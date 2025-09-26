Tuyên án cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận và Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân

Sau 4 ngày xét xử, sáng 26-9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in - phát hành - mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Điện lực (PC) Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân.

Theo bản án, từ năm 2017 đến năm 2023, Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, thống nhất với Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn là các Giám đốc PC Bình Thuận tạo điều kiện cho Công ty TBĐ Tuấn Ân trúng các gói thầu và chi tiền ngoài hợp đồng cho PC Bình Thuận.

Toàn cảnh phiên tòa

Theo đó, các bị cáo Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông đồng với các nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân thực hiện trái quy định về đấu thầu để trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho PC Bình Thuận, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 50 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, ông Ân chỉ đạo đưa hối lộ cho các bị can tại PC Bình Thuận hơn 9,1 tỉ đồng. Trong đó hai cựu giám đốc Linh và Ngôn nhận hối lộ lần lượt hơn 2,3 tỉ và 1,3 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tuyên án

Để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, ông Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 156 tỉ đồng.

Tại phiên xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận tội danh như cáo buộc.

HĐXX tuyên mức án các bị cáo

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Tuấn Ân 5 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ; 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 9 năm tù.

Các bị cáo Trần Ngọc Linh bị tuyên phạt 8 năm tù, Nguyễn Thành Ngôn 7 năm tù, Trương Tấn Đạt (cựu Phó giám đốc – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư) 8 năm tù, Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư PC Bình Thuận) 4 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo: Tạ Thúc Thông, Trần Thiện Chương, Tạ Ngọc Huân, Huỳnh Ngọc Cường, Nguyễn Trung Quân, Hoàng Liên Sơn, Võ Thị Thùy Trang, Trần Thị Minh Trang, Nguyễn Hoàng Vũ, Phan Thanh Thuận, Võ Thị Bích Thủy, Trần Minh Vũ, Trương Thị Mỹ Thuận, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Trương Thị Thúy Hòa, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Ngọc Khanh, Lý Mỹ Hằng, Nguyễn Công Võ bị tuyên mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm tù giam về các tội danh: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".