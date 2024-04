Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia "tiệc" ma túy

(NLĐO) - Ập vào quán karaoke lúc rạng sáng, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang 16 nam, nữ thanh niên đang mở "tiệc" ma túy, "bay lắc" trong các phòng VIP, có 10 người đã bị công an khởi tố bị can