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng), đã có thư khen, khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm

Trong thư khen Công an TP Đà Nẵng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: "Thành tích của các đồng chí đã kiềm chế một trong những nguyên nhân làm nảy sinh, thúc đẩy các loại tội phạm hình sự - vốn gây mất an ninh, an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới".

