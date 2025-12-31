Từ ngày 1-1-2026: Mua bán online hết vùng “mù mờ”

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Đây là lần sửa đổi toàn diện đầu tiên sau gần hai thập kỷ kể từ khi luật năm 2007 được ban hành, nhằm khắc phục những bất cập thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của bối cảnh hội nhập cũng như xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Điểm đột phá cốt lõi nhất của luật sửa đổi là sự chuyển đổi phương thức quản lý từ kiểm soát dựa trên nguy cơ mất an toàn sang quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo đó, sản phẩm và hàng hóa sẽ được phân loại thành ba mức độ rủi ro: thấp, trung bình và cao. Việc phân loại này dựa trên các tiêu chí về mức độ tác động đến sức khỏe con người và môi trường, khả năng kiểm soát của chuỗi cung ứng cũng như các cảnh báo từ tổ chức quốc tế. Cơ chế mới này cho phép cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp và linh hoạt hơn, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho xã hội.

Một nội dung quan trọng khác là việc lần đầu tiên luật hóa khái niệm "hộ chiếu số của sản phẩm". Đây được định nghĩa là tập hợp các thông tin về sản phẩm và chuỗi cung ứng, được lưu trữ dưới dạng mã vạch hoặc các phương thức kỹ thuật số khác để thiết bị điện tử có thể truy cập. Quy định này đi kèm với yêu cầu bắt buộc về truy xuất nguồn gốc đối với nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, giúp minh bạch hóa thông tin từ khâu sản xuất đến tiêu dùng và hỗ trợ hiệu quả công tác chống hàng giả, gian lận thương mại.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, luật bổ sung các quy định chặt chẽ về trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa trên nền tảng số. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến bắt buộc phải công khai đầy đủ thông tin về chất lượng, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn của sản phẩm. Đồng thời, chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử phải thiết lập và vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý khiếu nại của người tiêu dùng, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Luật bổ sung thêm 04 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm thông tin sai sự thật, che giấu rủi ro mất an toàn, lợi dụng quản lý để trục lợi và cạnh tranh không lành mạnh gây nhầm lẫn về chất lượng, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.