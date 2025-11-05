Tuyên chiến với hoạt động khai thác IUU

Chiều tối 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Xử lý các vi phạm trước ngày 20-11

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm tuyên chiến với nạn khai thác IUU vì đây là danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên trường quốc tế.

Kể từ phiên họp thứ 19, công tác chống khai thác IUU đạt được một số kết quả tích cực. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã trình Chính phủ xem xét ban hành sửa đổi một số nghị định, trong đó có sửa đổi, bổ sung mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Bên cạnh đó, công tác quản lý tàu cá tiếp tục có tiến bộ rõ rệt. Trong tuần qua không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 20-11 phải xử lý hết tất cả các vụ vi phạm. "Những tàu cá không đủ điều kiện thì dứt khoát không cho hoạt động, không gắn thiết bị giám sát hành trình (VMS) thì dứt khoát không cho ra vào cảng" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung truy quét tàu cá “3 không”.Ảnh: TTXVN

Thủ tướng chỉ đạo dữ liệu liên quan tàu cá phải liên thông với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN-MT. Các cơ quan phải tăng cường hạ tầng, nhất là khả năng phủ sóng, không để tàu cá ra ngoài biển bị mất sóng kết nối. Việc truy tố, xét xử các vi phạm phải làm quyết liệt, dứt khoát, không khoan nhượng và không để nguyên liệu thủy sản khai thác IUU thâm nhập thị trường Việt Nam. "Các hiệp hội, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định" - Thủ tướng nói.

Nhiệm vụ cụ thể của các bộ và địa phương

Thủ tướng giao các địa phương ven biển xây dựng dự án về chuyển đổi nghề cho ngư dân. Trước mắt, Chính phủ sẽ chu cấp gạo 3 tháng/lần, cấp ủy chính quyền xã sẽ chu cấp lương thực - thực phẩm và quy hoạch chuyển đổi nghề cho các trường hợp không đủ điều kiện ra khơi. Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát vùng biển ngoài khơi xa, nhất là vùng ranh giới, hướng dẫn cho ngư dân đánh bắt đúng khu vực. Bộ NN-MT xây dựng kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với đoàn công tác của EC, hoàn thành trước ngày 10-11; tập trung kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra một số địa phương trọng điểm.

Bộ NN-MT chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ, không để nguyên liệu thủy sản khai thác IUU thâm nhập thị trường Việt Nam; triển khai ngay biên bản ghi nhớ hợp tác với một số nước về hợp tác khai thác hải sản. Tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU; tập trung truy quét tàu cá "3 không": Không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác.

Các địa phương thực hiện duy trì tàu cá ra vào cảng theo quy định; chuẩn bị kỹ nội dung làm việc, giải trình được yêu cầu của Ủy ban châu Âu; tăng cường giáo dục công dân; đăng ký, sơn đánh dấu số đăng ký các tàu cá đủ điều kiện đi đánh bắt hải sản, hoàn thành trước ngày 15-11.

Bộ Công an hoàn thiện đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trước ngày 10-11; tiếp tục chủ trì hướng dẫn các địa phương xử lý tàu cá khai thác IUU, cả vi phạm hành chính và hình sự; đẩy nhanh điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý tàu cá vi phạm.