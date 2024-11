Tuấn Hưng dắt tay bà xã Hương Baby làm vedette tại ''Bước chân di sản" 2

"Bước chân di sản" mùa 2 vừa diễn ra tối 22-11 Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội với sự góp mặt của 6 nhà thiết kế và nhiều gương mặt nổi tiếng.



Ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby nổi bật khi trình diễn áo dài trong bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội" tối 22-11

Các ca sĩ Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Dung, "anh trai say hi" Vũ Thịnh tham gia với vai trò ca sĩ biểu diễn. Riêng Tuấn Hưng còn cùng vợ, Hương Baby, NSND Thu Hà, các hoa hậu H'Hen Niê, Ngọc Quỳnh, Yến Ly, diễn viên Hồng Diễm, Quỳnh Kool, MC Thanh Vân Hugo… đảm nhận vai trò catwalk trên sân khấu.

Trong không gian thơ mộng của Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn - một trong những di sản kiến trúc nổi bật của thủ đô, các nhà thiết kế Anh Thư, Kenny Thái, Quyên Nguyễn, Hương Queen, Hà Trịnh và Kim Cương giới thiệu 6 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, thanh lịch.

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả

Ứng dụng công nghệ 3D mapping được đưa vào chương trình, dưới bàn tay sắp đặt của đạo diễn Hoàng Công Cường, bữa tiệc nghệ thuật trở nên đặc sắc, ấn tượng.



Mỗi bộ sưu tập được trình diễn tại Bước chân di sản 2 là một câu chuyện tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của Thủ đô sau hơn 1000 năm hình thành và phát triển.

Nhà thiết kế Anh Thư (cầm hoa) và các người mẫu trong chương trình

Với truyền thống lâu đời trong việc kinh doanh và thiết kế áo dài dựa trên nét đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Thành, nhà thiết kế Anh Thư (thương hiệu Ngân An) mang đến bộ sưu tập áo dài "Ký ức Hà Nội". Mỗi tác phẩm trong 20 thiết kế đều chứa đựng một câu chuyện NTK Anh Thư từng được nghe từ bà, từ mẹ về sự thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội xưa thông qua hình ảnh cậu mợ phố hàng, nữ sinh Đồng Khánh, Trưng Vương.

Diễn viên - người mẫu Trần Hoàng Xuân (phải) trình diễn áo dài trong bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội"

Bộ sưu tập được trình diễn bởi dàn người mẫu cùng Top 5 Miss Universe Vietnam 2023 Phạm Thư, Top 5 Hoa hậu Áo dài Việt Nam Trang Anh và sự xuất hiện đặc biệt của cặp vợ chồng Tuấn Hưng và Hương Baby.

NSND Thu Hà đảm nhận vai trò first face bộ sưu tập "Bản giao hưởng"

NSND Thu Hà đảm nhận vai trò first face còn Người đẹp xứ Tuyên 2022 Khánh Linh giữ vai trò vedette của bộ sưu tập áo dài "Bản giao hưởng" do nhà thiết kế Quyên Nguyễn thực hiện.

Nhà thiết kế Hương Queen giới thiệu bộ sưu tập áo dài "The Queen" với sự trình diễn của Hoa hậu Du Lịch 2024 Ngọc Quỳnh, Hoa hậu Áo Dài 2023 Yến Ly, á hậu Huyền My cùng dàn mẫu.

Hoa hậu H'Hen Niê trong vai trò vedette bộ sưu tập áo dài "Kỷ niên"

Bộ sưu tập "Khúc Giao mùa" của nhà thiết kế Hà Trịnh với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như diễn viên Hồng Diễm, Vân Hugo, Quỳnh Kool.

NTK Kenny Thái giới thiệu bộ sưu tập áo dài "Kỷ niên" và Hoa hậu H'Hen Niê trong vai trò vedette, lấy cảm hứng từ hơn 1.000 năm thăng trầm hun đúc niềm tự hào trong mỗi người Hà Nội.

NTK Kenny Thái (giữa) giới thiệu bộ sưu tập áo dài "Kỷ niên"

Bước chân di sản mùa này còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Kim Cương đến từ thương hiệu Seven Uomo. Ca sĩ Tuấn Hưng mang tới tiết mục "Vượt lên mọi thử thách" khiến cho phần giới thiệu bộ sưu tập này thêm ấn tượng.

Các mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, thanh lịch.

Xen kẽ các màn trình diễn thời trang là những tiết mục âm nhạc đặc sắc. Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà với các ca khúc:"Cô đơn trên sofa", "Keep me in love"và "Cây đèn thần".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Bên cạnh trình diễn thời trang, Bước chân di sản 2 còn là sự kiện đánh dấu sự ra mắt của công ty giải trí VYFAST do siêu mẫu Hạ Vy sáng lập.