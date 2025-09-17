Ngày 17-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã mời ông T.N.T.H. (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) là chủ xe và là người điều khiển phương tiện đến làm việc liên quan đến hành vi vi phạm khi điều khiển xe buýt trên tuyến Quốc lộ 20.

Ông H. bị xử phạt với lỗi "đi không đúng làn đường quy định"

Một ngày trước đó, người dân phản ánh tới trang fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai về việc một xe buýt chạy vượt ẩu trên tuyến Quốc lộ 20, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2 xác minh thông tin.

Bước đầu xác định, gần 8 giờ ngày 16-9, ông H. điều khiển xe buýt tuyến số 16 biển số 60F-014… lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Lâm Đồng - Biên Hoà. Khi lưu thông đoạn qua ấp Bắc Sơn (xã Gia Kiệm), ông H. đã điều khiển xe buýt trên chuyển vào làn đường dành cho xe mô tô để vượt một xe tải phía trước.

Hành ảnh xe buýt "vượt ẩu"

Tại buổi làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm nói trên. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt ông H. với lỗi “Đi không đúng làn đường quy định”, theo điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy lái xe).

Phòng CSGT khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, không vì nóng vội mà tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn của chính mình, hành khách và những người tham gia giao thông khác.