Từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Phú Yên

Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên về phát triển du lịch cho thấy công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được chú trọng thực hiện và có nhiều kết quả tích cực. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương đã góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên có bước tiến đáng kể. Nếu như năm 2022, "Du lịch Phú Yên" là 1 trong 3 từ khóa được tìm kiếm hàng đầu về điểm đến du lịch trên Google thì năm 2023, lượng du khách đến Phú Yên tiếp tục tăng mạnh, vượt 44% so với năm 2022, đạt 3,2 triệu lượt khách. Con số ấy tất nhiên không thấm gì so với các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt nhưng với một tỉnh có ngành du lịch non trẻ như Phú Yên là một tín hiệu vui.

Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá có được điều đó là nhờ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch không ngừng được quan tâm đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Các chương trình hợp tác, liên kết giữa Phú Yên và các tỉnh, thành phố tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch được đẩy mạnh giúp lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế về các điểm đến, bản sắc văn hóa và con người Phú Yên.

Tháp Nghinh Phong nằm bên bờ biển rất đẹp của TP Tuy Hòa là điểm đến mới của du khách

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Phú Yên cũng nhìn nhận vẫn còn những hạn chế và thách thức cần quan tâm và giải quyết. Đầu tiên là hạ tầng du lịch, nhất là giao thông ven biển và giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển du lịch; sân bay Tuy Hòa chỉ mới khai thác 2 tuyến bay nội địa. Kế đến là sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các dịch vụ tại các điểm đến; thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển, các hoạt động giải trí về đêm. Cuối cùng là nguồn nhân lực du lịch còn thiếu và yếu.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đề nghị cần phải có một cách tiếp cận toàn diện, huy động tối đa nguồn lực từ nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để phát triển du lịch bền vững, hiệu quả. Để phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, tỉnh Phú Yên cần xây dựng thương hiệu du lịch "Phú Yên - Điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện".

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho rằng Phú Yên đã nắm bắt đúng và trúng chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phục hồi và phát triển du lịch toàn diện, hiệu quả và bền vững. Theo ông Siêu, để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phú Yên cần đổi mới thể chế và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch. Trong đó coi chất lượng trải nghiệm của du khách là trung tâm. Ngoài ra, cần đánh giá tính cân đối, bền vững và hiệu quả của các dự án đầu tư phát triển du lịch, tránh thiên lệch về cơ sở lưu trú mà thiếu những ý tưởng đầu tư phát huy giá trị sinh thái và văn hóa vùng đất và con người Phú Yên. Đồng thời, Phú Yên cũng cần xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút du khách.