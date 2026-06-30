Từ khóa của cuộc đời

Đó là vào một ngày giáp Tết lạnh giá ở miền Trung, gia đình tôi vừa quây quần bên mâm cơm tối vừa xem Lễ trao Giải Mai Vàng qua chiếc tivi nhỏ. Cụm từ "Báo Người Lao Động" rót vào tai khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu, dù chỉ mới là một cậu nhóc tiểu học và chưa hiểu báo chí là gì.

Sau này, khi có điều kiện tiếp xúc với internet, tôi lên mạng tìm đọc Báo Người Lao Động. Đến khi là sinh viên ngành báo chí, tôi thường sử dụng những sản phẩm của Người Lao Động để làm dẫn chứng cho các bài tập của mình. Lúc này, Báo Người Lao Động như cuốn "giáo trình" để tôi học tập, tham khảo, nghiên cứu. Càng đọc, tôi càng thấy mê các bài viết của báo với phong cách gần gũi, ngắn gọn nhưng sắc sảo. Và rồi, trong tôi dần nảy nở ước muốn sau này sẽ trở thành phóng viên làm việc tại Báo Người Lao Động.

Năm 2020, tôi xin vào thực tập tại Báo Người Lao Động. Kết thúc kỳ thực tập gần 3 tháng, tôi tiếp tục ở lại làm cộng tác viên. Đến đầu năm 2022, tôi được ký hợp đồng làm việc chính thức, mở ra những năm tháng ý nghĩa trong cuộc đời.

Trong những lần gặp mặt, bạn bè và thầy cô thường nhận xét tôi thành công khi sớm có được công việc đúng với đam mê, chuyên môn và hơn hết là đúng với nguyện vọng từng ấp ủ bấy lâu. Tôi luôn thầm biết ơn điều này. Nếu phải chọn ra những từ khóa để nói về cuộc đời của mình, "Báo Người Lao Động" sẽ là một trong những từ khóa ấy.

Những năm tháng làm việc tại Báo Người Lao Động, tôi cảm nhận được khí thế làm việc hừng hực của toàn cơ quan. Tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ, tinh thần vươn lên, khẳng định vị trí của tập thể báo. Điều này thể hiện qua những buổi tập huấn, sinh hoạt nghiệp vụ liên tục; các hoạt động, sự kiện sau mặt báo được tổ chức với tần suất dày đặc… Làm việc trong một "cỗ máy" luôn vận hành mạnh mẽ, tôi thầm tự nhủ mình không được chậm lại.

Tôi hạnh phúc, tự hào khi mỗi lần giới thiệu là phóng viên Báo Người Lao Động đều được mọi người đón nhận, quý mến. Tham gia những chương trình hướng về cộng đồng của báo, tôi thấy mình may mắn khi được làm nghề một cách ý nghĩa, trách nhiệm. Càng làm việc, tôi phần nào hiểu được tinh thần "trách nhiệm, nhân văn" trong bộ tiêu chí "Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn" mà báo kiên trì theo đuổi nhiều năm qua.

Hôm nay, đứng trước ngã rẽ của cuộc đời và sự nghiệp, tôi thấy mình may mắn vì những năm tháng ở Báo Người Lao Động đã được trao cho một hành trang đủ đầy. Đó là tác phong làm nghề nghiêm túc, là bản lĩnh để đi qua những giai đoạn khó khăn, là niềm tin để bước tiếp và trên hết là nghĩa tình đồng nghiệp - thứ tài sản vô giá được gìn giữ, bồi đắp dưới mái nhà Người Lao Động. Hành trang ấy sẽ theo tôi trên mọi chặng đường phía trước.