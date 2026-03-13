Tuyến đường ven biển thi công ì ạch

Triển khai xây dựng nhiều năm nay, song tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài 96,2 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng mới hoàn thành hơn 32 km

Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 129/2010 và chấp thuận điều chỉnh tại Văn bản 2409/2015. Tại Thanh Hóa, tuyến đường này đi qua các địa phương: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và Nghi Sơn; dài 96,2 km.

Nhiều đoạn tuyến dang dở

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có quy mô đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường tối thiểu 12 m; được chia thành nhiều đoạn tuyến với nhiều dự án thành phần. Các dự án khi hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông chiến lược vùng duyên hải, kết nối tỉnh Thanh Hóa với cực tăng trưởng phía Đông Bắc và các khu kinh tế, đô thị du lịch duyên hải miền Trung.

Đến nay, tuyến đường bộ ven biển qua Thanh Hóa mới hoàn thành 2 đoạn tuyến với chiều dài hơn 32 km, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng. Các dự án thành phần còn lại với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng vẫn thi công kéo dài. Việc công trình này chưa hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ tới động lực phát triển kinh tế của địa phương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, đoạn tuyến từ TP Sầm Sơn đến huyện Quảng Xương cũ dài hơn 12 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 8-2021. Đoạn từ cầu Lạch Bạng 2 đến Khu Kinh tế Nghi Sơn dài 20,1 km với mức đầu tư 2.000 tỉ đồng cũng được đưa vào sử dụng trước năm 2020.

Các đoạn tuyến còn lại vẫn đang thi công ì ạch. Trong đó, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa dài 23,7 km với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng (theo hình thức đầu tư công) được khởi công từ tháng 12-2021, dự kiến hoàn thành tháng 12-2025 song xin gia hạn đến tháng 12-2026.

Đoạn Ninh Hải (thị xã Nghi Sơn cũ) - đường Bắc Nam 2 dài 10 km thuộc Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng. Đến nay, đoạn này vẫn đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, đoạn tuyến Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Nghi Sơn có tổng chiều dài 29,9 km, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào cuối năm 2020 theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tuy nhiên, do không bố trí được nguồn vốn, dự án thành phần này chậm tiến độ kéo dài.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với dự án nêu trên. Sau đó, vào cuối năm 2025, dự án được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công, đổi tên thành Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn, với tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 3.300 tỉ đồng.

Dự án thành phần còn lại là đoạn tuyến từ xã Tiên Trang đến Khu Kinh tế Nghi Sơn dài hơn 17 km, bao gồm cầu Thạch Châu, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. Đến nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với tổng số 11 gói thầu - tổng trị giá hơn 1.200 tỉ đồng. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu khởi công xây dựng trong tháng 7-2026.

Một đoạn thuộc tuyến đường ven biển qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào khai thác

Mong ngóng ngày thông xe

Do tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thanh Hóa có nhiều đoạn, nhiều dự án thành phần, việc thi công kéo dài suốt nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những hộ dân liên quan. Trong đó, người dân thuộc huyện Hoằng Hóa và TP Sầm Sơn trước đây bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo ghi nhận, tại xã Hoằng Thanh và phường Sầm Sơn hiện nay, nhiều nơi tuyến đường bộ ven biển đi qua vẫn chưa được triển khai xây dựng. Nhiều đoạn vẫn là đất canh tác của người dân địa phương.

Cũng tại phường Sầm Sơn, đoạn đường từ trụ sở UBND phường về phía Nam đã hoàn thành song đoạn ngược lại từ Quốc lộ 47 về phía Bắc vẫn thi công dang dở, gây khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Thậm chí, để tránh lãng phí đất đai, khi tuyến đường chưa thi công, người dân địa phương đã tận dụng chính những khu đất đã được giải phóng mặt bằng làm chỗ chăn nuôi gia súc, trồng rau màu.

Ông Đỗ Như Thành (ngụ phố Yên Trạch, phường Sầm Sơn) cho biết khi dự án triển khai, người dân rất đồng thuận, tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng. Nhưng sau đó, tuyến đường "án binh bất động" nhiều năm qua khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn.

"Gia đình tôi và hàng trăm hộ dân ở phường Sầm Sơn đã nhường đất để làm đường. Thế nhưng, nhiều năm nay, đoạn đường qua khu vực từ Quốc lộ 47 đến đại lộ Nam sông Mã chỉ dài khoảng 1,5 km mà thi công mãi không xong, có nơi cỏ cây mọc um tùm. Để có lối đi lại, các hộ dân tự đắp đất, mở rộng đường ra vào, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hằng ngày" - ông Thành phản ánh.

Nhiều hộ dân tại các xã Hoằng Thanh, Sầm Sơn mong muốn dự án sớm hoàn thành để việc đi lại của họ không phải đi đường vòng cách trở; việc thông thương hàng hóa cũng thuận tiện.

"Để cung cấp hải sản cho các điểm du lịch ở Sầm Sơn hay Tiên Trang, chúng tôi thường phải đi vòng lên tận cầu Nguyệt Viên, rất xa và bất tiện. Nếu tuyến đường ven biển này sớm hoàn thành, việc đi lại được rút ngắn thì không chỉ giúp cuộc sống người dân thuận tiện hơn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương" - ông Nguyễn Văn Quỳnh (xã Hoằng Thanh) nhận xét.

Đoạn từ Quốc lộ 45 tới đại lộ Nam sông Mã thi công chậm tiến độ nhiều năm nay

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, các dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh này bị chậm tiến độ bởi nhiều yếu tố. Trong đó, việc khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường và giá vật liệu đắp nền tăng cao là nguyên nhân chính. Ngoài ra, nhiều dự án chậm tiến độ còn do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng qua các khu dân cư.



