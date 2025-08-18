Tử hình kẻ tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Tử hình kẻ tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Dương Hữu Trí hết lần này đến lần khác tấn công lực lượng công an và đâm chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật khiến anh hy sinh khi chỉ mới 24 tuổi.

Chiều 18-8, TAND TP HCM cơ sở 1 mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (SN 1987, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là phường Tam Thắng, TP HCM) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Huỷ hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".

Dương Hữu Trí là kẻ tấn công khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hy sinh.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến hết ngày 19-6-2025. Theo quy định định kỳ hoặc đột xuất sẽ tổ chức xét nghiệm ma túy với Trí.

Ngày 17-2-2025, theo kế hoạch, Cảnh sát khu vực đến thực hiện xét nghiệm với Trí nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối.

Tử hình kẻ tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh - Ảnh 1.

Dương Hữu Trí tại phiên xét xử sơ thẩm

Đến khoảng 7 giờ ngày 3-3, Công an phường 7 phân công 4 đồng chí đi trên 2 xe máy đến nhà mời Trí kiểm tra, nhưng Trí chửi bới và lấy 2 con dao chạy đuổi theo lực lượng công an. Trí dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an nhưng may mắn người này né được, chỉ bị rách áo.

Không dừng lại, Trí tiếp tục chửi bới, và đến chỗ dựng 2 chiếc xe máy, cầm điện thoại của một chiến sĩ công an để ở xe, ném hư hỏng. Trí mở nắp bình xăng 2 xe máy và châm lửa đốt cháy 2 xe máy, rồi vào nhà cố thủ.

Để đảm bảo an toàn, công an đã đưa bố mẹ của Trí ra khỏi nhà. Trong lúc một chiến sĩ đóng cửa nhà thì bị Trí dùng nước sôi tạt vào gây bỏng.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử lực lượng CSCĐ tới hiện trường, chính quyền địa phương cũng đến vận động nhưng Trí không nghe và ở bên trong mở bình gas để khí tràn ra ngoài và dọa nếu có người vào sẽ cho nổ.

Lúc này, 8 chiến sĩ CSCĐ đứng thành đội hình lá chắn hai hàng ngang cầm gậy nhựa, 2 người đứng 2 bên cầm bình chữa cháy tiến vào từ cửa chính. Trí liền cầm 2 con dao xông thẳng ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào đội hình và đâm trúng ngực đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Sau đó đâm vào tay một chiến sĩ khác và chạy vào phòng cố thủ. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày đã bắt giữ được Trí.

Ngay sau khi bị đâm, mọi người nhanh chóng đưa đồng chí Minh Nhật đi bệnh viện nhưng chiều cùng ngày thì anh đã hy sinh.

Vào năm 2008, Trí từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Năm 2011, bị đưa vào cơ sở cai nghiện 24 tháng; Đến năm 2022 tiếp tục đưa vào cơ sở cai nghiện, và chấp hành xong vào tháng 5-2023.

Tại phiên tòa, Trí khai rằng do sợ bị bắt, đi tù nên khủng hoảng dẫn tới việc chống đối, không chấp hành quy định test ma tuý. Mặc dù bản thân bị cáo biết rõ việc test ma túy là đúng theo quy định, sau thời gian cai nghiện được trở về địa phương.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trí là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, tính mạng và sức khỏe của người khác, cố ý hủy hoại tài sản của lực lượng chức năng với tính chất côn đồ... Do đó, cần có bản án nghiêm khắc nhất để giáo dục, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trí tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ và 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001) là chiến sĩ Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ghi nhận hành động dũng cảm, quyết tâm đấu tranh, truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, vì sự bình yên của nhân dân của Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 4-3-2025, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ, kể từ 3-3-2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.


Tin liên quan

Vụ chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh: Khởi tố đối tượng 3 tội danh

Vụ chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh: Khởi tố đối tượng 3 tội danh

(NLĐO) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí, đối tượng tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh.

Thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh khi khống chế đối tượng nguy hiểm

(NLĐO)- Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh.

Đối tượng đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động vẫn máu lạnh, không hợp tác

(NLĐO) - Khi đưa về trụ sở, Dương Hữu Trí, đối tượng đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động, vẫn "máu lạnh", ngang ngạnh, không hợp tác.

Cảnh sát cơ động Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Minh Nhật Dương Hữu Trí tấn công cảnh sát cơ động chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh tử hình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo