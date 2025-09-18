HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Từ tranh cãi về đoàn xe tang qua trạm thu phí, luật mới nhất quy định ra sao?

Đông Hoa

(NLĐO) - Các xe phục vụ tang lễ bao gồm: xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác và các loại xe khác.

CLIP: Video tranh cãi giữa nhân viên trạm thu phí và tài xế xe tang.

Mạng xã hội TikTok vừa chia sẻ video cho thấy cuộc cãi vả giữa nhân viên trạm thu phí (BOT) và tài xế xe tang lễ về vấn đề lệ phí.

Từ tranh cãi về đoàn xe tang qua trạm thu phí, luật mới nhất quy định ra sao?- Ảnh 1.

Hình ảnh xe tang gây tranh cãi giữa nhân viên trạm thu phí và tài xế ở trạm thu phí trên đường ĐT741.

Nhân viên trạm thu phí cho rằng ô tô chỉ có kết cấu xe tang nhưng không phải "xe rồng", dù là đang chở hòm. Trong khi đó tài xế cho biết xe này chính là xe tang và đang chở hòm.

Vụ việc được xác định xảy ra tại một trạm thu phí ở đường ĐT741, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ (nay là xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi xem video trên, một số bạn đọc thắc mắc quy định của pháp luật ra sao về việc thế nào là xe tang và xe tang qua trạm thu phí có bị miễn phí?

Thế nào là xe tang?

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025, các loại xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ bao gồm: xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác và các loại xe phục vụ tang lễ (bao gồm: xe chở khách đi cùng xe tang, xe chở hoa, xe rước ảnh). Các xe trên được miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ (tức không phải trả phí khi đi qua trạm thu phí).

Đối với các loại xe phục vụ tang lễ được miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, đây phải là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ. Đơn vị phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ gửi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe).

Trước đây, khoản 7 Điều 4 Thông tư 35/2016/TT-BGTVT chỉ quy định "Đoàn xe đưa tang" là một trong số những đối tượng được miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Như vậy, có thể thấy quy định mới đã cụ thể hóa phạm vi miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cũng như đặt ra cơ chế quản lý chặt chẽ thông qua yêu cầu đăng ký, cam kết sử dụng đúng mục đích của đơn vị phục vụ tang lễ.

mạng xã hội xe tang
