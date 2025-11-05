HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tiêu dùng

Từ hạt lúa mì đến gói mì quốc dân

H.Tường

Từ những hạt lúa mì vàng óng đến từng gói Hảo Hảo thơm ngon trên bàn ăn, Acecook Việt Nam đã viết nên hành trình gần ba thập kỷ đầy tâm huyết.

Không chỉ dừng ở việc tạo nên một biểu tượng ẩm thực đại chúng, Acecook còn kiến tạo niềm tin bền vững qua quy trình sản xuất khép kín, hệ thống kiểm nghiệm nghiêm ngặt và chiến lược phát triển bền vững. Mỗi gói mì đến tay người tiêu dùng không đơn thuần là món ăn nhanh, mà còn là cam kết về chất lượng, sự thấu hiểu khẩu vị và tinh thần sáng tạo không ngừng để bắt nhịp cùng thời đại.

Nguyên liệu - nền móng của chất lượng

Acecook hiểu rằng, để xây nên một "ngôi nhà hương vị" vững chắc, nền móng phải được đặt từ những nguyên liệu tốt nhất. Với Hảo Hảo, hành trình từ nhà máy đến bàn ăn bắt đầu bằng việc tuyển chọn kỹ lưỡng bột lúa mì - thành phần cốt lõi của từng vắt mì.

Không chỉ dừng ở việc đáp ứng quy định pháp luật, Acecook thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện với tiêu chuẩn quốc tế. Công ty hợp tác cùng những nhà cung cấp uy tín, cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không chiếu xạ, không biến đổi gen (NON GMO).

- Ảnh 1.

Nguyên liệu chính là nền móng để tạo nên một sản phẩm an toàn, chất lượng

Sự chỉn chu, nghiêm ngặt này không chỉ áp dụng cho bột lúa mì mà còn cho tất cả nguyên liệu cấu thành sản phẩm - từ gói súp, gói dầu, gói rau đến cả bao bì. Mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng từ gốc đến ngọn.

Nhờ sự khắt khe và nghiêm túc với từng tiêu chuẩn, Acecook đã và đang giữ vững vị thế là thương hiệu tin cậy của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam. Theo báo cáo Vietnam Brand Footprint 2025 của Worldpanel by Numerator, Acecook tiếp tục nằm trong TOP 5 nhà sản xuất FMCG được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn. Đặc biệt, Hảo Hảo vẫn giữ vững TOP 1 tại thành thịTOP 2 tại nông thôn trong ngành hàng thực phẩm đóng gói - minh chứng rõ nét cho vị thế "mì quốc dân" trong lòng người Việt.

Hảo Hảo - Hương vị quốc dân "bắt sóng" mọi thế hệ

Ba thập kỷ gắn bó với người Việt, Acecook không chỉ là nhà sản xuất mì ăn liền, mà còn là một phần ký ức ẩm thực của hàng triệu gia đình. Năm 2002, khi gói mì Hảo Hảo Tôm Chua Cay lần đầu ra mắt, một "cuộc cách mạng" hương vị đã diễn ra. Không bê nguyên công thức từ Nhật Bản, đội ngũ R&D người Việt đã rong ruổi khắp vùng miền, chắt lọc vị chua cay "vừa lạ vừa quen" từ món canh chua khiến ai ăn cũng nhớ.

- Ảnh 2.

Năm 2025, Hảo Hảo kỷ niệm 25 đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam

Từ một hương vị huyền thoại, Hảo Hảo đã phát triển cả "vũ trụ" sản phẩm: Tôm Chua Cay, Gà Vàng, Sa Tế Hành Tím, Lẩu Kim Chi, Sườn Heo Tỏi Phi, Chay Rau Nấm… Thậm chí, fan còn được thưởng thức Hảo Hảo Xào Tôm Chua Ngọt hay Hải Sản. Thế hệ 8x, 9x hay Gen Z đều gọi đây là "mì quốc dân" - món ăn gắn bó với mọi khoảnh khắc, từ bữa ăn gia đình đến những buổi "cày" deadline.

Luôn "bắt trend" cùng Gen Z

Khi sự tiện lợi nâng tầm thành "di động", Hảo Hảo nhanh chóng ra mắt Handy Hảo Hảo dạng ly và tô. Với những chiếc bụng "nửa no nửa đói", Hảo Hảo Big tăng 30% khối lượng là lựa chọn "chuẩn gu". Và nếu bạn từng mê mẩn gói muối gia vị "huyền thoại" của mì Hảo Hảo tôm chua cay, thì việc Acecook tung Muối Chấm Hảo Hảo từ 2020 chính là món quà "chiều lòng" tuyệt đối.

Chưa hết, Hảo Hảo còn mang đến Hảo Hảo Mì Vắt - vắt mì nguyên bản với mức giá "dễ thương", cho phép người dùng sáng tạo bữa ăn theo cách riêng. Đó là lý do đến cuối 2024, hơn 36 tỷ gói Hảo Hảo đã được bán ra - bình quân 1,4 tỉ gói/năm, giữ vững vị trí top mì ăn liền được yêu thích nhất Việt Nam.

Không chỉ ngon - còn bổ sung dinh dưỡng

Hảo Hảo hiểu rằng thế hệ trẻ ngày nay không chỉ "ăn ngon" mà còn hướng đến sức khỏe toàn diện. Vì vậy, mỗi vắt mì Hảo Hảo gói nay được bổ sung 333 mg canxi - tương đương hơn 1/3 nhu cầu canxi/ngày của người trưởng thành và vị thành niên theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Canxi này hoàn toàn không làm thay đổi hương vị đặc trưng, giúp bạn vừa tận hưởng món yêu thích vừa chăm sóc sức khỏe.

Với sự tiện lợi, đa dạng hương vị và giá trị dinh dưỡng được nâng cấp, Hảo Hảo tiếp tục khẳng định vị thế "must-have" trong căn bếp của mọi nhà.

Hậu trường của chất lượng: Phòng lab triệu đô và siêu nhà máy xanh

Ít ai biết rằng đằng sau mỗi gói mì Hảo Hảo là cả một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Acecook sở hữu phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, đầu tư hàng triệu USD, vận hành bởi hơn 30 chuyên viên giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các trung tâm phân tích uy tín trong và ngoài nước.

- Ảnh 3.

Acecook sở hữu phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 được đầu tư hàng triệu USD và luôn cập nhật công nghệ hiện đại nhất

11 nhà máy từ Bắc tới Nam với dây chuyền tự động hóa hơn 90% giúp sản xuất tới 600 gói/phút. Không dừng lại, Acecook đang xây dựng siêu nhà máy tại Vĩnh Long trị giá 200 triệu USD, ứng dụng năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh học. Đây là bước tiến khẳng định chiến lược phát triển bền vững, vừa nâng cao chất lượng, vừa bảo vệ môi trường.

Hơn 20 năm qua, Hảo Hảo không chỉ mang lại những bữa ăn nhanh gọn mà còn là cảm hứng ẩm thực gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ và những khoảnh khắc sẻ chia. Với nền tảng bền vững, tinh thần đổi mới và sự thấu hiểu người tiêu dùng, Acecook Việt Nam tiếp tục hành trình đưa Hảo Hảo vươn xa - từ "mì quốc dân" của Việt Nam trở thành niềm tự hào ẩm thực trên bản đồ thế giới.

