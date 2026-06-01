Quốc tế

Tương lai bất định của dòng chảy dầu mỏ qua Hormuz

Xuân Mai

Lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz khó có thể trở lại mức từng được xem là bình thường.

Thị trường dầu mỏ có thể đối mặt thực tế mới một khi xung đột Trung Đông khép lại. Lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz khó có thể trở lại mức từng được xem là bình thường.

Các hãng vận tải biển phương Tây có thể sẽ ngần ngại nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz nếu Iran tiếp tục duy trì quyền kiểm soát trên thực tế đối với tuyến đường này. Việc phải phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để được bảo đảm lưu thông an toàn có thể khiến các hãng này đối mặt rủi ro bị Mỹ trừng phạt. Đây là một kịch bản có thể kéo theo những hậu quả khó lường, nhất là khi eo biển Hormuz giữ vai trò trọng yếu đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong trường hợp xung đột kết thúc và Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát và ảnh hưởng trên thực tế đối với eo biển Hormuz, hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này có thể chỉ đạt 60%-70% mức trước khi xung đột nổ ra. Ngay cả khi Iran mở cửa Hormuz vô điều kiện, lưu lượng vận tải qua khu vực này cũng khó có thể sớm trở lại mức trước đó.

Tương lai bất định của dòng chảy dầu mỏ qua Hormuz - Ảnh 1.

Tàu thuyền di chuyển và neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 4-5. Ảnh: VCG

Theo một số chuyên gia, vẫn còn đó nhiều lo ngại về an toàn hàng hải, chẳng hạn nguy cơ còn sót lại thủy lôi có thể đã được cài đặt tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, nguy cơ chiến sự tái bùng phát trong vòng một năm tới vẫn rất cao nếu không tìm được giải pháp lâu dài cho chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Khi đó, các hãng vận tải biển sẽ phải cân nhắc kỹ liệu họ có sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tàu thuyền và tài sản của mình bị mắc kẹt nhiều tháng ở một phía của eo biển Hormuz hay không, trong trường hợp xung đột bùng phát trở lại.

Theo đài CNBC, khủng hoảng tại biển Đỏ trước đó là lời nhắc nhở rằng bất ổn địa chính trị có thể làm gián đoạn các tuyến thương mại trọng yếu trong thời gian dài hơn nhiều so với dự tính. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi hồi đầu năm 2024 đã khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Đến nay, sau 2 năm, hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này vẫn chưa thể hồi phục về mức trước khi xảy ra khủng hoảng.

