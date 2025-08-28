Tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" và "Người thợ trẻ giỏi"

Ngày 28-8, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chương trình tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" và giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" năm 2025.

Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện" và giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi"

Đại diện cho 68 gương đoàn viên thanh niên được tuyên dương phát biểu báo công dâng Bác, anh Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động, cho biết những người trẻ công tác trong các cơ quan Đảng của TP HCM không ngừng học tập, nâng cao trình độ, "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Đồng thời, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thác; luôn tích cực đi đầu trong tham gia cải cách hành chính, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu".

Anh Nguyễn Trần Minh Trí đại diện cho 68 gương đoàn viên thanh niên được tuyên dương phát biểu báo công dâng Bác

Phát biểu động viên tại chương trình, ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đánh giá các điển hình được tuyên dương là những chiến sĩ thi đua, những cán bộ, đảng viên trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo thành phố và lãnh đạo đơn vị trao tặng bằng khen, giấy khen, có nhiều sáng kiến được cơ quan, đơn vị công nhận, đem lại hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Khoa Hải phát biểu động viên các cá nhân được tuyên dương

Ông Nguyễn Khoa Hải bày tỏ tin tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người thợ trẻ được tuyên dương đợt này sẽ tiếp tục tiên phong, dám đối mặt với khó khăn, dám vượt qua thử thách, biến ý chí thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

Tuyên dương các cá nhân đoạt giải

Năm nay, có 55 cá nhân đoạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện", và 13 cá nhân đoạt giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi". Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động có 4 cá nhân được tuyên dương trong đợt này: anh Nguyễn Trần Minh Trí, chị Lê Thị Dung, chị Lương Hoàng Minh Châu và chị Trương Thị Ngọc Lý.