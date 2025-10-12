Từ nhọc nhằn, nảy mầm yêu thương

Giữa nhịp sống vội vã trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, TP HCM, chiếc xe đậu hũ hấp sữa nghi ngút khói cùng tấm bảng nhỏ "Cho xăng miễn phí" vẫn ngày ngày xuất hiện, mang theo hơi ấm tình người giữa phố thị.

"Không đợi đến khi giàu mới làm từ thiện"

Ít ai biết rằng phía sau chiếc xe giản dị ấy là câu chuyện đầy xúc động về nghị lực sống và tấm lòng nhân ái của anh Phạm Văn Hiếu (37 tuổi, quê An Giang).

Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, anh Hiếu rời quê từ năm 11 tuổi, bắt đầu hành trình tự lập ở TP HCM.

Gần 25 năm bươn chải giữa chốn đô thị, anh Hiếu làm đủ nghề: phụ hồ, bốc vác, công nhân thời vụ… chỉ với mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, năm 2007, một vụ tai nạn lao động đã cướp đi gần trọn bàn tay của anh.

Anh Phạm Văn Hiếu (giữa) và bạn bè chuẩn bị cháo tặng cho bệnh nhân tại bệnh viện

Cú sốc ấy khiến anh bao lần bật khóc, nước mắt thấm ướt vai áo trong những đêm cô quạnh. Nhưng trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, nghị lực và niềm lạc quan nơi anh vẫn không hề bị khuất phục. Nhờ sự chỉ dạy của một người xa lạ, anh học được nghề làm đậu hũ hấp sữa để tự nuôi sống mình. Và khi đôi tay không còn lành lặn đủ sức cầm vững nồi đậu hũ nóng, anh lại muốn trao hơi ấm ấy cho những người kém may mắn hơn.

"Làm việc thiện đâu cần đợi đến khi giàu có. So với người khác thì mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn quanh vẫn thấy còn nhiều người khổ hơn mình, vậy thì sao không giúp họ một chút?" - anh Hiếu trải lòng.

Một phần đậu hũ hấp sữa giá 10.000 đồng, nhưng với người lao động nghèo, người chạy xe ôm hay nhặt ve chai, anh sẵn sàng bán nửa giá, thậm chí không lấy tiền. Với anh, niềm vui không nằm ở số đậu hũ bán được, mà ở những lần được sẻ chia, giúp đỡ người khác.

Hơn một năm nay, xe đậu hũ của anh còn có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "Cho xăng miễn phí". Ý tưởng ấy đến khi anh nhiều lần chứng kiến người lớn tuổi hay phụ nữ dắt bộ xe giữa đường vì hết xăng. Chỉ với vài chai nhựa rỗng và một ống hút xăng đơn giản, anh đã giúp không ít người lỡ đường tiếp tục hành trình, bớt đi nhọc nhằn.

Bát cháo từ tâm

Không chỉ dừng lại ở việc mưu sinh bằng xe đậu hũ, anh Hiếu còn trích toàn bộ tiền lời để nấu cháo tặng cho người nghèo.

Mỗi tháng, anh cùng nhóm bạn nấu khoảng 400 suất cháo, mang phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân ở các bệnh viện trên địa bàn TP HCM, như một cách sẻ chia hơi ấm tình người.

Chị Nguyễn Bích Thùy (ngụ phường Bình Lợi Trung, TP HCM), người thường cùng anh Hiếu tham gia phát cháo tại bệnh viện Chợ Rẫy, tâm sự: "Chi phí mỗi lần nấu cháo khoảng 7 triệu đồng, nếu phát sinh, anh Hiếu luôn tự nguyện góp thêm. Dù chẳng đáng bao nhiêu, nhưng suất cháo nóng là cả tấm lòng, giúp bệnh nhân và người già thêm ấm lòng nơi đất khách".

Không chỉ san sẻ khó khăn với người nghèo ở TP HCM, anh Hiếu còn tích cực tham gia các nhóm thiện nguyện, mang quà đến vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cảm phục nghĩa cử của anh Hiếu, nhiều nhà hảo tâm đã chủ động gửi tiền, góp sức cùng anh thực hiện những chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn.

Câu chuyện của anh Phạm Văn Hiếu là minh chứng rằng lòng nhân ái có thể bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Mỗi "bát cháo từ tâm", mỗi chai xăng sẻ chia hay nụ cười anh trao đi đều góp phần thắp sáng niềm tin, gieo hạt mầm yêu thương cho những mảnh đời kém may mắn.



