Kinh tế Kinh doanh

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live

N.Phương

Người tiêu dùng cả nước có thể theo dõi và đặt mua sản phẩm OCOP ngay trong thời gian diễn ra hội chợ thông qua Shopee Live.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của "Tuần lễ Thương mại điện tử - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tăng độ nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng mới và tận dụng nền tảng số để phát triển bền vững.

Tại sự kiện "Tuần lễ Thương mại điện tử - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025" do iDEA - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công thương - UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức, Shopee đã phối hợp triển khai mô hình livestream quảng bá sản phẩm OCOP ngay tại địa bàn tỉnh. Hoạt động này đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng livestream và ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp Việt

Trong khuôn khổ chương trình, Shopee đã triển khai hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Các phiên tập huấn tập trung vào nội dung tối ưu gian hàng trực tuyến, nâng cao kỹ năng bán hàng qua livestream và sử dụng công cụ marketing số để mở rộng tệp khách hàng.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương tại chợ truyền thống ở Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương trên cả nước. Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết vùng trong TMĐT, tạo động lực thúc đẩy thị trường kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững.

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp SMEs tại Đà Nẵng tham gia buổi tập huấn kỹ năng ứng dụng TMĐT do Shopee và Bộ Công thương phối hợp tổ chức

Shopee chung tay lan tỏa sản phẩm OCOP qua mô hình livestream tại địa phương

Điểm nhấn của "Tuần lễ Thương mại điện tử - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025" là chuỗi ba phiên livestream diễn ra xuyên suốt trong ngày 1-8 trên Shopee Live, do đội ngũ host livestream (người dẫn livestream) của Shopee dẫn dắt. Khác với hình thức phát sóng tại studio, lần này người xem được trải nghiệm không khí hội chợ thực tế khi các host trực tiếp tham quan gian hàng, trò chuyện với đại diện doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm ngay tại chỗ.

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live- Ảnh 2.

Phiên livestream được phát sóng trực tiếp ngay tại hội chợ, giới thiệu đặc sản OCOP đến hàng trăm ngàn người xem trên Shopee Live

Tổng cộng 13 doanh nghiệp OCOP đã được giới thiệu trong ba phiên live, bao gồm nhiều đơn vị lần đầu tiên gia nhập đường đua TMĐT. Các thương hiệu ghi nhận lượt truy cập gian hàng tăng cao lên đến 26 lần so với ngày thường. Nhiều người dùng sau khi theo dõi livestream đã chủ động tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác của shop, cho thấy sức lan tỏa của hình thức này.

Không chỉ giúp nâng cao nhận diện, hoạt động này còn mang lại doanh thu cho nhiều nhà bán hàng mới. Điển hình, thương hiệu Gà xanh Giang Nguyên, Đông y Hoàng Anh Đường hay Bánh ít lá gai Hoàng Đông chỉ mới gia nhập Shopee trong thời gian ngắn và không ghi nhận đơn hàng nào trong vòng một tháng gần đây, nhưng đã bán ra những sản phẩm đầu tiên nhờ hoạt động livestream lần này.

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live- Ảnh 3.

Theo số liệu từ Shopee, hơn 7 tiếng livestream trong ngày 1-8 đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trên Shopee Live

Shopee và ví điện tử ShopeePay cũng đồng thời tài trợ hàng ngàn voucher mua sắm dành riêng cho người xem livestream. Người tiêu dùng không chỉ được tương tác trực tiếp với nhà bán hàng để hiểu rõ hơn về sản phẩm, mà còn có cơ hội sở hữu đặc sản OCOP với mức giá ưu đãi ngay trong thời gian chương trình diễn ra.

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live- Ảnh 4.

Nhiều doanh nghiệp lần đầu tham gia bán hàng trên Shopee đã ghi nhận đơn hàng ngay trong ngày diễn ra livestream.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, 27 tuổi, sống tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất thích thú vì được tương tác ngay với người bán, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời ngay. Dù xem từ xa, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí sôi động như đang có mặt tại đó. Mong Shopee sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình như vậy để người xem ở các tỉnh khác cũng được trải nghiệm và hiểu rõ hơn về sản phẩm".

Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững trên nền tảng số

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc Đối ngoại Shopee Việt Nam, chia sẻ: "Hợp tác cùng iDEA triển khai mô hình livestream quảng bá sản phẩm OCOP ngay tại địa phương là một trong những hoạt động khẳng định cam kết của Shopee trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm ‘made in Vietnam’ đến gần hơn với người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế số tại địa phương".

Trong những năm qua, Shopee đã chủ động triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ cộng đồng người bán và thương hiệu trong nước, có thể kể đến chương trình đào tạo kỹ năng TMĐT "Shopee Tiếp Sức Doanh Nghiệp Việt", chuỗi livestream "Tinh Hoa Việt Chung Sức" hay các hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu hàng nội địa thông qua nền tảng Bán Hàng Toàn Cầu (SIP).

Tuần lễ TMĐT - Kết nối vùng Đà Nẵng 2025: Quảng bá sản phẩm OCOP qua Shopee Live- Ảnh 5.

Các sáng kiến của Shopee hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững

Sự kiện lần này diễn ra tại Đà Nẵng không chỉ là dịp kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp OCOP và người tiêu dùng trên môi trường số, mà còn thể hiện vai trò của sàn TMĐT trong việc phát huy giá trị đặc sản vùng miền.

thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế số
