Tử vong sau truyền dịch tại nhà, nghi sốc phản vệ

Ngày 25-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM báo cáo nhanh Sở Y tế về trường hợp tử vong ngoại viện, nghi do sốc phản vệ sau truyền dịch tại nhà.

Sau khoảng 1 giờ 30 phút truyền dịch, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run.

Bệnh nhân là Đ.N.H.P. (34 tuổi, ở phường An Khánh, TPHCM), được đưa vào bệnh viện lúc hơn 23 giờ ngày 23-2 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Theo người nhà, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân tự chuẩn bị 3 lọ dịch để truyền tĩnh mạch tại nhà với sự hỗ trợ của một điều dưỡng bên ngoài cơ sở y tế.

Sau khoảng 1 giờ 30 phút truyền dịch, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lạnh run. Điều dưỡng đã tiêm 1/2 ống Adrenalin. Tuy nhiên, tình trạng khó thở sau đó tăng nặng. Khi điều dưỡng rời đi để gọi thêm người hỗ trợ, bệnh nhân được phát hiện đã ngưng thở, tím tái.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, da niêm nhợt, toàn thân tím tái, nổi bông. Đồng tử hai bên giãn 5 mm, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh. Không bắt được mạch, huyết áp không đo được, không có nhịp thở tự nhiên, SpO₂ 0%.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã khẩn trương triển khai hồi sức tim phổi nâng cao ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng oxy, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và thiết lập đường truyền tĩnh mạch.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch liều cao, bao gồm tổng cộng 34 ống Adrenalin tiêm và truyền liên tục nhằm kích thích tim đập trở lại. Tuy nhiên, sau gần 40 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân không phục hồi tuần hoàn tự phát. Kíp trực xác định bệnh nhân tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc. Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân không ghi nhận bệnh lý nào khác.

Hiện vụ việc cũng được báo cáo đến cơ quan chức năng địa phương để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.