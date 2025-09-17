HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Từ tin báo của người dân, tài xế lái xe buýt vượt ẩu ở Đồng Nai bị xử lý

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Lái xe buýt “vượt ẩu” trên Quốc lộ 20 đã bị lập biên bản xử phạt với lỗi “đi không đúng làn đường quy định”.

Ngày 17-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã mời ông T.N.T.H. (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) là chủ xe và là người điều khiển phương tiện đến làm việc liên quan đến hành vi vi phạm khi điều khiển xe buýt trên tuyến Quốc lộ 20.

Xử phạt tài xế vượt ẩu trên Quốc lộ 20 ở Đồng Nai: Hành động kịp thời Từ CSGT - Ảnh 1.

Ông H. bị xử phạt với lỗi "đi không đúng làn đường quy định"

Một ngày trước đó, người dân phản ánh tới trang fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai về việc một xe buýt chạy vượt ẩu trên tuyến Quốc lộ 20, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 xác minh thông tin.

Bước đầu xác định, gần 8 giờ ngày 16-9, ông H. điều khiển xe buýt tuyến số 16 biển số 60F-014… lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Lâm Đồng - Biên Hoà. Khi lưu thông đoạn qua ấp Bắc Sơn (xã Gia Kiệm), ông H. đã điều khiển xe buýt trên chuyển vào làn đường dành cho xe mô tô để vượt một xe tải phía trước.

Từ tin báo của người dân, tài xế lái xe buýt vượt ẩu ở Đồng Nai bị xử lý - Ảnh 1.

Hành ảnh xe buýt "vượt ẩu"

Tại buổi làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm nói trên. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt ông H. với lỗi “Đi không đúng làn đường quy định”, theo điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy lái xe).

Phòng CSGT khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, không vì nóng vội mà tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của chính mình, hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Tin liên quan

Lý do ô tô công nghệ đi ngược chiều tông 1 người tử vong ở Thủ Đức

Lý do ô tô công nghệ đi ngược chiều tông 1 người tử vong ở Thủ Đức

(NLĐO) - Tài xế ô tô công nghệ cho biết do trời mưa, đường song hành Võ Nguyên Giáp song song giống nhau nên đi nhầm đường.

Clip: Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều bị phạt nguội

(NLĐO) - Sau khi trích xuất clip ô tô đi ngược chiều dưới chân đèo Cù Hin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập nữ tài xế và xử phạt nặng

Tạm giữ hình sự người đàn ông chở vợ đi ngược chiều, tông CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Đi xe máy chạy ngược chiều, chở theo vợ ngồi sau, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, Thịnh không chấp hành mà tông vào CSGT để bỏ chạy

Quốc lộ 20 tỉnh đồng nai xe buýt đi sai làn đường vượt ẩu
    Thông báo