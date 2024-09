Tung tin vỡ đê, một người bị xử phạt

Ngày 14-9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Đan Phượng đã xử phạt hành chính 1 đối tượng đăng tin sai sự thật về việc vỡ đê tại xã Trung Châu (Đan Phượng, Hà Nội) gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương.

Chị P. tại cơ quan Công an. Ảnh: Công huyện Đan Phượng

Trước đó, Công an huyện Đan Phượng phát hiện, tài khoản facebook "Nguyễn Thị Mai" đã đăng tải video với nội dung "Trung Châu- Đan Phượng vỡ đê rồi nha mn. Cầu mong tất cả bình an", thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây tâm lý sợ hãi, bất an cho nhiều người dân.



Qua xác minh, Công an huyện Đan Phượng đã làm rõ chị N.T.M.P., trú tại xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, là người đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên.

Làm việc với cơ quan Công an, chị P. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, không kiểm chứng tính xác thực của thông tin việc vỡ đê tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng.

Thông tin sai sự thật được đăng tải

Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.M.P. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc" quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; cần truy cập vào những trang thông tin, cơ quan báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước để cập nhật kịp thời những thông tin chính xác, tin cậy về tình hình mưa bão.