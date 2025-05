Từ ngày 7-6, cấm mô tô đi vào đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Sở Xây dựng thông báo, từ ngày 7-6-2025, cấm xe mô tô lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công) theo 2 hướng lưu thông.

Xe máy bị cấm lưu thông vào đường dẫn cao tốc từ ngày 7-6 (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Lộ trình thay thế: đường Võ Chí Công → đường Nguyễn Duy Trinh → đường Đỗ Xuân Hợp → đường song hành phải cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây – đường Mai Chí Thọ và ngược lại.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trước đó, nhận định tuyến đường song hành bên phải đường dẫn cao tốc (từ nút giao An Phú đến đường Đỗ Xuân Hợp) đã khai thác ổn định, do đó các đơn vị liên quan thống nhất cấm xe mô tô đi vào đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ đường Võ Chí Công - đường Đỗ Xuân Hợp; từ nút giao An Phú - đường Đỗ Xuân Hợp).