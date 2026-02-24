HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tự tin vào các chính sách phát triển

NHÓM PHÓNG VIÊN

Các chuyên gia kinh tế nhận định với những cải cách nhanh chóng và chính sách cấp thời, kinh tế Việt Nam trong những năm tới sẽ phát triển vượt bậc

TS NGUYỄN QUỐC VIỆT, chuyên gia chính sách công, giảng viên Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội):

Đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất

Cốt lõi của việc đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất nằm ở việc nâng cao chất lượng của các nền tảng kinh tế và các thành phần kinh tế. Dù là kinh tế nhà nước, tư nhân, FDI hay khu vực phi chính thức, tất cả đều phải trở thành những cấu phần hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới.

Các thành phần kinh tế phải được "thẩm thấu" các động lực tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi hệ thống chính sách phù hợp để cải thiện quản trị sản xuất - kinh doanh, quản trị chuỗi cung ứng. Khi từng "tế bào" của nền kinh tế nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả thì nền kinh tế tổng thể mới vận hành hiệu quả và bền vững.

Đổi mới mô hình tăng trưởng phải được nhìn nhận như một tổng thể có sự kết nối hữu cơ giữa các ngành, lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ; giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; giữa các loại hình hạ tầng như giao thông, năng lượng, hạ tầng số. Không thể phát triển manh mún, tách rời từng lĩnh vực.

Tự tin vào các chính sách phát triển - Ảnh 1.

Du khách vui chơi tại Lễ hội Xuân Cần Giờ dịp Tết 2026. Ảnh: LAM GIANG

Ông NGUYỄN MINH MẪN, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Vinagroup:

Cơ hội cho du lịch bứt phá

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón 22 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026. Với đà khởi động khá tốt ngay từ đầu năm, khả năng tăng trưởng về con số hoàn toàn có thể đạt được và những trụ đỡ trung tâm như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế… tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Ở góc độ doanh nghiệp, hiện tại nhu cầu khám phá và trải nghiệm những giá trị mới là điều cốt lõi trong việc thu hút du khách - đã qua giai đoạn sản phẩm truyền thống và đơn điệu. Tất cả sản phẩm du lịch đều cần sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp và mới lạ. Và để đạt đến mục tiêu nâng chất lượng sản phẩm, không chỉ số lượng khách du lịch, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư nghiên cứu nhiều hơn, tạo sự hấp dẫn của sản phẩm dịch vụ, đáp ứng đúng nhu cầu du khách.

TS TRẦN HẢI LINH, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA):

Tăng trưởng mới bắt đầu từ đổi mới sáng tạo

Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa vào vốn và lao động giá rẻ sang nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc - quốc gia từng bứt phá ngoạn mục nhờ chiến lược công nghiệp hóa và đầu tư bài bản cho công nghệ - có thể rút ra nhiều gợi mở quan trọng để "mở khóa" động lực tăng trưởng mới.

Trước hết, vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước cần được đặt ở vị trí trung tâm. Hàn Quốc không phát triển công nghệ một cách tự phát mà dựa trên các chiến lược dài hạn, xác định rõ ngành ưu tiên theo từng giai đoạn, đồng thời chủ động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng khoa học và áp dụng cơ chế bảo hộ có chọn lọc.

Điều này cho thấy Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng xây dựng một Nhà nước phát triển đúng nghĩa, không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính mà còn dẫn dắt, tạo lập môi trường và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đầu tư cho con người và tri thức phải trở thành nền tảng bền vững của tăng trưởng. Hàn Quốc duy trì tỉ lệ chi cho R&D thuộc nhóm cao trên thế giới, đồng thời ưu tiên giáo dục STEM và thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Việc kết hợp bài học quốc tế với lợi thế riêng về thị trường, dân số trẻ và khả năng thích ứng sẽ là chìa khóa để hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao - nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới.

TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế:

Giải pháp để tăng trưởng nhanh

Cần thực thi quyết liệt và tháo gỡ ngay các điểm nghẽn hiện hữu. Cụ thể, khơi thông pháp lý - giải quyết ngay các hồ sơ tồn đọng. Hiện nay, nhiều dự án đầu tư, đặc biệt trong bất động sản, năng lượng, hạ tầng, đang "kẹt" vì thủ tục chồng chéo. Chỉ cần tháo gỡ 30%-40% số dự án đang đình trệ, tăng trưởng có thể bật lên đáng kể vì nguồn vốn đã sẵn sàng.

Không chỉ giải ngân đầu tư công nhanh, mà phải tập trung vào các công trình có tính lan tỏa cao như cao tốc, logistics, hạ tầng số... Khi đầu tư công đi trước một bước, khu vực tư nhân sẽ theo sau.

Cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn thực chất cho doanh nghiệp. Không chỉ hạ lãi suất danh nghĩa, mà cần xử lý điều kiện vay, tài sản bảo đảm, tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp có phương án sản xuất khả thi. Nếu dòng vốn không chảy vào khu vực sản xuất - kinh doanh thì tăng trưởng sẽ rất khó bứt phá.

Kích cầu tiêu dùng trong nước cũng là giải pháp. Có thể xem xét các biện pháp như gia hạn giảm thuế GTGT, kích thích tiêu dùng nội địa, hỗ trợ thu nhập nhóm thu nhập trung bình - thấp. Tiêu dùng nội địa hiện là một trong những "đệm đỡ" quan trọng khi xuất khẩu còn biến động.

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương:

Tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn

Cải cách thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Thách thức của năm 2026 không chỉ nằm ở con số, mà ở khả năng biến chủ trương, chính sách thành hành động cụ thể và hiệu quả. Triển vọng tăng trưởng vẫn tích cực nhờ nền tảng ổn định vĩ mô, song để đạt mức cao như mục tiêu đề ra, yếu tố quyết định là chất lượng cải cách thể chế. Khi thể chế được tháo gỡ các "điểm nghẽn", dư địa tăng trưởng sẽ được mở rộng. 


