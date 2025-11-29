Tung tin gây hoang mang, bị xử lý ra sao?

Bạn đọc NGUYỄN HÙNG (TP HCM) hỏi: Pháp luật hiện hành quy định chế tài xử lý cụ thể như thế nào đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trong bối cảnh thiên tai, bão lũ?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi lợi dụng diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm khắc tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Cụ thể, về xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Đặc biệt, nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 7 năm.