Thời sự

Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đây là vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sau hai ngày xét xử, chiều 9-9, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.

Trong đó, tuyên phạt các bị can Vũ Văn Hải (14 năm tù), Nguyễn Trung Bân (10 năm tù), cùng về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị can Nguyễn Đình Vũ (12 năm 6 tháng tù); Nguyễn Văn Triệu (12 năm tù) cùng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn ở Gia Lai - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí lớn nhất từ trước tới nay cùng hầu tòa

Các bị can Nguyễn Đức Thành (12 năm tù); Nguyễn Tiến Dương và Nguyễn Văn Vũ (8 năm tù); Phạm Thị Hiếu (7 năm tù); Đỗ Ngọc Hải (3 năm 6 tháng tù) cùng về tội "Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng" và Nguyễn Thị Kim Oanh (9 năm tù) về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

27 bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng đến 5 năm 6 tháng tù cùng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Theo HĐXX, với mục đích tư lợi nên các bị cáo Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân đã thuê , Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo các linh kiện súng rồi lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh.

Sau đó Hải và Bân cùng với các bị cáo Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần bán cho các bị cáo khác trong vụ án.

Đây là vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số lượng 37 bị cáo. Ngoài ra, tang vật thu được bao gồm: 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 5 khẩu súng hơi, súng thể thao; 832 viên đạn thể thao; 969 viên đạn chì và 11kg đạn chì; 1974 linh kiện; 7 khẩu súng không sử dụng được...


Tin liên quan

Từ 2 vụ đánh nhau, công an triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng

Từ 2 vụ đánh nhau, công an triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng

(NLĐO) – Liên quan đến 2 vụ đánh nhau giữa các băng nhóm tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bình Định: Tạm giam đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

(NLĐO) – Liên quan đến đối tượng dùng súng bắn “thị uy đối thủ” trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan điều tra đã bắt thêm một người đàn ông về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Xét xử kẻ tàng trữ “kho” vũ khí quân dụng để khủng bố

(NLĐO) – Cho rằng việc giải tỏa, bồi thường đối với lô đất gia đình mình chưa được thỏa đáng, Lê Quốc Bình sang Campuchia mua nhiều vũ khí quân dụng nhằm tấn công công an và lãnh đạo chính quyền.

