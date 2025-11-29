HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Tung tin gây hoang mang, bị xử lý ra sao?

Trường Hoàng ghi

Hành vi lợi dụng diễn biến phức tạp của thiên tai để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang sẽ bị xử lý nghiêm tùy tính chất, mức độ vi phạm

Bạn đọc NGUYỄN HÙNG (TP HCM) hỏi: Pháp luật hiện hành quy định chế tài xử lý cụ thể như thế nào đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trong bối cảnh thiên tai, bão lũ?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi lợi dụng diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Cụ thể, về xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Đặc biệt, nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 7 năm.

Xử lý 5 người chia sẻ thông tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Xử lý 5 người chia sẻ thông tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Công an Lâm Đồng đã triệu tập 5 quản trị viên fanpage YDL Confessions 3.0 về hành vi đưa thông tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Thông tin sai sự thật vụ học sinh tử vong, bị phạt 5 triệu đồng

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với tài khoản đưa thông tin sai sự thật vụ học sinh tử vong vì ngộ độc thực phẩm

Chia sẻ thông tin sai sự thật cho rằng "bệnh nhân bị mổ lấy thận", nhiều người bị xử lý

(NLĐO) – Cơ quan công an đã xử lý các cá nhân chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật cho rằng bệnh viện đã mổ lấy thận của bệnh nhân, gây hoang mang dư luận.

