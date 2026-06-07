Từ rừng xanh đến vũ trụ công nghệ: Mùa hè kỳ thú đang chờ bạn tại Gigamall

Từ khu rừng nhiệt đới đầy màu sắc, thế giới công nghệ giải trí tương lai đến mua sắm và ẩm thực phong phú, Gigamall đang mở ra một mùa hè đầy tận hưởng và khám phá cho mỗi gia đình.

Hành trình mùa hè kỳ thú tại TTTM Gigamall, 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM

Khu rừng kỳ ảo thức giấc giữa lòng Gigamall

Lấy cảm hứng từ những khu rừng kỳ ảo trong các bộ phim giả tưởng tuổi thơ, TTTM Gigamall khoác lên mình diện mạo của một thế giới diệu kỳ và sáng tạo trong mùa hè 2026.

Không gian trung tâm thương mại được phủ kín bởi sắc xanh của thiên nhiên nhiệt đới, tạo nên một "khu rừng mùa hè kỳ ảo" ngay giữa lòng thành phố.

Biệt đội siêu thú Gigamall đáng yêu khó cưỡng khiến các bé vô cùng thích thú

Bước vào Gigamall, khách hàng như bước vào một khu rừng mùa hè đang thức giấc. Giữa rừng già, "biệt đội siêu thú" gồm voi khổng lồ, hươu cao cổ, vượn tinh nghịch, sóc Scrat, gia đình hà mã đáng yêu, ngựa vằn vui vẻ… chuyển động sống động. Trên cao, bướm, chuồn chuồn, ong khổng lồ rực rỡ sắc màu đập cánh giữa không trung, hoà quyện cùng âm thanh thiên nhiên sống động vang vọng khắp không gian.

Siêu thú rừng xanh mô phỏng kích thước thật cho những khung hình check in ấn tượng

Khi màn đêm buông xuống, chuồn chuồn phát sáng, đàn kiến khổng lồ, các loài chim nhiệt đới và những sinh vật kỳ thú dưới hiệu ứng ánh sáng trở nên lung linh huyền ảo. Tất cả cùng mở ra một khung cảnh mới, xóa nhoà ranh giới giữa thiên nhiên, trí tưởng tượng và công nghệ tương lai, mang đến trải nghiệm thị giác đầy cuốn hút cho khách tham quan.

Khu rừng kỳ thú phát sáng vào ban đêm với các loài thú lấp lánh và cử động sống động

Vượt ra khỏi trải nghiệm mua sắm đơn thuần, Gigamall xây dựng một hành trình trải nghiệm tương tác dành cho khách hàng và gia đình. Trẻ em có cơ hội quan sát thế giới động vật, khám phá thiên nhiên qua những góc check-in sáng tạo và các hoạt động tương tác thú vị. Người lớn có thể tận hưởng những phút giây thư giãn, lưu lại những bức ảnh đẹp và cùng các thành viên trong gia đình.

Vừa nghỉ hè, gia đình chị Xuân đến Gigamall chia sẻ: "Mặc dù ở tỉnh xa nhưng mùa hè hằng năm, tôi đều tổ chức xe cho đại gia đình ghé Gigamall tham quan. Mỗi năm lại là một chủ đề hoàn toàn khác nên các bé và cả người lớn rất háo hức. Năm nay tôi thật sự bất ngờ vì quy mô trang trí lớn hơn nhiều, cảm giác như bước vào một khu rừng trong phim. Không cần phải di chuyển xa mà cả gia đình vẫn có thể ăn uống, vui chơi cả ngày".

Hòa mình vào những lễ hội sôi động của Amazing Summer

Mỗi cuối tuần tại Gigamall đều ngập tràn âm nhạc, sắc màu và những trải nghiệm bất ngờ dành cho cả gia đình.

Lễ hội mùa hè sôi động mỗi cuối tuần tại Gigamall

Khách tham quan sẽ được hòa mình vào bầu không khí lễ hội náo nhiệt với những màn diễu hành đường phố đầy màu sắc, sự xuất hiện của các đoàn mascot khổng lồ, nghệ sĩ hoạt náo và những chú hề cà kheo nổi bật giữa đám đông.



Mùa hè độc đáo đan xen giữa truyền thống và công nghệ của các khách hàng nhí

Trong không gian rực rỡ ấy, trẻ em có thể thỏa sức vui đùa, gặp gỡ những nhân vật yêu thích, trong khi người lớn cũng dễ dàng tìm lại cảm giác háo hức và niềm vui tuổi thơ.

Đại tiệc săn Sale mùa hè tại Gigamall từ ngày 9-6 đến 15-6-2026

Đặc biệt, vào lúc 19 giờ ngày 11-6-2026, Gigamall sẽ mang đến show diễn Amazing Summer Sale Fashion Show theo mô hình "See Now, Buy Now". Khách tham quan không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn thời trang chuyên nghiệp mà còn có cơ hội mua sắm ngay các sản phẩm yêu thích với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu tham gia.

Từ thiên nhiên diệu kỳ đến vũ trụ công nghệ giải trí tương lai - Gigaversal

Nếu khu rừng mùa hè là cánh cửa đưa khách hàng trở về với thiên nhiên, thì Gigaversal lại mở ra một hành trình khám phá tương lai công nghệ giải trí đầy bất ngờ.

Tại tầng 6 TTTM Gigamall, khách tham quan sẽ bước vào hành trình khám phá thế giới giải trí công nghệ đa tầng với hàng loạt trải nghiệm tương tác hấp dẫn như: Fly Over The World, The Lost World, Infinity World, Universal Guardians…

Nghệ sĩ Châu Đăng Khoa và các bạn khám phá các game công nghệ VR tại Gigaversal tầng 6 TTTM Gigamall

lInfinity World - không gian giải trí công nghệ LED vô cực 12D+ tại Tầng 6, TTTM Gigamall

Khu vận động liên hoàn dành cho trẻ em: Rainbow Fun, The Jungle, Alpha Games, khu giáo dục - giải trí công nghệ cao Light City… cùng nhiều trò chơi ứng dụng công nghệ hiện đại dành cho mọi lứa tuổi.

Đường đua mùa hè Mini Go Kart tại tầng B1, TTTM Gigamall

Đặc biệt, tại AI Robot Hub khách hàng có cơ hội trực tiếp tương tác cùng các robot thế hệ mới với khả năng giao tiếp và phản hồi thông minh. Robot làm kem thông minh AI Smart Ice Cream Robot tự động thực hiện toàn bộ quy trình làm kem, mang đến những ly kem mát lạnh được tạo ra hoàn toàn bởi công nghệ robot. Trong khi đó, robot pha chế cà phê AI Barista Coffee Robot lại khiến nhiều khách thích thú với công nghệ AI Latte Art độc đáo, in trực tiếp hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng lên lớp bọt kem của ly cà phê, tạo nên trải nghiệm vừa hiện đại vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.



Khách hàng trải nghiệm máy pha cà phê AI - AI Barista Coffee Robot tầng 6 Gigamall

Trong tháng sáu, Khu Rừng Kỳ Diệu sẽ tái xuất với diện mạo mới mang tên MAGICAL ZOO mang đến nhiều bất ngờ cho các bé và các chương trình biểu diễn sân khấu gặp gỡ nhiều nhân vật dễ thương trong truyện cổ tích. Chắc chắn đây sẽ là địa điểm thú vị mà các bạn nhỏ và các gia đình không thể bỏ qua.

Magical Zoo tại tầng 6 TTTM Gigamall đưa bé bước vào khu rừng nguyên sinh với các loài thú cổ đại phát sáng và cử động như thật

Tầng 6 Gigamall chính là thiên đường tổ hợp công nghệ - giải trí dành cho mọi lứa tuổi trong mùa hè này. Không cần phải đi Singapore, Thái Lan, Trung Quốc,... bạn có thể khám phá loạt không gian Game thực tế ảo, thiên đường giải trí hiện đại, đẳng cấp quốc tế tương đương ngay tại tầng 6 với giá vé chỉ bằng một nửa tại nước ngoài.

Tổ hợp Game Công Nghệ và Robot AI đẳng cấp quốc tế - duy nhất tại tầng 6 TTTM Gigamall chinh phục hàng ngàn gia đình và giới trẻ

Bên cạnh đó, Triển lãm tương tác đa giác quan Van Gogh & Những Bậc thầy trường phái Ấn tượng tiếp tục là điểm đến được yêu thích tại tầng 8. Công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với nghệ thuật kinh điển tạo nên một hành trình thưởng lãm sống động, nơi du khách có thể "bước vào" những tác phẩm nổi tiếng thế giới theo cách hoàn toàn mới.



Triển lãm Van Gogh - top triển lãm bản quyền Quốc tế đáng xem nhất tại tầng 8 Gigamall

Mùa hè của những trải nghiệm và ưu đãi bất tận

Không cần đi xa, đến Gigamall mỗi gia đình vẫn có thể tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ với những khoảnh khắc khám phá, kết nối và trải nghiệm dành cho mọi thế hệ.



Sau những giờ phút khám phá và vui chơi, du khách có thể tiếp tục hành trình tại hệ thống nhà hàng, quán cà phê và khu ẩm thực đa dạng của Gigamall. Từ những bữa ăn gia đình ấm cúng, các món ăn quốc tế, thức uống hiện đại đến những không gian thư giãn dành cho giới trẻ, tất cả đều góp phần tạo nên một ngày trải nghiệm trọn vẹn. Hàng trăm thương hiệu mua sắm trong nước và quốc tế cũng mang đến vô số lựa chọn về thời trang, mỹ phẩm, gia dụng và công nghệ cho khách hàng.



Sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm quy mô lớn, hệ sinh thái giải trí công nghệ hiện đại, hệ thống nhà hàng, quán cà phê và khu ẩm thực đa dạng cùng hàng trăm thương hiệu mua sắm trong nước và quốc tế cũng mang đến vô số lựa chọn về thời trang, mỹ phẩm, gia dụng và công nghệ cho khách hàng.

Amazing Summer 2026 còn là mùa của những chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi đến Gigamall.

Các đặc quyền ưu đãi hấp dẫn liên tục mở rộng cho thành viên App Gigamall vui chơi tại các khu giải trí Gigaversal

Xuyên suốt mùa hè, khách hàng có thể tham gia chương trình thành viên trên App Gigamall để nhận nhiều quyền lợi đặc biệt như tích điểm đổi quà, nhận voucher ưu đãi, tham gia các chương trình quay số và ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu đồng hành.

Đặc biệt, với hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng, khách hàng tải hóa đơn lên App Gigamall sẽ được tặng ngay E-Voucher JP trị giá 50.000 đồng để trải nghiệm công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế Gigaversal.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, công nghệ, nghệ thuật, giải trí và mua sắm đã biến Gigamall trở thành một điểm đến Shoppertainment đa trải nghiệm hiếm có.



Một điểm đến - đa trải nghiệm tại TTTM Gigamall chào đón bạn trong mùa hè 2026

Vượt ra khỏi vai trò của một trung tâm thương mại truyền thống, Gigamall đang từng bước trở thành điểm đến trải nghiệm dành cho mọi thế hệ.



TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GIGAMALL Địa chỉ: 240 - 242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP HCM

Giờ mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6: 9 giờ 30 - 22 giờ. Thứ 7, CN và Ngày lễ: 9 giờ - 22 giờ.

Website: https://gigamall.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam



