Tuần tra lúc rạng sáng, Công an xã ở Quảng Nam cứu được một mạng người

Lúc 3 giờ 15 phút ngày 7-4, trong lúc đi tuần tra, tổ tuần tra của Công an xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phát hiện 1 chiếc xe máy đang trong tình trạng sáng đèn xi nhan nhưng bị đổ sát bờ dòng kênh Phú Ninh, đoạn chảy qua khu vực cầu Kênh cắt ngang đường DT611 thuộc thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ.

Khu vực lực lượng công an phát hiện anh H. bị rơi xuống kênh

Nghi vấn có người gặp nạn rơi xuống nước, tổ tuần tra đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh N.V.H (SN 2005, trú thôn Phú cường 2, xã Quế Mỹ) bị rơi xuống dòng kênh rộng khoảng 7 m, có mực nước sâu khoảng 3 m, trôi dạt và bị mắc vào thanh sắt cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 50 m.

Công an xã cùng lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Sau hơn 1 giờ bị ngã và ngâm mình trong nước, được vớt lên và sơ cứu, nạn nhân đã hồi tỉnh, sức khỏe dần ổn định và được người nhà đưa về để tiếp tục theo dõi.

Anh H. ổn định sức khỏe sau khi được cứu vớt lên bờ

Được biết, kênh Phú Ninh là công trình thủy lợi trọng yếu tại tỉnh Quảng Nam, phục vụ nước tưới tiêu nông nghiệp cho nhiều địa phương.

Với mặt kênh rộng, mực nước sâu, chảy xiết quanh năm nhưng lại không có công trình che chắn, bảo hộ, rất nguy hiểm cho người dân khi di chuyển bằng phương tiện giao thông dọc theo 2 bên tuyến kênh này. Thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn, thậm chí có tai nạn chết người khi rơi xuống kênh.

Qua sự việc này, người dân đề nghị cơ quan chủ quản tuyến kênh có biện pháp phòng ngừa, bảo hộ hiệu quả, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông qua các tuyến đường kênh.