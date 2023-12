Từ lò đào tạo, nhiều tài năng trẻ vươn mình thành ngôi sao

Dani Carvajal

Dani Carvajal hiện đang là hậu vệ phải của Real Madrid, cầu thủ sinh năm 1992 này gắn bó gần như toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình với Real tại La Liga và đội tuyển Tây Ban Nha.

Hậu vệ này gia nhập lò đào tạo trẻ của Real Madrid lúc mới 10 tuổi, vượt qua nhiều thử thách, năm 2010 hậu vệ sinh năm 1992 thi đấu chính cho đội hình B của Meringues và là đội trưởng ngay mùa đầu tiên. Đến mùa giải thứ 2, anh chơi tốt hơn (ra sân 38 trận ghi 2 bàn thắng) và giúp đội B quay lại Segunda División sau 5 năm vắng bóng.

Dani Carvajal (Real Madrid)

Khi không thể có tên trong 1 Real Madrid, Carvajal ký hợp đồng 5 năm với Bayer Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 5 triệu Euro. Ở mùa giải đầu tiên, anh là một trong 3 hậu vệ cánh phải tốt nhất của mùa giải.

Năm 2013, Real quyết định mua lại hậu vệ này, với mức phí chuyển nhượng khoảng 6,5 triệu Euro. Ra mắt La Liga bằng chiến thắng trước Real Betis, một tháng sau đó anh thi đấu trận đầu tiên ở UEFA Champions League, chơi toàn bộ 90 phút. Ở mùa giải đầu tiên Carvajal thi đấu trong 45 trận.

Bukayo Saka

Saka sinh ra ở Ealing, Greater London, bắt đầu sự nghiệp tại học viện Hale End của Arsenal. Khi tròn 17 tuổi, Saka đã thi đấu cho U23 Arsenal.

Năm 2018, Saka lần đầu thi đấu cho đội 1 Arsenal trong trận đấu ở Europa League trong cuộc chạm trán với Vorskla Poltava.

Ở Premier League, Saka nhận được nhiều lời khen khi thi đấu nỗ lực và đóng góp vào chiến thắng 3-2 của "pháo thủ" trước Aston Villa.

Buyako Saka

Sau chấn thương của Sead Kolasinac và Kieran Tierney, Saka bắt đầu được đá chính trong đội một của Arsenal ở vị trí hậu vệ trái.

Năm 2020, anh ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng vòng 4 FA Cup của Arsenal tại Bournemouth sau khi hoàn thành 22 đường chuyền, cũng như hỗ trợ bàn thắng thứ hai, được ghi bởi Eddie Nketiah.

Gavi

Tiền vệ sinh năm 2004, bắt đấu sự nghiệp ở 1 CLB địa phương mang tên La Liara Balompié, sau chuyển đến học viện đào tạo trẻ của Real Betis. Với thành tích 95 bàn thắng, Gavi nhận được sự săn đón của nhiều CLB danh tiếng Tây Ban Nha như Viilarreal, Real Madrid và Atletico Madrid.

GAVI

Năm 2015, khi chỉ mới 11 tuổi, Gavi ký hợp đồng với Barcelona. Đến tháng 9-2020, anh đặt bút ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng xứ Catalan, và được đôn từ U16 lên đội U19. Sau màn trình diễn ấn tượng với đội trẻ Barca, Gavi được HLV Ronald Koeman chú ý và đưa vào đội hình chính thức vào mùa giải 2021-2022.

2021, năm bước ngoặt của Gavi khi lần đầu được chơi chính thúc cho đội 1 Barcelona trong chiến thắng 2-1 trước Getafe tại La Liga. Gavi được truyền thông Tây Ban Nha ca ngợi tài năng có thể sẽ trở thành "Xavi thứ 2".

Phil Foden

Phil Foden đang thi đấu vị trí tiền vệ cho Manchester City, cầu thủ sinh năm 2000 trưởng thành từ lò đào tạo của Man City là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới khi năm 2017, Foden giành được quả bóng vàng U17 FIFA World Cup.

Phil Foden

Năm 2019, Foden đã giành chức vô địch Premier League và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho đội bóng ở UEFA Champions League. Anh còn là cầu thủ người Anh trẻ nhất vừa đá chính vừa ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của giải đấu này.

Năm 2021, anh được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải Premier League và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh.

Trent Alexander-Arnold

Được phát hiện và đào tạo bởi học viện của Liverpool khi mới 6 tuổi, tài năng được thể hiện ngay từ những năm đầu ở học viện khi Arnold liên tục được bổ nhiệm làm đội trưởng CLB ở cấp độ U16 và U18.

Anh có mặt trong đội hình 1 từ mùa giải 2016-2017, giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Liverpool vào các năm 2017, 2018.

Trent Alexander - Arnold

Năm 2019, hậu vệ cánh phải này cùng Liverpool giành được danh hiệu vô địch UEFA Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và có tên trong đội hình tiêu biểu mùa giải của cả Premier League và UEFA Champions League.

Một năm sau đó, anh là nhân tố chủ chốt của Liverpool trên con đường đi đến chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Anh đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất xuất phát hai lần trong trận chung kết UEFA Champions League.

Reece James

James gia nhập lò đào tạo của Chelsea năm 6 tuổi. Năm 2017 James chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cho Chelsea,mùa giải 2017-2018 anh là đội trưởng U18 Chelsea giành FA Youth Cup và giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của học viện.

Anh ký hợp đồng mới 4 năm với câu lạc bộ vào tháng 6 năm 2018. Cuối tháng đó,anh được cho mượn tại Wigan Athletic F.C. Ở đây anh chơi khá nổi bật và dành 3 giải thưởng của Wigan.

Reece James

Năm 2019, hậu vệ sinh năm 1999, trở lại thi đấu cho Chelsea, anh có màn ra mắt ấn tượng khi cùng "The Blues" giành chiến thắng 7-1 trước Grimsby Town ở vòng 3 EFL Championship.

Tháng 9-2020, James có bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 3-1 trước Brighton & Hove Albion.

Năm 2021, James cùng Chelsea lên ngôi vô địch Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước Manchester City.

Koke

Koke đang là đội trưởng và thi đấu vị trí tiền vệ cho Atletico Madrid.

Koke

Tiền vệ này gia nhập Atletico Madrid khi mới 8 tuổi và giành toàn bộ sự nghiệp của mình cho Atletico Madrid kể từ khi ra mắt đội bóng năm 2009, Koke lập kỷ lục CLB khi có hơn 550 trận thi đấu và giành chức vô địch La Liga 2013–2014 và 2020–2021 , hai chức vô địch Europa League và hai chức vô địch. Danh hiệu Siêu cúp châu Âu , đồng thời anh cũng là á quân Champions League năm 2014 và 2016 .

Nacho Fernández

Đến đội trẻ Madrid năm 11 tuổi, Nacho có màn ra mắt chính thức đội một năm 2011 tại La Liga, ở mùa giải 2013-2014, anh trở thành thành viên chính thức từ đầu mùa giải và mang chiếc áo số 18 sau sự ra đi của Raúl Albiol. Đến nay Nacho đã ra sân hơn 300 lần và giành được nhiều danh hiệu, trong đó có 5 chức vô địch Champions League.

Bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Nacho chỉ ra sân 6 lần cho Real Madrid ở mùa giải 2019-2020. Sau đó anh ký hợp đồng gia hạn với đội bóng này đến năm 2023.

Nacho Fernández

Với sự ra đi của Marcelo, Nacho được thăng chức đội phó của Real mùa 2022-2023. Cũng trong năm ấy, màn trình diễn phòng ngự xuất sắc của Nacho ở lượt đi vòng 16 đội Champions League với Liverpool đã nhận được nhiều lời khen của HLV Jürgen Klopp.

Tháng 6-2023, Nacho ký hợp đồng mới với Real, bản hợp đồng có giá trị đến tháng 6-2024, và trở thành đội trưởng sau sự ra đi của Karim Benzema.

Marcus Rashford

Marcus Rashford trở thành cầu thủ của Manchester United từ khi mới 17 tuổi. Rashford có trận thi đấu đầu tiên cho Man United vào năm 2016 trong trận thắng 5-1 trước Midtjylland ở trận lượt về vòng 1/16 UEFA Europa League.

Cơ hội ra sân được trao cho anh khi Anthony Martial bị chấn thương lúc khởi động, Rashford đã có màn thể hiện khó có thể tốt hơn khi lập cú đúp ở hiệp 2, với cú đúp vào lưới FC Midtjylland, Marcus Rashford (18 tuổi 117 ngày) đã phá kỷ lục chân sút trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Man United ở mọi đấu trường châu Âu.

Trước đó, kỷ lục này do huyền thoại George Best (18 tuổi 158 ngày) thiết lập và đã tồn tại ở Old Trafford trong suốt 51 năm.

Marcus Rashford

Sau đó 3 ngày, tiền đạo sinh năm 1997 ra sân ở Premier League trong trận đối đầu với Arsenal. Trong trận này, một lần nữa Rashford lại lập cú đúp, kèm theo 1 kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2. Khi đó Marcus Rashford tiếp tục lập nên kỷ lục mới, khi là cầu thủ trẻ nhất của Man United ghi bàn ở trận đầu đá chính tại Premier League khi mới 18 tuổi 120 ngày).

Marco Reus

Tiền vệ tấn công sinh năm 1989 bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở đội trẻ của Borussia Dortmund, trước khi chuyển sang thi đấu cho Rot Weiss Ahlen. Reus đã từng chơi cho 3 câu lạc bộ chuyên nghiệp, trong đó nổi bật và có tầm ảnh hưởng nhất là tại Borussia Mönchengladbach.

Năm 2012 là mùa giải thành công nhất của Reus khi anh ghi được 18 bàn và giúp đội bóng đảm bảo một vị trí tại UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Sau đó Reus đã đồng ý chuyển sang câu lạc bộ đầu đời Borussia Dortmund vào cuối mùa giải năm đó. Anh mặc số 11 tại Dortmund.

Marco Reus

Tại Dortmund, Reus đã giành được Siêu cúp Đức 2013, cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức 2012 và được chọn vào đội hình của năm do UEFA bầu chọn năm 2013.

Huyền thoại Franz Beckenbauer từng nói về Reus, cùng với Mario Götze, rằng: "Không có bộ đôi nào trong quá khứ tốt hơn và sung mãn hơn Reus và Gotze."

Trong năm 2013, Reus được xếp hạng là cầu thủ bóng đá xuất sắc thứ 4 ở châu Âu bởi Bloomberg.

Thomas Muller

Cùng sinh năm 1989 với Reus, Muller trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern. Ra mắt ở đội dự bị năm 2008, thay cho Stephan Furstner trong trận Regionalliga gặp SpVgg Unterhaching và ghi bàn.

Muller đã có bước đột phá ở đội một trong mùa giải 2009–2010 sau khi Louis van Gaal được bổ nhiệm làm huấn luyện viên chính; anh ấy đã chơi hầu hết mọi trận đấu khi CLB giành được cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và lọt vào trận chung kết Champions League.

Thomas Muller

Muller ghi 23 bàn trong mùa giải 2012– 2013 khi Bayern giành cú ăn ba lịch sử; chức vô địch Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League.

Anh đã phá kỷ lục Bundesliga về số pha kiến tạo bằng cách cung cấp 21 pha kiến tạo trong một mùa giải (kỷ lục trong năm giải đấu hàng đầu cùng được tổ chức với Lionel Messi ở La Liga) và ghi 14 bàn khi Bayern giành cú ăn ba thứ hai trong mùa giải 2019–2020.

Lamine Yamal

Lamine Yamal hiện đang thi đấu tiền đạo cánh phải cho Barcelona. Được coi là một trong những tài năng trẻ triểng vọng của bóng đá thế giới. Yamal đã phá vỡ nhiều kỷ lúc, trong đó có cầu thủ trẻ nhất ra mắt Barcelona và tuyển Tây Ban Nha.

Lamine Yamal

Trưởng thành qua các lò đào tạo trẻ của La Masia, Yamal sớm được coi mà một trong những cầu thủ triển vọng của học viện.

Được HLV Xavi chọn để tập luyện ở đội một cùng các cầu thủ trẻ khác vào năm 2022. Lamine Yamal ra mắt đội một vào tháng 4-2023, khi vào sân thay cho Gavi.

Trong lần ra mắt đó Yamal đã tung được 1 cú sút nhưng bị cản phá bởi thủ thành Claudio Bravo, với trận đấu ấy Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Barcelona khi mới 15 tuổi, 9 tháng.

Năm 2023, Yamal cùng Barca giành danh hiệu La Liga đầu tiên cho mình.

Emile Smith Rowe

Emile Smith- Rowe sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Arsenal vào năm 2018. Ban đầu, việc có được xuất đá chính là rất khó với anh, chỉ được Arsenal đem RB Leipzig và Huddersfield Town mượn. Trong những năm tiếp theo, anh trở thành một cầu thủ quan trọng của Arsenal.

Sau khi trở về Arsenal, Smith Rowe phải vật lộn với chấn thương trước khi bắt đầu luyện tập vào mùa thu 2020. Dù thể hiện được phong độ tốt ở tại vòng bảng UEFA Europa League, nhưng Smith Rowe vẫn không tranh được suất đá chính ở Premier League.

Emile Smith Rowe

Sau khởi đầu tồi tệ nhất của Arsenal sau nhiều thập kỷ, HLV Mikel Arteta đã tin tưởng xếp Smith Rowe ở vai trò số 10.

Đáp lại niềm tin của HLV, anh cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 3–1 trên sân nhà để chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng của câu lạc bộ.

5 trận đấu tiếp theo, Emile Smith Rowe đã có 3 đường kiến tạo và ghi được 1 bàn thắng trong trận thắng 2–0 trước Newcastle United tại cúp FA.

Năm 2021, Smith Rowe chấm dứt nhiều tin đồn bằng cách ký hợp đồng dài hạn với câu lạc bộ và được trao chiếc áo số 10 ở mùa giải mới.

Fermin Lopez

Sau thời gian thi đấu cho CLB địa phương CD FB El Campillo, năm 2016, Fermin Lopez chuyển đến học viện trẻ của Barcelona.

Năm 2022, Lopez ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barcelona B, ngay lập tức được cho Linares Deportivo mượn ở Primera Federación cho mùa giải 2022–2023.

Fermin Lopez

Kết thúc mùa giải thành công với Lopez với 12 bàn thắng sau 40 lần ra sân cho Linares.

Kết thúc mùa giải với Linares, Lopez quay trở lại tập luyện cùng Barcelona, anh đã thể hiện tốt ở các buổi tập trước giải và được gọi vào đội một Barca vào giữa năm 2023. Lopez để lại ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ khi ghi 1 bàn thắng và kiến tạo trong trận giao hữu thắng 3-0 trước Real Madrid.

Sau trận đấu, Xavi xác nhận rằng López sẽ ở lại đội bóng cấp cao của họ trong mùa giải 2023–24.