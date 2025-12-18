HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tuyến cao tốc hơn 27.500 tỉ đồng trước ngày khánh thành

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là một trong nhiều công trình giao thông sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày mai, 19-12.

Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, là công trình huyết mạch của vùng ĐBSCL.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 2.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 3.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 4.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 5.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 6.

Sau 3 năm thi công, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã về đích

Với chiều dài hơn 110 km và tổng vốn đầu tư lên tới hơn 27.523 tỉ đồng, công trình khởi công từ đầu năm 2023 và đến nay đã hoàn thành. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, chủ đầu tư, nhà thầu, công nhân và những hộ dân nhường đất để làm dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), để kịp thời thông xe kỹ thuật cùng với các công trình khác, trong những tuần qua, các nhà thầu đã huy động tổng lực với 1.150 máy móc và 2.100 nhân công, tổ chức thi công xuyên suốt ngày đêm với 3 ca, 4 kíp.

Sự tập trung cao độ này nhằm hướng tới mục tiêu đưa tuyến chính thông xe. Nhiều nhà thầu, công nhân phải ăn vội cơm hộp và tiến hành thi công trong đêm để kịp tiến độ.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 7.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 8.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 9.

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 10.

Công nhân thi công xuyên suốt ngày đêm để kịp hoàn thành dự án

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày khánh thành - Ảnh 11.

Công nhân ăn cơm hộp trong đêm

CLIP: Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, một công trình giao thông huyết mạch của vùng ĐBSCL

Song song đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đề nghị các nhà thầu đoàn kết, thống nhất để có phương án hỗ trợ nhau về máy móc thiết bị, vật liệu,.. tránh tình trạng huy động đưa thiết bị ra khỏi công trường khi các đơn vị còn lại đang thiếu; xem xét tổ chức, bổ sung chế độ động viên người lao động tăng ca đêm để nâng cao tinh thần người lao động.

đường cao tốc thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ-Cà Mau 3 ca 4 kíp
