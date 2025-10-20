HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng

Thùy Trang

(NLĐO)- Với Tường Vy, sự cống hiến trong công việc hay cuộc sống đều không bao giờ có điểm dừng bởi cô muốn "kiếp này, dù có ngắn hay dài, phải trọn vẹn".

Đam mê của Tường Vy chính là lẽ sống 

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 1.

Với nhà sản xuất Tường Vy, phụ nữ đã có những đặc quyền nhưng để tồn tại, tâm huyết và tài năng mới là thứ quyết định

Phóng viên: Điều gì đã đưa chị đến với công việc sản xuất truyền hình, quảng cáo, nội dung số – một lĩnh vực vốn đòi hỏi nhiều áp lực và sự kiên trì?

Nhà sản xuất Tường Vy:- Có lẽ là đam mê sẵn trong máu, vừa mong muốn được cống hiến tạo nên những nội dung hay, vừa ý thức được vai trò của 1 Đảng viên trong công cuộc tạo ra những nội dung thực sự bổ ích và có đóng góp thiết thực cho nền văn hoá nghệ thuật nước nhà nói riêng và xã hội nói chung. Tôi cũng có máu "hiếu thắng", không chịu thua những khó khăn trước mắt nữa.

.Nhìn lại chặng đường đã qua, khoảnh khắc nào khiến chị cảm thấy tự hào nhất trong hành trình làm nghề?

-Quá nhiều khoảnh khắc đáng để tự hào và ghi nhớ. Tôi là người may mắn khi cho đến bây giờ, đã được tham gia sản xuất và thực hiện rất nhiều dự án lần đầu tiên tại Việt Nam, như The Face, Bước Nhảy Hoàn Vũ, The Voice, The Remix, Sing My Song, The New Mentor, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng,…

Khi nhìn thấy sự đón nhận của khán giả, khi nhìn thấy những tài năng được tìm thấy và bước ra từ các chương trình mình tham gia thực hiện trở thành những nghệ sĩ được yêu thích, có đóng góp thực sự cho lĩnh vực và xã hội, những niềm vui nho nhỏ như thế cứ tiếp nối nhau để những kỷ niệm với nghề nghiệp thêm dày và đáng quý.

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 2.

Với Vy, cống hiến là bất tận

.Với vai trò là một phụ nữ trong vị trí lãnh đạo, chị có từng đối mặt với định kiến giới trong môi trường sản xuất truyền hình không?

-Tôi may mắn là chưa từng trải qua điều này hoặc có thể mình đủ "mạnh" để không quan tâm đến định kiến. Ý tôi nó sức mạnh của nội tâm và đam mê. Thậm chí việc là phái nữ, cũng nhận được rất nhiều ưu ái ấy chứ.

Phụ nữ trong ngành sản xuất truyền hình 

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 3.

Với công việc của mình, Tường Vy cần có sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược

 .Theo chị, phụ nữ có những lợi thế hoặc "siêu năng lực" riêng nào khi làm công việc sản xuất — vốn cần sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược?

-Tôi nghĩ lợi thế là có, đó chính là sự bền bỉ, nhu nhuyến, biết co duỗi, cả sự nhạy cảm để "chạm" được những thông tin, cảm xúc, nội dung, vâng vâng. Phụ nữ trời cho như cây tre cây cỏ, nhìn thì yếu đuối nhưng tôi thấy gió bão cũng khó quật ngã được.

Bất cứ những quyết đoán nào và tầm nhìn chiến lược nào cũng xuất phát từ lợi ích thực sự cho mọi người, cho xã hội, mang đến những giá trị nhân văn và sự "chân thiện mỹ" thì tôi nghĩ nó đều sẽ đúng dù kết quả có đến chậm hoặc chưa đến lúc mình cần.

.Có khi nào chị cảm thấy phải "mạnh mẽ hơn mức cần thiết" để khẳng định vị trí của mình trong một ekip phần lớn là nam giới?

-Nghề nghiệp này đòi hỏi sức bền cả về tâm lý lẫn thể chất. Do đó có một sức khoẻ tốt là yêu cầu cần thiết. Nếu bạn có cả 2 rồi thì tôi nghĩ không cần "mạnh mẽ hơn mức cần thiết". Tôi nghĩ khi hơn mức cần thiết thì mệt lắm. Mình mệt mà người xung quanh cũng mệt. Nên giữ cho vừa phải cũng là điều cần rèn luyện. Tôi là người cũng đã từng dại dột mà "mạnh mẽ hơn mức cần thiết", và sau đó thấy ra là không cần như vậy. "Hữu xạ tự nhiên hương", hãy trau dồi, hãy chăm chỉ, hãy "để ý" một chút thì việc gì đến sẽ đến. Chắc chắn khi bạn gieo hạt tốt, thì trái ngọt sẽ đến dù sớm hay muộn. Còn phải "thiên thời địa lợi nhân hoà" nữa. À tiền đề của câu trả lời này khi tôi đã là người phụ nữ trên 40 cũng đã trải nghiệm nhiều để đúc kết điều này.

.Trong quá trình làm việc, điều gì khiến chị luôn giữ được nhiệt huyết sáng tạo và năng lượng tích cực?

-Nghề này là nghề của dấu ấn cá nhân lẫn sự kết hợp của tình đồng đội. Khi bạn thấy những niềm vui nhỏ nhỏ từ những gì bạn làm, những giá trị bạn cống hiến được, bạn cảm thấy mình sống có ích; là khi đồng đội tiếp thêm ngọn lửa cho bạn; là sự thành công của bạn bè cùng nghề giúp bạn có cái nhìn soi chiếu lại mình; là khi đọc những bình luận của khán giả; và khi bạn tự cảm thấy bạn thực sự cũng làm được điều gì đó; đương nhiên không thiếu những khoảnh khắc vô tri cùng nhau cũng là những năng lượng tích cực cho mình.

Nghề này là nghề của sự sáng tạo, mới mẻ, tính chất của nghề lại cho mình tiếp xúc với rất nhiều kiến thức mới, con người mới, sự đa dạng màu sắc đó, thực sự làm cho chúng ta dễ dàng đốt cháy ngọn lửa đam mê. Bạn biết không, khi làm mỗi chương trình mới, những nội dung mới, chạm vào những con người mới, bạn như được sống 1 cuộc sống mới vậy đó. Rất quyến rũ và xứng đáng để bạn sống với nghề đúng không? (cười).

Cách một nhà sản xuất tồn tại 

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 4.

Đam mê của Tường Vy là mang đến những chương trình đáng xem

.Theo chị, một nhà sản xuất giỏi cần hội tụ những tố chất nào – và yếu tố "nữ tính" có phải là điểm cộng trong công việc này?

-Sự kiên trì, tinh thần trau dồi học hỏi, sự cẩn trọng, sự quan sát dành cho cuộc sống và con người để có thể tạo nên những nội dung coi được, sự rung động với cái đẹp, sự nhạy cảm "nắm bắt",… rất rất nhiều yếu tố cần cho 1 nhà sản xuất, mà tôi nghĩ nghề nào cũng cần những điều này chứ không riêng gì nghề sản xuất. Còn việc "giỏi' tôi chưa dám đề cập. Vì ngày nào còn làm nghề là sẽ còn học hỏi, còn có thể vấp ngã. Giỏi hay không để đi đến cuối chặng đường rồi đánh giá lại sau nhỉ?

.Làm sao chị cân bằng giữa công việc đầy áp lực và cuộc sống riêng tư – đặc biệt trong vai trò người phụ nữ của gia đình?

-Đây là một quá trình điều chỉnh liên tục để tạo nên sự cân bằng nhất có thể trong khả năng của mình. Sự thấu hiểu, cảm thông và hỗ trợ của gia đình là điều không thể nào thiếu. Tôi thấy mình may mắn khi có một "hậu phương" vững chắc như thế.

.Nếu được chọn một chương trình tâm đắc nhất mà chị từng sản xuất, đó sẽ là gì và vì sao?

-Tôi không chọn được, vì nó đều là tâm huyết của mình, là những đứa con của mình.Tuy nhiên, để nói chương trình có ý nghĩa và tạo 1 dấu mốc trong công việc và cuộc sống của tôi trong khoảng thời gian gần đây chắc có lẽ là Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1. Chương trình với thông điệp rất ý nghĩa không chỉ đối với các nghệ sĩ tham gia chương trình, các chị em phụ nữ nói chung và cho chính bản thân tôi nói riêng, khi nó mang đến một động lực, một lời khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, một cơ hội toả sáng cho rất nhiều chị em nghệ sĩ qua độ tuổi được coi là đỉnh cao của mình. Khi đó tôi cũng đứng ở giữa ngã rẽ sang 1 chương mới trong sự nghiệp, cũng gọi là Đạp sóng rẽ gió trên con đường mới.

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 5.

Với phụ nữ làm nữ tướng, cân bằng giữa công việc và gia đình không hề dễ dàng

.Ở chị có cả sự cứng rắn và mềm mỏng, đó là "chiêu bài" tối thượng dẫn đến thành công cho chính chị phải không?

-Tôi không nghĩ mình thành công, tôi nghĩ nhờ công việc này, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, các anh chị em trong nghề, mà tôi thấy mình thành nhân. Tôi không có chiêu bài tối thượng. Chỉ có bài ra kiểu nào mình chơi kiểu đó. Nói đùa chút thôi, tôi nghĩ điều làm cho mình đi đến bây giờ được đó chính là Tấm lòng của mình dành cho công việc và cuộc sống của mình. Từ trái tim sẽ đến được trái tim. Còn lúc nào đến, và đến được ít hay nhiều thì ơn trên cho đến đâu, mình nhận đến đó.

.Ngày nay, mọi đòi hỏi thì cao hơn nhưng mức đầu tư lại ít hơn vì khó khăn tài chính chung của cả thế giới, điều đó khiến sự sáng tạo của chị bị chi phối không?

-Cho đến bây giờ mệnh đề "vật chất quyết định ý thức" hay "ý thức quyết định vật chất" vẫn không có hồi kết. Cho nên việc chi phối ảnh hưởng lẫn nhau là có. Việc mình là vẫn phải làm bằng tất cả những gì đang có, nên chỉ có đối mặt và giải quyết từng trường hợp thôi.

Tường Vy: nữ chiến binh thầm lặng - Ảnh 6.

Nhưng chị luôn có gia đình ở cạnh bên

.Vai trò của gia đình trong việc định vị vị thế thành công của chị ngoài xã hội?

-Cực kỳ quan trọng đối với tôi. Không có gia đình tôi nghĩ mình sẽ chẳng ổn tương đối như bây giờ. Bạn sẽ không thể nào tập trung làm được điều gì nếu mà có qua nhiều thứ để bạn phải lo lắng và bận tâm.

Tin liên quan

Nhà sản xuất âm nhạc trẻ khẳng định vị thế

Nhà sản xuất âm nhạc trẻ khẳng định vị thế

Nhà sản xuất âm nhạc phải tạo ra xu hướng chứ không chỉ đơn thuần chạy theo xu hướng, đồng thời phải khai thác được thế mạnh của ca sĩ

Tường Vy nhà sản xuất Tường Vy đam mê của Tường Vy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo