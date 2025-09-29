Tuyên án tài xế tông chết người gây phẫn nộ ở Đồng Nai

Ngày 29-9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Tân tại phiên toà

Cơ quan chức năng xác định, Tân là tài xế xe tải cán chết ông Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ TP.HCM) khi rẽ phải thiếu quan sát trên Quốc lộ 51. Xe tải hai lần cán qua người nạn nhân khiến dư luận bất bình.

TạI phiên toà, tài xế Tân khai: "Lúc rẽ vào trong lề đường thấy gồ ghề, bị cáo nói với phụ xe bị sụp nắp cống rồi và chạy tiếp. Bị cáo không bao giờ suy nghĩ cán hai lần, không bao giờ muốn xảy ra tai nạn, dù là tai nạn nhỏ".



Về tốc độ xe lúc chuyển hướng rẽ phải vào trong, Tân khai tốc độ khoảng 30 km/h. Tại phiên toà, chủ tọa phiên tòa bắt bẽ qua trích xuất, vận tốc xe lên tới 49 km/h. Lúc này, Tân lý giải "xe bị cáo rớt công tơ mét, chỉ cảm nhận bằng tua máy".

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Tân bày tỏ rất hối hận, do thiếu quan sát gây ra hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo là lao động chính trong gia đình, cha mẹ lớn tuổi nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Đại diện VSND nhận định hành vi của bị cáo vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng cho bị hại, cần mức án tương xứng để răn đe. Thế nhưng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoan hồng khi lượng án.

Viện KSND đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tân mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, phạt bổ sung cấm hành nghề lái xe.

Đại diện Viện KSND TP Biên Hòa cũ tham gia buổi dựng lại hiện trường

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tân là tài xế nên hiểu nguyên tắc khi điều khiển xe phải tuyệt đối an toàn, chú ý quan sát khi chuyển hướng rẽ phải.

Hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống của bị hại nên cần cách ly khỏi xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, có tác động gia đình cùng khắc phục số tiền 50 triệu đồng; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có đơn xác nhận của địa phương.

Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo hành nghề lái xe, sau khi phạm tội đã ăn năn, hối cải, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả.

Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Tân mức án 2 năm 6 tháng giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phạt bổ sung cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo và bị đơn dân sự liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 700 triệu đồng. Đồng thời, cấp dưỡng cho mẹ bị hại gần 5 triệu đồng/ tháng cho đến khi bà qua đời.

Ý kiến của về vụ án, gia đình nạn nhân cho rằng mức tuyên án là quá thấp so với hậu quả của tài xế đã gây ra, còn nhiều điều khuất tất chưa làm rõ như lời khai mâu thuẫn của tài xế và lơ xe, kính hậu mờ nhưng kính chắn gió vẫn còn nhìn thấy rõ phía trước nhờ có cần gạt nước nên sẽ thấy người trong cây xăng ra hiệu, các lời khai của tài xế giống hệt từng câu chữ dấu chấm dấu phẩy trong khi thời điểm lấy lời khai cách nhau cả tháng, lời khai của lơ xe khác với thực tế có dấu hiệu bao che tội phạm, có dấu hiệu hành vi cố ý giết người: người dân hô hoán, tiếng còi xe nhân chứng phía sau....

Phía gia đình sẽ kháng cáo để xử đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm, tạo tiền lệ xấu cho các vụ án tai nạn giao thông sau này.