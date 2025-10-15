Từ năm 2020, toàn bộ tăng trưởng doanh số ô tô toàn cầu đến từ xe điện

Theo phân tích dữ liệu quốc tế mới nhất được công bố trên trang CleanTechnica ngày 16-9, doanh số bán xe điện đã trở thành động lực duy nhất cho tăng trưởng toàn cầu của ngành ô tô từ năm 2020 đến nay.

Tác giả Zachary Shahan dẫn số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, doanh số xe chạy nhiên liệu hóa thạch đã sụt giảm mạnh từ trước đại dịch Covid-19 và chưa bao giờ phục hồi. Cụ thể, mức giảm đã bắt đầu từ năm 2018 sang 2019, rồi rơi xuống sâu hơn trong năm 2020. Năm 2021 doanh số giữ nguyên ở mức thấp, sau đó lại giảm mạnh trong 2022. Năm 2023 ghi nhận sự hồi phục nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn so với 2020 và 2021, và năm 2024 tiếp tục giảm thêm.

Ngược lại, doanh số xe điện (EV) đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục suốt 5 năm qua. Bất chấp sự biến động chung của thị trường ô tô toàn cầu năm 2020, lượng xe điện bán ra vẫn đạt kỷ lục mới, và con số này thậm chí còn tăng gấp đôi vào năm 2021. Đà tăng trưởng bùng nổ tiếp tục được duy trì ổn định trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Xu hướng xe điện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, trong đó VinFast là cái tên dẫn dắt thị trường

Theo thống kê, gần 20 triệu xe điện đã được bán trong năm 2024, chiếm gần 1/4 (khoảng 25%) tổng số gần 80 triệu ô tô tiêu thụ trên toàn cầu. Sự tăng trưởng vượt bậc của xe điện chính là yếu tố duy nhất giúp bù đắp cho sự sụt giảm của xe xăng dầu, tạo nên toàn bộ tăng trưởng tổng thể cho ngành ô tô thế giới.

Tác giả nhận xét rằng, chúng ta đã chứng kiến 5 năm tăng trưởng liên tục của doanh số xe điện, bác bỏ những nghi ngờ về sự suy giảm của thị trường này.

Triển vọng năm 2025 vẫn cần chờ đợi dữ liệu mới, nhưng xu hướng hiện tại cho thấy xe điện đang đóng vai trò ngày càng quyết định đối với sự phát triển của toàn ngành ô tô.