Tùng Dương có "hit" mới

Ca sĩ Tùng Dương lại có hit mới

MV "Cánh chim phượng hoàng" mới phát hành 2 ngày nhưng đã đạt hơn 1.2 triệu lượt xem trên YouTube, chứng tỏ được sức hút của một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu cả về chất xám lẫn kinh phí. Sau sản phẩm này, Tùng Dương sẽ tung ra 1 MV thuần nhạc trẻ kết hợp với các gương mặt hot nhất hiện nay, 1 dự án đĩa than, 1 album phòng thu mang tên Multiverse (Đa vũ trụ) và đặc biệt là 1 concert lớn của riêng anh vào cuối năm nay.

Nếu "Con cò" tôn vinh hình ảnh ngày xưa của những người mẹ tần tảo sớm hôm thì "Cánh chim phượng hoàng" là biểu tượng của phái nữ trong xã hội hiện đại: Những người phụ nữ năng động, mạnh mẽ và quyết liệt.

"Không phải đến ngày nay chúng ta mới nhìn thấy được điều này mà những tố chất tuyệt vời đó đã được hình thành và kế thừa qua bao thế hệ. Sự mạnh mẽ, độc lập và giỏi giang của họ thậm chí còn giúp cánh đàn ông chúng tôi hoàn thiện hơn. Sâu xa hơn, đây không chỉ là hình ảnh người của người phụ nữ mà còn là văn hóa, con người Việt Nam" - Tùng Dương chia sẻ.



"Cánh chim phượng hoàng" với sự xuất hiện của rapper Double2T được kỳ vọng sẽ tiếp cận nhiều hơn với khán giả trẻ. Tùng Dương mong muốn thế hệ khán giả tiếp theo biết thêm về anh như một nghệ sĩ có một hướng đi độc đáo, riêng biệt chứ không phải chỉ qua những bản cover đang thịnh hành.

Tùng Dương cùng các nghệ sĩ tham gia MV "Cánh chim phượng hoàng"

Mặc dù vậy, Tùng Dương cho rằng ca sĩ hát cover cũng là điều rất đỗi bình thường. Khi một tác phẩm có nhiều bản cover đồng nghĩa với việc tác phẩm ấy có đời sống đa dạng hơn và có tuổi thọ lâu dài hơn. Thông qua nhiều trải nghiệm, nhiều góc nhìn, ca khúc cũng sẽ được lan tỏa đến nhiều phân khúc khán giả khác nhau.

Tùng Dương khẳng định: "Trên thế giới, không ít những bản hit để đời của các ca sĩ nổi tiếng vốn cũng là những bản cover. "I will always love you" của Whitney Houston được cover từ bản gốc của Dolly Parton,"Without you" của Mariah Carey thì được cover từ bản gốc của nhóm nhạc Badfinger. Ngay cả nhóm nhạc Westlife được khán giả Việt Nam yêu thích cũng nhờ rất nhiều bài hát cover từ nhóm Abba. Với tôi, khi tôi nhận được nhiều lời khen nhờ cover "Ngày chưa giông bão", "Ai chung tình được mãi"...

Tùng Dương khẳng định "một bản nhạc được cover nhiều lần là một ca khúc thành công"

Tôi nghĩ, ít nhiều gì thì mình đã tạo cho các bài hát đó luồng sinh khí mới nên mới được đánh giá cao như vậy. Trong thời gian tới, bên cạnh những dự án mang thương hiệu Tùng Dương, tôi vẫn sẽ tiếp tục cover những ca khúc thú vị để mở rộng thêm tệp khán giả đồng thời nhấn mạnh thương hiệu "đa vũ trụ' của mình".

Ngoài ra, Tùng Dương cũng có ý định tạo nên một "hệ sinh thái" mới mang đậm dấu ấn cá nhân ở thị trường phía Nam, nơi vốn dĩ cũng đã chào đón anh nồng nhiệt trong những chương trình, sự kiện lớn suốt một thời gian dài.