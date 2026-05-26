Sức khỏe

Từ ngày 1-7 sẽ không còn "công bố dịch"

D.Thu

(NLĐO) - Từ ngày 1-7, quy định “công bố dịch” sẽ không còn áp dụng. Với dịch bệnh trong khả năng kiểm soát, ngành y tế sẽ chủ động thông tin và ứng phó.

Ngày 26-5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định 165/2026 về Luật Phòng bệnh, với các nội dung trọng tâm như khám sức khỏe định kỳ, xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho người dân và quy định về công bố dịch bệnh.

Hội nghị hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế tổ chức. Ảnh: Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết việc Quốc hội ban hành Luật Phòng bệnh và Chính phủ ban hành Nghị định 165 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phòng bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết 72 của Trung ương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, tạo lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử thống nhất trên toàn quốc.

Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn chuyên môn để các địa phương thống nhất triển khai. Tuy nhiên, tổng hợp bước đầu cho thấy nhiều nơi còn gặp khó khăn, chủ yếu ở khâu tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bố trí nhân lực, kinh phí, liên thông dữ liệu và quản lý sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID.

Để tháo gỡ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh lộ trình khám sức khỏe định kỳ và xây dựng sổ sức khỏe điện tử toàn dân.

"Việc triển khai phải thực chất, đồng bộ, tránh hình thức; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ thuận lợi, hiệu quả, đồng thời từng bước hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe liên thông phục vụ công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài" - Thứ trưởng Hà nói.

Tại hội nghị, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh có nhiều điểm mới, tập trung vào y tế trường học, phòng chống dịch, phát triển nhân lực y tế dự phòng và cơ chế tài chính cho lĩnh vực này.

Về phòng chống bệnh truyền nhiễm, ông Đức cho biết từ ngày 1-7 sẽ không còn thực hiện "công bố dịch" như trước.

Theo đó, với các dịch bệnh vẫn trong khả năng kiểm soát, ngành y tế sẽ chủ động thông tin và triển khai biện pháp ứng phó. Trường hợp dịch vượt quá năng lực của ngành y tế sẽ xử lý theo các cấp độ quy định tại Luật Phòng thủ dân sự.

Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả ở trẻ em

Luật Phòng bệnh cũng quy định Nhà nước bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên cho hệ thống y tế dự phòng. Trong đó, ngân sách nhà nước chi trả 100% kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế dự phòng, gồm lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định.

Bên cạnh đó, Quỹ Phòng bệnh được hình thành trên cơ sở kế thừa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.

Quỹ này sẽ hỗ trợ nhiều nội dung như khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ, dinh dưỡng, phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần, bệnh không lây nhiễm; đồng thời cấp học bổng cho sinh viên theo học các ngành y tế dự phòng, y tế công cộng và dinh dưỡng.

Luật Phòng bệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7.

TP HCM công bố dịch sởi

(NLĐO) - Trước tình hình số ca bệnh sởi tăng nhanh, trong đó có 3 trẻ đã tử vong, UBND TP HCM đã có quyết định công bố dịch sởi với quy mô toàn thành phố

