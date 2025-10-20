Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng

Đam mê của Tường Vy chính là lẽ sống

Với nhà sản xuất Tường Vy, phụ nữ đã có những đặc quyền nhưng để tồn tại, tâm huyết và tài năng mới là thứ quyết định

Phóng viên: Điều gì đã đưa chị đến với công việc sản xuất truyền hình, quảng cáo, nội dung số – một lĩnh vực vốn đòi hỏi nhiều áp lực và sự kiên trì?

Nhà sản xuất Tường Vy:- Có lẽ là đam mê sẵn trong máu, vừa mong muốn được cống hiến tạo nên những nội dung hay, vừa ý thức được vai trò của 1 Đảng viên trong công cuộc tạo ra những nội dung thực sự bổ ích và có đóng góp thiết thực cho nền văn hoá nghệ thuật nước nhà nói riêng và xã hội nói chung. Tôi cũng có máu "hiếu thắng", không chịu thua những khó khăn trước mắt nữa.

.Nhìn lại chặng đường đã qua, khoảnh khắc nào khiến chị cảm thấy tự hào nhất trong hành trình làm nghề?

-Quá nhiều khoảnh khắc đáng để tự hào và ghi nhớ. Tôi là người may mắn khi cho đến bây giờ, đã được tham gia sản xuất và thực hiện rất nhiều dự án lần đầu tiên tại Việt Nam, như The Face, Bước Nhảy Hoàn Vũ, The Voice, The Remix, Sing My Song, The New Mentor, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng,…

Khi nhìn thấy sự đón nhận của khán giả, khi nhìn thấy những tài năng được tìm thấy và bước ra từ các chương trình mình tham gia thực hiện trở thành những nghệ sĩ được yêu thích, có đóng góp thực sự cho lĩnh vực và xã hội, những niềm vui nho nhỏ như thế cứ tiếp nối nhau để những kỷ niệm với nghề nghiệp thêm dày và đáng quý.

Với Vy, cống hiến là bất tận

.Với vai trò là một phụ nữ trong vị trí lãnh đạo, chị có từng đối mặt với định kiến giới trong môi trường sản xuất truyền hình không?

-Tôi may mắn là chưa từng trải qua điều này hoặc có thể mình đủ "mạnh" để không quan tâm đến định kiến. Ý tôi nó sức mạnh của nội tâm và đam mê. Thậm chí việc là phái nữ, cũng nhận được rất nhiều ưu ái ấy chứ.

Phụ nữ trong ngành sản xuất truyền hình

Với công việc của mình, Tường Vy cần có sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược

-Tôi nghĩ lợi thế là có, đó chính là sự bền bỉ, nhu nhuyến, biết co duỗi, cả sự nhạy cảm để "chạm" được những thông tin, cảm xúc, nội dung, vâng vâng. Phụ nữ trời cho như cây tre cây cỏ, nhìn thì yếu đuối nhưng tôi thấy gió bão cũng khó quật ngã được.

Bất cứ những quyết đoán nào và tầm nhìn chiến lược nào cũng xuất phát từ lợi ích thực sự cho mọi người, cho xã hội, mang đến những giá trị nhân văn và sự "chân thiện mỹ" thì tôi nghĩ nó đều sẽ đúng dù kết quả có đến chậm hoặc chưa đến lúc mình cần.

.Có khi nào chị cảm thấy phải "mạnh mẽ hơn mức cần thiết" để khẳng định vị trí của mình trong một ekip phần lớn là nam giới?

-Nghề nghiệp này đòi hỏi sức bền cả về tâm lý lẫn thể chất. Do đó có một sức khoẻ tốt là yêu cầu cần thiết. Nếu bạn có cả 2 rồi thì tôi nghĩ không cần "mạnh mẽ hơn mức cần thiết". Tôi nghĩ khi hơn mức cần thiết thì mệt lắm. Mình mệt mà người xung quanh cũng mệt. Nên giữ cho vừa phải cũng là điều cần rèn luyện. Tôi là người cũng đã từng dại dột mà "mạnh mẽ hơn mức cần thiết", và sau đó thấy ra là không cần như vậy. "Hữu xạ tự nhiên hương", hãy trau dồi, hãy chăm chỉ, hãy "để ý" một chút thì việc gì đến sẽ đến. Chắc chắn khi bạn gieo hạt tốt, thì trái ngọt sẽ đến dù sớm hay muộn. Còn phải "thiên thời địa lợi nhân hoà" nữa. À tiền đề của câu trả lời này khi tôi đã là người phụ nữ trên 40 cũng đã trải nghiệm nhiều để đúc kết điều này.

.Trong quá trình làm việc, điều gì khiến chị luôn giữ được nhiệt huyết sáng tạo và năng lượng tích cực?

-Nghề này là nghề của dấu ấn cá nhân lẫn sự kết hợp của tình đồng đội. Khi bạn thấy những niềm vui nhỏ nhỏ từ những gì bạn làm, những giá trị bạn cống hiến được, bạn cảm thấy mình sống có ích; là khi đồng đội tiếp thêm ngọn lửa cho bạn; là sự thành công của bạn bè cùng nghề giúp bạn có cái nhìn soi chiếu lại mình; là khi đọc những bình luận của khán giả; và khi bạn tự cảm thấy bạn thực sự cũng làm được điều gì đó; đương nhiên không thiếu những khoảnh khắc vô tri cùng nhau cũng là những năng lượng tích cực cho mình.

Nghề này là nghề của sự sáng tạo, mới mẻ, tính chất của nghề lại cho mình tiếp xúc với rất nhiều kiến thức mới, con người mới, sự đa dạng màu sắc đó, thực sự làm cho chúng ta dễ dàng đốt cháy ngọn lửa đam mê. Bạn biết không, khi làm mỗi chương trình mới, những nội dung mới, chạm vào những con người mới, bạn như được sống 1 cuộc sống mới vậy đó. Rất quyến rũ và xứng đáng để bạn sống với nghề đúng không? (cười).

Cách một nhà sản xuất tồn tại

Đam mê của Tường Vy là mang đến những chương trình đáng xem

.Theo chị, một nhà sản xuất giỏi cần hội tụ những tố chất nào – và yếu tố "nữ tính" có phải là điểm cộng trong công việc này?

-Sự kiên trì, tinh thần trau dồi học hỏi, sự cẩn trọng, sự quan sát dành cho cuộc sống và con người để có thể tạo nên những nội dung coi được, sự rung động với cái đẹp, sự nhạy cảm "nắm bắt",… rất rất nhiều yếu tố cần cho 1 nhà sản xuất, mà tôi nghĩ nghề nào cũng cần những điều này chứ không riêng gì nghề sản xuất. Còn việc "giỏi' tôi chưa dám đề cập. Vì ngày nào còn làm nghề là sẽ còn học hỏi, còn có thể vấp ngã. Giỏi hay không để đi đến cuối chặng đường rồi đánh giá lại sau nhỉ?

.Làm sao chị cân bằng giữa công việc đầy áp lực và cuộc sống riêng tư – đặc biệt trong vai trò người phụ nữ của gia đình?

-Đây là một quá trình điều chỉnh liên tục để tạo nên sự cân bằng nhất có thể trong khả năng của mình. Sự thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ của gia đình là điều không thể nào thiếu. Tôi thấy mình may mắn khi có một "hậu phương" vững chắc như thế.

.Nếu được chọn một chương trình tâm đắc nhất mà chị từng sản xuất, đó sẽ là gì và vì sao?

-Tôi không chọn được, vì nó đều là tâm huyết của mình, là những đứa con của mình.Tuy nhiên, để nói chương trình có ý nghĩa và tạo 1 dấu mốc trong công việc và cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian gần đây chắc có lẽ là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1. Chương trình với thông điệp rất ý nghĩa không chỉ đối với các nghệ sĩ tham gia chương trình, các chị em phụ nữ nói chung và cho chính bản thân tôi nói riêng, khi nó mang đến một động lực, một lời khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, một cơ hội toả sáng cho rất nhiều chị em nghệ sĩ qua độ tuổi được coi là đỉnh cao của mình. Khi đó tôi cũng đứng ở giữa ngã rẽ sang 1 chương mới trong sự nghiệp, cũng gọi là Đạp sóng rẽ gió trên con đường mới.

Với phụ nữ làm nữ tướng, cân bằng giữa công việc và gia đình không hề dễ dàng

.Ở chị có cả sự cứng rắn và mềm mỏng, đó là "chiêu bài" tối thượng dẫn đến thành công cho chính chị phải không?

-Tôi không nghĩ mình thành công, tôi nghĩ nhờ công việc này, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, các anh chị em trong nghề, mà tôi thấy mình thành nhân. Tôi không có chiêu bài tối thượng. Chỉ có bài ra kiểu nào mình chơi kiểu đó. Nói đùa chút thôi, tôi nghĩ điều làm cho mình đi đến bây giờ được đó chính là Tấm lòng của mình dành cho công việc và cuộc sống của mình. Từ trái tim sẽ đến được trái tim. Còn lúc nào đến, và đến được ít hay nhiều thì ơn trên cho đến đâu, mình nhận đến đó.

.Ngày nay, mọi đòi hỏi thì cao hơn nhưng mức đầu tư lại ít hơn vì khó khăn tài chính chung của cả thế giới, điều đó khiến sự sáng tạo của chị bị chi phối không?

-Cho đến bây giờ mệnh đề "vật chất quyết định ý thức" hay "ý thức quyết định vật chất" vẫn không có hồi kết. Cho nên việc chi phối ảnh hưởng lẫn nhau là có. Việc mình là vẫn phải làm bằng tất cả những gì đang có, nên chỉ có đối mặt và giải quyết từng trường hợp thôi.

Nhưng chị luôn có gia đình ở cạnh bên

.Vai trò của gia đình trong việc định vị vị thế thành công của chị ngoài xã hội?

-Cực kỳ quan trọng đối với tôi. Không có gia đình tôi nghĩ mình sẽ chẳng ổn tương đối như bây giờ. Bạn sẽ không thể nào tập trung làm được điều gì nếu mà có qua nhiều thứ để bạn phải lo lắng và bận tâm.