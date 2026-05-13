Từ ngày 21-5: Bắt buộc dùng hệ thống khai báo lưu trú mới

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21-5

Chỉ với địa chỉ truy cập duy nhất, mọi thủ tục khai báo cho cả khách Việt Nam lẫn khách quốc tế sẽ được giải quyết nhanh gọn, thay thế hoàn toàn các nền tảng cũ kỹ trước đây.

Tiện lợi khai báo "2 trong 1"

Theo đó, kể từ ngày 21-5, điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời 2 chức năng: thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS.

Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ.

Hệ thống cũng được thiết kế với nhiều tính năng hiện đại như đăng ký và xác thực tài khoản trực tuyến; quản lý nhiều chi nhánh trên cùng một tài khoản chính; phân quyền cho các tài khoản phụ; hỗ trợ tự động trích xuất thông tin từ ảnh hộ chiếu, căn cước công dân; đồng thời cho phép tra cứu và quản lý lịch sử lưu trú của khách một cách thuận tiện.

Từ thời điểm hệ thống mới đi vào hoạt động, các cơ sở kinh doanh lưu trú sẽ không tiếp tục sử dụng các nền tảng khai báo trước đây, gồm trang thông tin điện tử https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn và phần mềm thông báo lưu trú ASM.

Để bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra liên tục, các tài khoản đã được cấp trước đây vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, người dùng cần điều chỉnh tên đăng nhập theo cấu trúc mới.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa và TP HCM; đồng thời áp dụng tại 3 phường của TP Hà Nội gồm Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phú Thọ đã sử dụng tài khoản trên hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới cần thêm các tiền tố tương ứng.

Công an TP HCM kiểm tra lưu trú tại các chung cư, nhà trọ

Chủ động chuyển đổi để tránh bị phạt

Việc Bộ Công an đưa vào vận hành hệ thống quản lý lưu trú mới từ ngày 21-5 được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý cư trú trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ giúp đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hệ thống mới còn tạo thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh lưu trú trong quá trình thực hiện thủ tục thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Theo Công an TP HCM, việc áp dụng nền tảng quản lý thống nhất này sẽ góp phần rút ngắn thời gian thao tác, hạn chế sai sót trong quá trình khai báo và bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, chính xác. Dữ liệu lưu trú được kết nối đồng bộ không chỉ phục vụ hiệu quả công tác quản lý cư trú mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Trước những thay đổi quan trọng này, Công an TP HCM đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ dịch vụ và các loại hình cơ sở lưu trú khác trên địa bàn thành phố khẩn trương nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, cập nhật thông tin và chủ động triển khai sử dụng hệ thống mới ngay từ thời điểm chính thức vận hành.

Để quá trình chuyển đổi không bị gián đoạn, các cơ sở lưu trú cần chủ động kiểm tra tài khoản đang sử dụng, cập nhật tên đăng nhập theo hướng dẫn của Bộ Công an, đồng thời phân công nhân sự phụ trách nắm vững quy trình thao tác trên hệ thống mới. Việc chủ động chuẩn bị từ sớm sẽ giúp cơ sở lưu trú hạn chế tối đa tình trạng lúng túng, chậm trễ hoặc sai sót khi thực hiện khai báo.

Trong trường hợp phát sinh khó khăn về kỹ thuật hoặc chưa rõ quy trình thực hiện, các cơ sở lưu trú cần liên hệ ngay với công an địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Việc chờ đến khi phát sinh lỗi hoặc đến hạn khai báo mới xử lý có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định.

Công an TP HCM cũng lưu ý là kể từ ngày 21-5, toàn bộ hoạt động thông báo lưu trú và khai báo tạm trú phải được thực hiện trên hệ thống mới của Bộ Công an. Những trường hợp không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, khai báo không chính xác hoặc không đúng thời hạn đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tuân thủ quy định về thời hạn khai báo, các cơ sở lưu trú cần thường xuyên rà soát, đối chiếu thông tin của khách để bảo đảm dữ liệu nhập vào hệ thống đầy đủ, chính xác và đúng thực tế. Chất lượng dữ liệu càng cao sẽ càng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình quản lý lưu trú.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp mà còn thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Việc thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Do đó, mỗi cơ sở lưu trú cần xác định đây không chỉ là thủ tục hành chính đơn thuần mà còn là trách nhiệm pháp lý quan trọng trong việc phối hợp cùng cơ quan chức năng quản lý cư trú, bảo đảm môi trường lưu trú an toàn và lành mạnh.


