Tuyên án tử hình trưởng buồng đánh chết bạn tù

Ngày 6-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) trong vụ án giết người xảy ra tại buồng giam của Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức (cũ).



Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào ngày 1-7-2023. Thời điểm này, buồng giam số 17 của Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức có 24 người bị tạm giam. Trong đó, Nguyễn Văn Linh được phân công làm trưởng buồng, còn Ngô Hoàng Tú làm phó buồng phụ trách trật tự.

Lúc 8 giờ, Tú phân công 7 người trong buồng giam thực hiện các công việc chung gồm giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, là thời điểm nhận cơm theo quy định, nhưng nhóm người được phân công vẫn chưa hoàn tất nhiệm vụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) tại tòa



Lúc này, Tú nổi giận, chửi mắng và yêu cầu 7 người ngồi xếp bằng thành hàng ngang. Một trong số họ là Lê Phạm Hợp có lời cự cãi, liền bị Tú đá vào ngực.

Nghe thấy sự cãi vã, Nguyễn Văn Linh từ bệ bê tông bước xuống, tiếp tục chửi cả nhóm rồi dùng chân đá vào ngực của Trần Trọng Trí, Đặng Hoàng Duy, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Hoài Vinh và Phạm Đắc Trí Anh.

Sau cú đá của Linh, Hồ Ngọc Thắng có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, khó thở. Các bị can trong buồng giam nhanh chóng đỡ Thắng lên bệ bê tông nằm nghỉ.

Cùng thời điểm đó, cán bộ trực camera của nhà tạm giữ phát hiện tình huống bất thường và lập tức báo cho trực ban. Lúc này, Hồ Ngọc Thắng trong tình trạng mặt nhợt nhạt, thở yếu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết do suy tuần hoàn cấp, sốc tim do tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực.

Tại tòa, Nguyễn Văn Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng, người đại diện hợp pháp của nạn nhân có đơn bãi nại, không yêu cầu bồi thường thêm.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi và nhân thân xấu của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Linh mức án tử hình về tội "Giết người".

Đối với hành vi của Nguyễn Văn Linh dùng chân đá vào ngực Phạm Đắc Trí Anh, Đặng Hoàng Duy, Đỗ Hoài Vinh, Trần Trọng Trí, Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quá trình điều tra, những người này từ chối giám định nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý. HĐXX cũng đồng ý với quan điểm này.