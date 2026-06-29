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Thời sự

Tuyên dương các gia đình tiêu biểu, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp

L.Giang

Đây là những điển hình trong lao động, công tác, nỗ lực vượt khó để xây dựng tổ ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Sáng 28-6, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức tuyên dương 77 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình CNVC-LĐ thành phố năm 2026 với chủ đề "Gắn kết yêu thương - Lan tỏa nghĩa tình Công đoàn", nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026).

Đây là những điển hình trong lao động, công tác, nỗ lực vượt khó để xây dựng tổ ấm no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực nuôi dạy con, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động xã hội. Các gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với tổ chức Công đoàn cũng được vinh danh, góp phần lan tỏa truyền thống trách nhiệm, cống hiến và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ CNVC-LĐ TP HCM.

Tham dự chương trình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức nêu rõ: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Với TP HCM, nơi có hàng triệu CNVC-LĐ sinh sống và làm việc - gia đình càng giữ vai trò là hậu phương vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến, đóng góp vào sự phát triển.

TP HCM đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành đội ngũ công nhân hiện đại, có trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo. Mỗi gia đình được tuyên dương là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các gia đình còn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Ông Dương Anh Đức đề nghị các cấp Công đoàn, sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động; mở rộng chương trình phúc lợi, hỗ trợ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm; phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng xã hội học tập, xã hội số và nguồn nhân lực chất lượng cao... 

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