Tư vấn pháp luật, hướng nghiệp cho học sinh THPT

Chương trình do Trường ĐH Luật TP HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật miễn phí, nhiều học sinh tỉnh Khánh Hòa không chỉ hiểu luật mà còn hình thành ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép các thông tin tuyển sinh, xu hướng chọn ngành, định hướng nghề nghiệp…, giúp học sinh có nhiều sự lựa chọn và định hướng tương lai rõ ràng hơn.

Trường ĐH Luật TP HCM trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (tỉnh Khánh Hòa)

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao các gói hỗ trợ giáo dục cho các trường THPT trên địa bàn.

Theo ThS Vũ Đình Lê, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh - Trường ĐH Luật TP HCM, năm 2026, nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh với 11 ngành đào tạo trình độ đại học. Trong đó, trường dự kiến mở những ngành mới như: ngôn ngữ Trung Quốc, kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính.

Chương trình "Tư vấn pháp luật, trao học bổng và hướng nghiệp" không phải là hoạt động phong trào đơn lẻ mà có kế hoạch cụ thể với chuỗi hoạt động thiết thực tại tỉnh Khánh Hòa. "Mục tiêu quan trọng của trường và địa phương trong giai đoạn 2025 - 2026 là tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở đào tạo, không chỉ trong giáo dục mà còn mở rộng sang tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao" - ThS Vũ Đình Lê cho biết.

Thời gian tới, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ đẩy mạnh các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và triển khai các chương trình đào tạo sau đại học tại tỉnh Khánh Hòa.