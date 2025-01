Tựu trường sớm để nghỉ Tết dài hơn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, đã nêu ý kiến đề xuất cho học sinh (HS) thành phố tựu trường sớm để thời gian nghỉ Tết được dài hơn tại hội nghị tập huấn hiệu trưởng các trường THCS, THPT do Bộ GD-ĐT vừa tổ chức.

Nghỉ Tết ngắn ngày gây áp lực

Tại hội nghị nêu trên, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết thời gian qua, TP HCM gặp nhiều áp lực khi sắp xếp lịch nghỉ Tết cho HS. Nguyên nhân là do TP HCM có rất đông người nhập cư, lịch nghỉ Tết ngắn gây bất tiện cho phụ huynh và HS khi về thăm quê.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, ban đầu thành phố cho HS nghỉ Tết Nguyên đán năm nay 9 ngày - trùng với lịch nghỉ của người lao động cả nước. Quy định của Bộ GD-ĐT yêu cầu năm học mới bắt đầu từ ngày 5-9, kết thúc vào 31-5, HS nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè; thời gian nghỉ Tết do các địa phương quyết định, song phải bảo đảm 35 tuần thực học và các ngày nghỉ lễ khác. Như vậy, lịch nghỉ Tết của HS TP HCM vừa sát với khung thời gian năm học của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng nghỉ Tết như vậy là ngắn. Sau khi nghiên cứu, sắp xếp, TP HCM đã tăng thêm 2 ngày nghỉ Tết, tổng cộng là 11 ngày.

Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành cho HS nghỉ Tết 14-17 ngày. Thời gian nghỉ như vậy không đáp ứng đủ số tuần thực học theo quy định, gây áp lực cho những địa phương khác như TP HCM. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cũng nêu ý kiến Bộ GD-ĐT cho phép tựu trường sớm, vào học trước 1-2 tuần. Nếu vẫn quy định HS vào học ngày 5-9 và kết thúc ngày 31-5 thì rất khó sắp xếp thời gian nghỉ Tết nhiều hơn.

Ý kiến của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM được nhiều cơ sở giáo dục và phụ huynh, HS thành phố tán đồng. Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), cho rằng để HS tựu trường sớm và được nghỉ Tết dài hơn là mong muốn của rất nhiều phụ huynh, HS. Thực tế tại trường, ông Đảo cho biết nhiều thầy, cô và phụ huynh có quê ở miền Bắc, miền Trung. Ngày nghỉ Tết ít ỏi, nhiều thầy cô đã phải xin phép về quê trước để tảo mộ, thăm gia đình.

Một bất cập nữa là chính phụ huynh, HS cho rằng thời gian nghỉ hè quá dài, tận 3 tháng, khiến không ít gia đình lo lắng con em mình quên kiến thức, xao lãng chuyện học. "Bên cạnh đó, lịch nghỉ Tết thay đổi hằng năm khiến nhiều giáo viên và phụ huynh thấp thỏm. Lịch nghỉ Tết nên được cố định hằng năm như lịch nghỉ hè để không gây xáo trộn, tạo tâm lý thoải mái cho phụ huynh và HS" - ông Đảo đề xuất.

Tại TP HCM, ngay sau khi thành phố chốt lịch nghỉ Tết thêm 2 ngày so với ban đầu, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện, giải quyết hợp tình, hợp lý cho những HS về quê đón năm mới ở các địa phương.

Học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP HCM) tham gia gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến, xuân về

Rút ngắn thời gian nghỉ hè: Hợp lý!

Cô Lê Thanh Mai, giáo viên mầm non tại TP Thủ Đức, cho biết dù TP HCM điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay lên 11 ngày so với kế hoạch ban đầu, cô vẫn không thể về thăm quê ở Thanh Hóa. Theo cô Mai, thời gian nghỉ quá ngắn, áp lực di chuyển những ngày cận Tết do giá vé máy bay, tàu, xe đều tăng nên rất khó để về quê.

"Những ngày cận Tết và thời gian học lại sau Tết, dù chỉ một HS đến trường thì giáo viên vẫn phải có mặt. Tết lẽ ra là dịp được nghỉ ngơi với gia đình thì giáo viên lại rất áp lực, trông chờ và phụ thuộc vào lịch nghỉ" - cô Mai băn khoăn.

Tình trạng như cô Mai không phải hiếm với nhiều giáo viên, phụ huynh tại TP HCM khi không ít người vốn là dân nhập cư. Tết là dịp hiếm hoi để họ về quê sum họp gia đình nhưng thời gian nghỉ lại quá ngắn.

Cả vợ chồng cùng làm công nhân tại một khu công nghiệp ở quận Bình Tân, TP HCM, chị Hoàng Thị Hạnh cho biết hầu như năm nào cũng trông chờ lịch nghỉ Tết của con. Vợ chồng chị có thể xác định sớm lịch nghỉ Tết hằng năm nhưng với 2 đứa con đang học thì năm nào cũng hồi hộp.

"Năm nay, trước khi thành phố chưa chốt lịch nghỉ Tết cho HS, gia đình tôi chỉ dám đặt cọc vé máy bay. Bởi lẽ, nếu chỉ nghỉ 9 ngày thì quá ngắn, gia đình chấp nhận mất tiền cọc vé vì cho 2 con về quê rất khó khăn khi giá vé tăng cao mỗi ngày. Ở khi trở lại TP HCM sau Tết, giá vé không những cao mà còn rất khó mua" - chị Hạnh cho biết.

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4), việc rút ngắn thời gian nghỉ hè để tựu trường sớm, tăng thời gian nghỉ Tết là hoàn toàn hợp lý. Bà phân tích: Với khoảng thời gian tựu trường sớm 1-2 tuần so với quy định, HS và giáo viên vẫn có thời gian nghỉ ngơi, thời gian về quê với gia đình. Riêng giáo viên cũng đủ thời gian học bồi dưỡng chuyên môn. Bà Hà cho rằng nghỉ hè chỉ 2 tháng thôi là đủ. Trong khi Tết, với thời gian nghỉ hiện nay khá ngắn nhưng giáo viên và HS ở tỉnh rất nhiều khiến thầy cô, phụ huynh khó khăn, cập rập.

Bà Hà giải thích: "Trước đây, TP HCM chỉ tuyển giáo viên có hộ khẩu thành phố, nay tuyển khắp nước. Các trường học ở nước ngoài cũng không có kỳ nghỉ hè quá dài. Ngay cả nhiều phụ huynh cũng không thể nghỉ hè theo con. Thời gian hè, họ phải cho con học thêm hoặc gửi ở quê".

Tết là thời gian nghỉ ngơi ý nghĩa Một trưởng phòng GD-ĐT tại TP HCM cho biết thực tế trong thời gian nghỉ hè, các đơn vị vẫn phải thực hiện nhiều công việc liên quan như tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới... Theo ông, kéo dài thời gian nghỉ Tết là việc rất cần vì đây mới chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi nhiều ý nghĩa với phần đông gia đình phụ huynh, HS và đội ngũ giáo viên.