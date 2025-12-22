Tướng Nga thiệt mạng do bom xe ở Moscow

Theo đài RT, một vị tướng Nga đã bị ám sát bằng bom xe ở Moscow sáng 22-12. Ủy ban Điều tra Nga xác định nạn nhân là Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến tại Bộ Tổng tham mưu.

Theo thông báo chính thức, một thiết bị nổ đã được đặt dưới chiếc xe ông Sarvarov đang đi và phát nổ tại khu vực phía Nam thủ đô Moscow.

Hiện trường vụ đánh bom xe khiến tướng Nga thiệt mạng ở Moscow sáng 22-12 - Ảnh: ỦY BAN ĐIỀU TRA NGA

Vụ nổ cũng làm hư hại một số phương tiện khác và khiến tài xế của ông Sarvarov bị thương nặng, theo các phương tiện truyền thông.



Theo AP, bà Svetlana Petrenko, người phát ngôn chính thức của Ủy ban Điều tra Nga cho biết: “Các nhà điều tra đang theo đuổi nhiều hướng điều tra khác nhau liên quan đến vụ án mạng. Một trong số đó là vụ án được dàn dựng bởi các cơ quan tình báo Ukraine”.

Tương tự, đài RT cũng dẫn lời các quan chức Nga rằng một trong các hướng điều tra là về khả năng vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện, đồng thời lưu ý Kiev trước đây đã sử dụng các thiết bị nổ trong các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào các quan chức và nhân vật công chúng của Nga.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Moscow sáng 22-12 - Clip: ỦY BAN ĐIỀU TRA NGA

Một ví dụ được đưa ra là vào tháng 12, một quả bom giấu trong xe điện đã khiến Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga thiệt mạng cùng với trợ lý của ông. Các nhà điều tra cũng cho rằng vụ việc liên quan đến Ukraine.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov (56 tuổi) là một sĩ quan chuyên nghiệp có kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được trong các hoạt động chống khủng bố ở miền Nam nước Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Ông được bổ nhiệm vào năm 2016 để lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện các sĩ quan cấp cao trong các cuộc diễn tập tham mưu và các sự kiện khác. Trước đó, ông từng tham gia hoạt động triển khai quân sự của Nga tại Syria.